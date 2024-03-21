ТОП ошибок при составлении годовой бухгалтерской отчетности

До дедлайна по подготовке годовой бухгалтерской отчетности осталось чуть больше полутора недель. Самое время проверить, не допустили ли вы при составлении отчета ошибок. В статьи мы собрали наиболее частые из них.

Отсутствие взаимоувязки между показателями форм отчетности

Одна из наиболее популярных ошибок — отсутствие взаимосвязей между ключевыми показателями:

бухгалтерским балансом,

отчетом о финансовых результатах,

приложениями:

отчетом об изменениях капитала;

отчетом о движении денежных средств;

пояснениями в табличной и текстовой формах.

Контрольные соотношения между показателями должны соответствовать значениям из письма ФНС от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@ и письма от 10.03.2020 № ВД-4-1/4134@. Чтобы рассчитать все показатели соотношений, необходимо привести показатели бухгалтерской отчетности к единицам измерения — рубли.

Чтобы проверить, что баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним не противоречат друг другу, а взаимодополняют, мы рекомендуем заполнить сводную таблицу.

Скачать пример взаимоувязки форм бухгалтерской отчетности.

Если показатели в таблице не сходятся, вероятно, в отчетности допущена одна или несколько ошибок. Чаще всего они происходят из-за того, что многие бухгалтерские показатели необходимо заполнять вручную.

Читайте также: Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы.

Отсутствие пояснений к отчетности

Формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также формы ряда приложений к ним, в том числе отчета об изменениях капитала, утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах оформляются в виде текстовых пояснений или таблиц. Их содержание компании определяют сами, опираясь на приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Пояснения необходимы, чтобы раскрыть и дополнить информацию в бухгалтерской отчетности и отчете о финансовых результатах. Данные в пояснениях приводятся за два года — отчетный и предшествующий отчетному.

Составлять их необходимо, опираясь на требования, перечисленные в разделе IV ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Самые важные из них:

Основные положения учетной политики и внесенных в нее изменений. Порядок применения новых ФСБУ, в том числе решение о их досрочном применении. Раскрытие данных, требуемых применяемыми организацией положениями по бухгалтерском учету. Об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации. О сформированных организацией резервах. Об аффилированных лицах и сделках с ними. О событиях после отчетной даты, условных и фактах хозяйственной деятельности. О выданных и полученных организацией обеспечений обязательств и платежей. О полученных субсидиях из бюджета. О рисках хозяйственной деятельности организации и непрерывности деятельности.

В пояснениях обязательно необходимо указать, оказывали ли влияние на деятельность компании особые события или условия:

связанные с финансами: стоимость чистых активов является отрицательной величиной или меньше величины уставного капитала; наличие задолженности с истекающим сроком погашения в отсутствие каких-либо реалистичных перспектив их погашения или реструктуризации; значительные убытки от обычной деятельности;

связанные с организацией деятельности, такие как: намерение руководства ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность; потеря какого-либо основного рынка сбыта, одного или нескольких ключевых клиентов, лицензии, одного или нескольких главных поставщиков (подрядчиков);

прочие события и условия, например, наличие незавершенных судебных разбирательств, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в случае неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить; изменения в законодательных и иных нормативных правовых актах или государственной политике, которые, согласно ожиданиям, будут иметь негативные последствия для организации.

Полных список событий и условий приведен в письме Минфина от 26.12.2023 № 07-04-09/126152. Влияние (или отсутствие влияния) этих условий необходимо отразить в разделе «Непрерывность деятельности организации».

Если организация уплачивала существенный налог на сверхприбыль, это также необходимо отразить в пояснениях. Согласно рекомендациям Минфина за 2023 год, организации (кроме кредитных и некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств), должны отражать объекты бухгалтерского учета, связанные с уплатой налога на сверхприбыль, в следующем порядке:

сумма обеспечительного платежа, перечисленная в бюджет, — в составе дебиторской задолженности;

величина оценочного обязательства по налогу на сверхприбыль — в составе оценочных обязательств;

признанная расходом сумма оценочного обязательства по налогу на сверхприбыль — по статье «Прочее» отчета о финансовых результатах (после статей «в том числе текущий налог на прибыль» и «в том числе отложенный налог на прибыль»).

Кроме того, по рекомендациям Минфина, общественно значимым организациям необходимо отразить в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информацию о вознаграждении аудиторской организации. Укажите в ней вознаграждение за проведение аудита бухгалтерской отчетности организации за отчетный год, а также вознаграждение за другие аудиторские услуги, оказанные в отчетном году.

Сомневаетесь, что бухгалтер составит годовую отчетность с учетом всех требований? Проверим учет и защитим ваш бизнес от проверок и штрафов Оставьте контакты, и мы проконсультируем вас бесплатно Отправить

Некорректное отражение доначислений по налогу на прибыль

Одна из наиболее частых ошибок в отчетности связана с доначислениями налога на прибыль по результатам выездных и камеральных налоговых проверок.

Если налоговая проверка выявила ошибки не только в налоговом, но и в бухгалтерском учете, в годовом отчете нужно отразить доначисления. Бывает, что выявление налоговой инспекцией ошибки свидетельствует о том, что ранее была допущена ошибка не только в налоговом учете, но и в бухгалтерском. К примеру, организация вообще не учла полученную выручку либо одни и те же расходы были учтены дважды в налоговом и бухгалтерском учете. В таких случаях, помимо отражения налоговых доначислений по результатам проверки, придется исправлять и бухгалтерские ошибки.

Порядок отражения в бухучете доначисленного налога на прибыль не зависит от того, за какой период сделано такое доначисление, то есть пересчитывать периоды, за которые были допущены нарушения в налоговом учете не нужно.

По Разъяснению Минфина, доначисления по проверкам надо отражать текущим периодом. Как только организация получит акт налоговой проверки, ей необходимо признать оценочное обязательство в сумме доначисленного налога на прибыль и сделать проводку по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 96. Если организация может применять упрощенные способы бухучета и решила не применять ПБУ 8/2010, то такую проводку делать не нужно.

Оценочные обязательства надо начислить не только по самому доначисленному налогу на прибыль, но и по сумме предполагаемого штрафа, а также по сумме пеней. По общему правилу штраф и пени относятся на тот же счет, на котором учитывается и сам доначисленный налог. Для доначислений по налогу на прибыль это счет 99 «Прибыли и убытки».

Когда у организации, отразившей оценочное обязательство, появится новая информация об изменении доначисленной суммы налога на прибыль, например, организация может подать возражения по акту проверки или жалобу на решение ИФНС, и инспекция/УФНС изменит сумму доначислений, то соответствующее обязательство надо будет скорректировать.

На дату вступления в силу решения о привлечении к ответственности за неуплату налога на прибыль, организации надо отразить в бухучете обязательство по его уплате проводкой по кредиту счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»:

или в корреспонденции с дебетом счета 96 — если ранее было признано оценочное обязательство на сумму доначисленного налога;

или в корреспонденции с дебетом счета 99 — если оценочное обязательство не признавалось.

Если организация будет оспаривать это решение, начислений по счету 68 делать не нужно. До вступления в силу судебного решения в бухучете будет числиться оценочное обязательство. Причем его величина может меняться в связи с поступлением новой информации о перспективах судебного спора.

Аналитика по счету 99 должна обеспечивать обособленное отражение в Отчете о финансовых результатах сумм налога на прибыль, доначисленного за периоды, предшествующие отчетному, а также сумм оценочных обязательств, признанных в связи с вероятными доначислениями налога за прошедшие периоды.

Такие показатели должны включаться не в показатель строки 2411 «в т.ч. текущий налог на прибыль», а в строку 2460 «Прочее» ОФР. Чтобы не запутаться, предлагаем завести отдельные субсчета к счету 99. При доначислении налога на прибыль по результатам налоговой проверки, подавать уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые периоды не требуется.

Несмотря на то, что в налоговом учете нельзя учесть ни сумму доначисленного налога на прибыль, ни налоговые штрафы, ни пени (пп. 2, 4 ст. 270 НК), проводок по ПБУ 18/02 делать не нужно. Обязательства по уплате сумм, предъявленных по итогам проверки по налогу на прибыль, сразу отнесены на счет 99 «Прибыли и убытки».

Некорректное исправление ошибок в прошлом отчете

Если в уже утвержденной и сданной год назад отчетности была обнаружена ошибка, ее необходимо исправить, придерживаясь рекомендаций из приказа Минфина № 63н. Пересчитывать и отправлять заново уже утвержденную отчетность нельзя. Однако в новом отчете нужно учесть выявленную ошибку и, при необходимости, описать ее в пояснениях.

Исправление относится только к существенным ошибкам, то есть тем, которые влияют на экономические решения, принимаемые по результатам отчетности. Несущественные исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Чтобы исправить отчетность, нужно пересчитать сравнительные показатели за отчетные периоды, отраженные в отчетности за текущий отчетный год, как если бы ошибка не была совершена. Этот ретроспективный пересчет необходимо вести, начиная с того периода, когда была совершена ошибка.

Если определить влияние существенной ошибки невозможно, организация должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен.

В этом случае в пояснениях к отчетности необходимо указать, начиная с какого периода была допущена ошибка и почему рассчитать ее влияние не представляется возможным. По приказу Минфина, определение влияния становится невозможно, если для этого требуются сложные и многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после даты утверждения бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период.

Хотите подстраховаться от ошибок бухгалтера? Тщательно проверим ваш бухгалтерский и налоговый учет за год, исправим ошибки предыдущего бухгалтера и составим годовую отчетность Проверить учет

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8JyNXB