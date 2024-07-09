Как уведомить ФНС о зарубежных счетах

С 1 июля 2024 года изменились формы уведомлений об открытии, закрытии зарубежного счета, изменении реквизитов, и отчет о движении денежных средств. Рассказываем обо всех изменениях и о том, кто и в каких случаях подает уведомления, и какие штрафы грозят за ошибки в них.

Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица — резидента и индивиду (1).xlsx

Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица — резидента и индивиду (1).xlsx

Уведомления об открытии или закрытии счета

Если российская компания, ИП или физлицо открывает или закрывает счет за рубежом, или меняет его реквизиты, об этом необходимо сообщать в ИФНС. По общим правилам — в течение месяца со дня изменений.

Единственное исключение — граждане, которые находились за пределами РФ более 183 дней в течение календарного года. если они в том же году открывали или изменяли счета, уведомление можно подать до 1 июня года, следующего после операций со счетом.

С 1 июля 2024 формы уведомлений для юридических лиц изменились (приказ ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@). Новые форматы коснулись документов:

об открытии или закрытии счета в иностранном банке;

об изменении реквизитов иностранного счета;

о наличии зарубежного счета, который открыли в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.

Кроме того, с этого июля компании-валютные резиденты РФ должны подавать уведомления об открытии, закрытии или изменении счетов компаний-нерезидентов, если они входят в одну группу компаний.

Не нужно подавать сведения в ФНС за другую организацию только в том случае, если их отправляет материнская компания или участник международной группы компаний, на которого материнская компания возложила такую обязанность.

Отправлять уведомления нужно:

компаниям — в ИФНС по месту налогового учета;

ИП и физлицам — по местожительству или месту пребывания, если в РФ нет местожительства (если нет и его — в любую ИФНС).

Если не подать или подать с опозданием сведения о зарубежных банковских счетах, придется заплатить штраф.

За отсутствие использование неправильной формы или ошибки в ней предусмотрены штрафы:

для организаций — 50 000–100 000 рублей;

должностных лиц и ИП — 5000–10 000 рублей;

физлиц — 1000–1500 рублей.

Штрафы за отсутствие уведомления:

для организаций — 800 000–1 000 000 рублей;

должностных лиц и ИП — 40 000–50 000 рублей;

физлиц — 4000–5000 рублей.

Отчет о движении средств за границей

В большинстве случаев о движении средств на зарубежных счетах или о переводах через иностранные электронные кошельки необходимо отправлять регулярные отчеты.

Организации и ИП

Юридические лица сдают отчет о движении средств ежеквартально. Крайний срок сдачи отчета за II квартал 2024 года — 30 июля 2024 года. С 1 июля 2024 года форма отчета изменилась.

Отчет подают, если по зарубежным счетам была хотя бы одна операция, при этом сумма не имеет значения. Кроме того, его нужно отправить, если в отчетном квартале операций не было, но они были в предыдущих кварталах того же года.

Отчетность по электронным кошелькам необходимо подать, если сумма операций превысила 600 000 рублей или эквивалентную ей в иностранной валюте. Лимит отсчитывается с начала календарного года или с даты получения права использования электронного средства платежа.

Юридические лица – резиденты, которые входят в одну международную группу компаний с нерезидентами, подают отчет по нерезидентам. Исключение — ситуации, когда сведения подает материнская компания или участник международной группы компаний, на которого материнская компания возложила такую обязанность.

Физлица

Граждане сдают отчет до 1 июня года, следующего за отчетным.

Если они прожили за границами РФ более 183 календарных дней в течение истекшего календарного года, отчет о движении средств на зарубежных счетах подавать не нужно.

Если же за пределами РФ они прожили меньше этого срока, то отчет потребуется — но только при выполнении двух дополнительных условий:

банк или финансовая организация находится территории государства, которое не обменивается финансовой информацией с Россией;

на счет было зачислено или списано с него более 600 000 рублей за год или такая сумма осталась на счете на конец года (либо эквивалентная в иностранной валюте).

Отчет по электронным кошелькам нужно подавать, если сумма операций с начала календарного года превысила 600 000 рублей или эквивалентную ей сумму в иностранной валюте.

Ответственность

За использование устаревших форм, грубые ошибки или нарушение сроков предусмотрены штрафы.

При нарушении порядка представления отчета о движении денежных средств:

организациям — от 40 000 до 50 000 рублей при первом нарушении, до 600 000 рублей при повторном;

должностным лицам или ИП — от 4000 до 5000 рублей при первом нарушении, до 40 000 рублей при повторном;

физлицам — от 2000 до 3000 рублей при первом нарушении, до 20 000 рублей при повторном.

При нарушении сроков:

организациям — от 5 000 до 15 000 рублей при просрочке до 10 календарных дней включительно, до 50 000 рублей — при просрочке более чем на месяц;

организациям — от 500 до 11 000 рублей при просрочке до 10 календарных дней включительно, до 5 000 рублей — при просрочке более чем на месяц;

организациям — предупреждение или штраф до 500 рублей при просрочке до 10 календарных дней включительно, до 3 000 рублей — при просрочке более чем на месяц.

Организациям МСП штраф могут заменить предупреждением, особенно при первом нарушении.

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Информация в ЦБ

В некоторых случаях резиденты, как граждане, так и компании, обязаны подавать отчет в Центробанк. Перечень таких резидентов формирует ЦБ по критериям из указания ЦБ от 05.02.2024 № 6678-У, и сообщает об этом резидентам в течение 10 рабочих дней со дня включения в такой перечень.

Отчеты в Центробанк включают:

информацию о получении средств от нерезидентов по договорам на передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

ином исполнении или прекращении обязательств нерезидента;

активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов;

обязательствах нерезидентов перед такими резидентами.

Сообщения в Росфинмониторинг

Для отдельных категорий компаний предусмотрены отчеты в Росфинмониторинг об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов в иностранных банках и других финансовых организациях.

Отчитываться обязаны:

организации стратегического значения для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, организаций под их прямым или косвенным контролем;

федеральные унитарные предприятия стратегического значения для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, организаций под их прямым и косвенным контролем;

государственные корпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

публично-правовые компании.

Отправлять отчеты необходимо в течение 5 рабочих дней после открытия или закрытия счета.

Если уведомление не будет соответствовать требованиям к формату или структуре, или не будет содержать необходимых подписей (включая ЭЦП директора), Росфинмониторинг не примет его и отправит уведомление об этом. Ошибки нужно исправить в течение трех рабочих дней.

За недостоверные сведения в отчетности или за ее отсутствие предусмотрены штрафы:

организации — от 700 000 до 1 000 000 рублей;

должностному лицу — от 30 000 до 50 000 рублей.

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