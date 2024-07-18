Как получить субсидии при найме сотрудников

За трудоустройство некоторых категорий работников компания может получить до 75 000 рублей за каждого сотрудника. Разбираемся, что для этого нужно сделать, и какие ограничения для работодателей и сотрудников нужно учитывать.

Кто может получить субсидии

Поддержку от государства может получить работодатель, который трудоустраивает в штат с зарплатой не ниже МРОТ определенные категории сотрудников: безработных, работников до 30 лет, ветеранов боевых действий и других. Полный список сотрудников, за которых можно получить субсидии — в постановлении Правительства от 13.03.2021 № 362.

При этом работодатель:

должен быть зарегистрирован до 1 января 2024 года;

не иметь долгов перед работниками по заработной плате и долгов по уплате налогов и сборов;

не находиться в процессе банкротства или реорганизации;

не являться юрлицом с долей участия более 50% иностранных организаций, местом регистрации которых являются офшоры;

информация о руководителе организации или главбухе не должна быть в реестре дисквалифицированных лиц.

Для НКО и общественных организаций действует дополнительное условие — работодатель не должен получать в 2024 году субсидии на поддержку НКО в соответствии с постановлением Правительства от 27.12.2010 № 1135.

Трудоустроенные сотрудники на дату заключения трудового договора должны находиться в поиске работы и стоять на учете в Центре занятости, не быть ИП, главами КФК или самозанятыми.

Безработные

В 2024 году можно получить субсидии за работников, нанятых в 2023 и 2024 году, если они стояли на учете в службе занятости.

При этом льготы относятся и к тем, кто уже потерял работу из-за сокращения или ликвидации предприятия, и к тем, кто пока работает, но находится под риском увольнения, например, отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на неполный рабочий день.

Молодые сотрудники

Субсидии относятся к сотрудникам до 30 лет, которым сложно найти работу:

выпускникам колледжей и вузов без опыта;

молодым сотрудников без среднего профессионального или высшего образования;

инвалидам;

детям-сиротам;

родителям несовершеннолетних детей.

Беженцы

Можно получить субсидии, если трудоустроить беженцев или получивших временное убежище — граждан Украины и лиц без гражданства, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Ветераны и участники боевых действий и члены их семей

Субсидии перечисляют при трудоустройстве:

ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской области и Херсонской области — с 30.09.2022, уволенных с военной службы;

участников боевых действий в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11.05.2014.

Если участник боевых действий или ветеран погиб из-за ранения или заболевания, полученного в ходе СВО, субсидии распространяются на членов его семьи.

Сотрудники, переехавшие для трудоустройства

Субсидии можно получить, если сотрудник переехал для трудоустройства в другой субъект РФ, и при этом работодатель и специальность сотрудника включены в специальный перечень. В каждом регионе перечни утверждаются по отдельности и публикуются в региональных Постановлениях.

Исключения составляют Москва и Санкт-Петербург — при переезде в эти города субсидии не выплачиваются.

Инвалиды

При трудоустройстве сотрудников-инвалидов работодатели получают увеличенные субсидии.

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Расчет субсидии

Размер субсидии рассчитывается по формуле:

(МРОТ х Тариф страховых взносов) х 3 х Количество трудоустроенных сотрудников.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей, а стандартный тариф страховых взносов — 30,2%.

Размер разовой выплаты за одного сотрудника:

19 242 руб. × 30,2% = 25 053,08 рублей.

Если в регионе действует районный коэффициент МРОТ, он учитывается в формуле. Например, МРОТ для Москвы в 2024 году составляет 29 389 рублей, для Санкт-Петербурга — 25 000 рублей.

Субсидии выплачиваются трижды: первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

При найме инвалида выплачивается не три МРОТ, а 6, и субсидии распределяются последовательно: через месяц работодатель получает один МРОТ, через три месяца — два МРОТ, а затем, через полгода, остальную часть суммы.

Получение субсидии

Чтобы получить субсидию, нужно:

Оставить заявление на портале «Работа в России» и перечислить в нем вакансии. Получить от Центра занятости список кандидатов и выбрать будущих сотрудников. Заключить с ними трудовые договоры. Отправить заявление на субсидию через систему Социального Фонда России «Соцстрах». В заявлении указать данные сотрудников для получения субсидий.

Через 10 рабочих дней после подачи заявления СФР проведет первую выплату субсидии. Остальные выплаты пройдут через 3 и 6 месяцев после трудоустройства сотрудника, если он по-прежнему будет работать в компании и получать заработную плату не меньше МРОТ.

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