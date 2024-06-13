Инвалид 3 группы: какие льготы полагаются в 2024 году

Разобрались, какие дополнительные права на выплаты и льготы имеют сотрудники с 3 группой инвалидности, и какие обязанности по организации условий труда несет работодатель.

Инвалиды 3 группы — это люди со средней степенью инвалидности, которым ограничение возможностей здоровья не мешает работать, но требует медицинского оформления и особого отношения работодателя.

Такая инвалидность — наиболее легкая из трех групп, включает в себя минимальные ограничения в трудовой деятельности. Условия труда инвалидов отражены в Трудовом кодексе. Сотрудник-инвалид 3 группы располагает дополнительными гарантиями занятости и льготами.

Подтверждение инвалидности сотрудника отражено:

В справке медико-социальной экспертизы, где указывается группа инвалидности, степень ограничения способности к трудовой деятельности;

В индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР).

В законодательстве есть квота для приема на работу инвалидов:

В организациях, где численность работников превышает 100 человек — 2-5% от среднесписочной численности сотрудников.

От тридцати пяти до ста работников — до 3% от среднесписочной численности сотрудников.

До тридцати пяти сотрудников — требований нет.

Если организация отказывает в создании специального рабочего места для инвалида либо в трудоустройстве в пределах квоты, это приводит к административной ответственности работодателя. Так, можно получить административный штраф на должностное лицо в размере от 5 до 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.42 КоАП).

Если компания наймет инвалида, но не подготовит для него условия на территории офиса, например, не выделит удобное место для парковки специального транспортного средства, за это можно получить штраф на должностное лицо от 3–5 тысяч рублей или 30-50 тысяч рублей для юридических лиц (ст. 5.43 КоАП).

Льготы и выплаты при 3 группе инвалидности в 2024 году

Федеральные льготы для инвалидов — социальная пенсия и ежемесячные денежные выплаты. А еще независимо от возраста и других критериев назначается страховая или социальная пенсия, если у инвалида нет страхового стажа.

С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности 3 группы составлял 3783,67 рубля, а ежемесячные денежные выплаты в январе 2024 года — 2834,40 рубля. Эту сумму получали, если инвалид отказался от социальных услуг в натуральной форме. С 1 февраля 2024 года эта выплата проиндексирована — в 2024 году повышение составило 7,5%. Пенсия по инвалидности, ежемесячная денежная выплата сотрудникам инвалидам назначается, выплачивается Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Региональная социальная помощь включает:

Льготы на оплату услуг в ЖКХ. Инвалиды 3 группы имеют право на компенсацию за оплату услуг ЖКХ до 50%. Льгота по оплате ЖКХ предоставляется: за наем жилого помещения, за работы по управлению многоквартирным домом, за текущий ремонт и содержание МКД, за воду и водоотведение, электроэнергию, отопление.

Возврат денег можно оформить в МФЦ или органах социальной защиты населения после оплаты квитанций за услуги ЖКХ. Стоит отметить, что компенсация рассчитывается исходя из региональных нормативов с учетом состава семьи инвалида.

Налоговые льготы. Для инвалидов 3 группы есть специальные льготы по земельному, транспортному налогам, а по налогу на имущество устанавливаются на региональном уровне управления — кадровому специалисту можно обратиться в региональную инспекцию ФНС, чтобы уточнить актуальную ставку в своем субъекте.

Льготное медицинское обслуживание, льготные условия труда и образования, санаторные путевки, скидки при покупке лекарств. Законодательство РФ предусматривает право инвалида отказаться от социальных услуг как полностью, так и частично, например, не проходить санаторно-курортное лечение или процедуры реабилитации, а получить их стоимость в денежном эквиваленте.

🎓Слово эксперта. Если в компании есть собственные санатории или в договоре закреплена возможность оплатить сотрудникам санаторно-курортное лечение без возможности получить денежный эквивалент, то для работников-инвалидов стоит сделать оговорку. Возможность выбрать деньги, а не поездку в санаторий закреплена для них в законе.

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Особенности организации условий труда для сотрудников с 3 группой инвалидностью

При приеме на работу инвалида 3 группы кадровику нужно составить стандартный трудовой договор, где отражены:

🎓Слово эксперта. Особые ограничения отражены в индивидуальной программе реабилитации. Если сотрудник-инвалид 3 группы привлечен к работе сверх нормы, то требуется письменное согласие при отсутствии противопоказаний в медицинском заключении. Это работа для инвалида ночное время (ст. 96 ТК), сверхурочная работа (ст. 99 ТК), работе в выходные дни и праздничные дни (ст. 113 ТК), направление такого работника в командировку (ст. 167 ТК).

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При приеме на работу инвалида 3 группы работодатель вправе запросить у будущего сотрудника только документацию, которая перечислена в статье 65 ТК, если нет других требований.

Лишение статуса инвалидности у сотрудника

Сотрудник компании или предпринимателя может лишиться статуса инвалида. В этом случае он обязан уведомить работодателя, а тот, в свою очередь, составляет уведомление в двух экземплярах о том, что прекращает предоставлять льготы по инвалидности.

Один экземпляр с подписью о получении остается у работодателя, который составляет приказ о снятии льгот, второй — вручается работнику.

🎓Слово эксперта. Если же в штат приняли инвалида 3 группы на квотируемое рабочее место, то уволить его в связи со снятием инвалидности нельзя, в это случае есть обязательство предоставить на выбор другую должность. При переводе инвалида на нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется средний заработок по прежней должности в течение одного месяца со дня перевода — стоит это учесть, как кадровику, так и бухгалтеру, который начисляет заработную плату персоналу.

Инвалид 3 группы: продолжительность рабочего времени

Продолжительность рабочего времени для сотрудников-инвалидов не отличается от общеустановленной — 40 часов в неделю. Привлечение к работе сверхурочно, в выходные и праздничные дни, в ночное время возможно, но только с письменного согласия сотрудника-инвалида и при условии, что такая работа не противопоказана ему по состоянию здоровья. При этом обязательно ознакомить сотрудника-инвалида в письменной форме с его правом отказаться от такой работы, трудовая инспекция может проверить этот факт и запросить документ с подписью сотрудника-инвалида.

Сотрудник-инвалид имеет право на:

Сокращенную продолжительность рабочего времени, не более 35 часов в неделю при наличии медицинского заключения. Основание — ст. 94 ТК.

Дополнительные перерывы в работе для отдыха и питания. Основание — ст. 94 ТК.

Обеспечение доступной среды на рабочем месте, учитывающей его особенности Основание — ст. 256 ТК.

Профессиональную реабилитацию и переподготовку. Основание — ст. 330 ТК.

Виды отпусков, которые положены сотрудникам-инвалидам 3 групп

В соответствии с Трудовым кодексом сотрудникам с инвалидностью 3 группы положены несколько отпусков.

Ежегодный оплачиваемый. Сотрудники, имеющие 3 группу инвалидности, в соответствии со ст. 23 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней. Это больше, чем установлено для остальных работников, которым предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Дополнительный. Инвалиды 3 группы, согласно статье 25 ТК, имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году. Это право не зависит от того, где работает инвалид — в государственной компании, в штате ООО или ИП.

Дополнительный отпуск предоставляется помимо основного ежегодного оплачиваемого отпуска, который для инвалидов 3 группы составляет не менее 30 календарных дней. Основание — ст. 23 закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Продолжительность дополнительного отпуска определяется индивидуально для каждого инвалида и фиксируется в его трудовом договоре. То есть, работодатель может прописать и большее количество дней, но не менее 30.

Отпуск за свой счет. Если работник-инвалид захочет отдохнуть за свой счет, то работодатель должен предоставить ему эту возможность — до 60 дней в году, уменьшать этот срок он не имеет права. А еще нельзя заставлять сотрудника дробить отпуск, таким образом, специалист с ограничениями здоровья может уйти в отпуск на два месяца непрерывно.

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