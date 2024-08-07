6 изменений в законах и постановлениях в августе: самое важное для руководителя

Маркировка на одежду для продажи

До 31 августа необходимо нанести маркировку «Честный знак» на все нераспроданные остатки одежды из списка, перечисленного в распоряжении Правительства 28.04.2018 № 792-р. К ней относятся блузки, брюки, пиджаки, спортивные и лыжные костюмы, шарфы и другие товары.

Внедрение их маркировки проходило с 1 апреля 2024 года, однако нераспроданные остатки до конца августа можно было продавать без специального кода.

Переход на использование машиночитаемых доверенностей

С 1 сентября 2023 года в удостоверяющих центрах выдают машиночитаемые доверенности — электронные документы, которые подтверждаются квалифицированной электронной подписью руководителя организации или ИП.

Читайте также: Машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить и использовать.

Все это время и до конца 31 августа этого года такую доверенность можно было не использовать, и применять привычную, бумажную, если она была оформлена до сентября 2023 года.

Однако до конца месяца необходимо получить машиночитаемую доверенность: начиная с сентября, действительна будет только она.

Отказ от упрощенного подтверждения соответствия товаров

С марта 2022 года производители и импортеры большинства товаров могли предоставлять декларации об их соответствии, основанные на собственных доказательствах бизнеса или данных зарубежных лабораторий.

К исключениям, которые нужно было декларировать в обычном порядке, относились пиротехнические изделия, оружие, сельскохозяйственные машины и другие товары с высоким риском для потребителя. Все они перечислены в приказе Минпромторга от 15.11.2023 № 4324.

До 31 августа необходимо вернуться к стандартному декларированию для всех товаров. Собственных обоснований производителя или импортера будет недостаточно.

Нет времени отслеживать изменения в законодательстве? Возьмем на себя бухглатерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

Льготные кредиты на суммы до 100 млн рублей

Московские ИП и компании, входящие в реестр МСП, которые занимаются экспортом высокотехнологичных товаров, с начала августа могут претендовать на кредит до 100 млн рублей по льготной ставке 11% годовых сроком до двух лет.

Кроме того, начинают действовать другие льготы:

гранты до 10 млн рублей;

возмещение от Правительства Москвы на 50% уплаченных налогов;

возмещение на сумму до 20% от суммы экспортного договора.

Для участия в программе бизнес должен относиться к научной или технической отраслям, сферам информации и связи или обрабатывающему производству. Компании в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства не смогут получить льготы.

Запуск Цифровой транспортно-логистической платформы

Чтобы оформить документы для грузоперевозок, сейчас компании используют государственную информационную систему обмена электронными перевозочными документами — ГИС ЭПД. Через нее работают, в частности, с транспортными накладными, сопроводительными ведомостями и путевыми листами.

С 1 августа 2024 года в России запустили Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, пока — в тестовом режиме. Новая система упрощает оформление документов и позволяет обмениваться ими со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

До окончания эксперимента, 1 июня 2025 года, подключение к системе добровольно. В течение этого времени Минтранс будет дорабатывать платформу под нужды участников грузоперевозок и властей.

Хотите оптимизировать налогообложение в 2024 году? Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса Начать экономить

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8K2Mf6