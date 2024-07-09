Один отчет вместо четырех: кто и в каких случаях сдает упрощенную декларацию за II полугодие

До 22 июля организации и ИП сдают единую упрощенную налоговую декларацию — но только если они соответствуют определенным критериям. Рассказываем о них и приводим шаблоны и образцы заполнения отчетности.

Единая (упрощенная) налоговая декларация — отчетность, которая может заменить декларации по НДС, налогу на прибыль, единому налогу при УСН и ЕСХН.

Для того, чтобы компания или ИП получила право подавать единую декларацию, она должна одновременно соответствовать двум условиям:

не иметь оборотов по банковским счетам и кассе;

не иметь объектов налогообложения по соответствующим налогам.

Чаще всего упрощенную декларацию подают в период простоя (например, в несезон) или приостановки деятельности компании. Это особенно актуально для компаний на ОСНО: организации на УСН при необходимости могут подать нулевую декларацию УСН.

Выбор упрощенной декларации — это право, а не обязанность бухгалтера. Вместо нее можно подавать декларации по отдельным налогам.

Обратите внимание: если в отчетном периоде были операции, которые должны быть в декларации по НДС (в том числе, например, право на вычет), то по НДС нужно подать отдельную отчетность.

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Куда и когда сдавать декларацию

Единую декларацию сдают за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Отправить ее нужно не позднее 20 числа в месяце после отчетного периода. Если 20 число — выходной или праздничный день, срок сдвигается до следующего рабочего дня.

В 2024 году декларацию подают:

I квартал — 22 апреля 2024 года;

первое полугодие — 22 июля 2024 года;

девять месяцев — 21 октября 2024 года;

2024 год — 22 января 2025 года.

Сдавать декларацию необходимо в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства предпринимателя. Крупнейшим налогоплательщикам — в межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

Форма, в которой подают отчетность, зависит от среднесписочной численности сотрудников за предыдущий год:

если их меньше 100 человек, декларацию можно подавать на бумаге или по ТКС;

если больше 100 человек, то только по ТКС.

Если компания была создана или реорганизована недавно, среднюю численность сотрудников определяют за месяц создания или реорганизации.

Ответственность

Если не подать декларацию или пропустить срок подачи, за это грозят штрафы:

организации — 1 000 рублей по каждому налогу в декларации;

должностному лицу — предупреждение или штраф до 500 рублей.

Если по ошибке отправить упрощенную декларацию вместо обычной, по налогам, которые могут в нее входить, штрафа за это не будет. Однако нужно будет подать правильную декларацию по этому налогу. Она будет считаться уточненной.

Однако если включить в единую декларацию налоги, которых в ней быть не может, например, НДФЛ, налог на имущество или водный налог, инспекция оштрафует за отсутствие отчетности по этим налогам.

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