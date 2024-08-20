Новый инвестиционный вычет: что это такое

Сейчас налогоплательщик может уменьшить налоговую базу, используя вычеты, в том числе и инвестиционный. Однако он — региональный, то есть, относится только к той части налога, которая перечисляется в бюджет региона.

В 2024 году налог на прибыль составляет 20%, и из них в региональный бюджет отходит 17%.

В 2025 году налог составит 25%. Из них 17% по-прежнему будет перечисляться в региональный бюджет, а 8% — в федеральный. Именно на федеральную часть налога можно будет использовать новый вычет.

Используя вычет, можно снизить налог на 50% от стоимости основных средств и нематериальных активов или расходов на их реконструкцию или модернизацию.

Размер вычета ограничен. В каждом квартале его можно использовать только в рамках 5% налоговой базы на прибыль — то есть, той части, на которую вырос налог в федеральный бюджет. Остальная сумма переходит на следующие периоды.

Например, если компания в I квартале 2025 года приобрела и начала использовать новое оборудование стоимостью 2 000 000 рублей, она может использовать вычет на 50% от этой суммы — 1 000 000 рублей.

Допустим, налоговая база по налогу на прибыль за I квартал у компании — 5 000 000 рублей. Тогда сумма авансового платежа по налогу на прибыль за I квартал — 400 000 рублей.

Лимит вычета в I квартале: 5% от 5 000 000, то есть, 250 000 рублей. Вычет не превышает налог на прибыль, поэтому его можно применять.

Общая сумма выплаты в федеральный бюджет: 400 000 — 250 000 = 150 000 рублей.

Вычет нельзя применять к налогу на прибыль, рассчитанному по специальным ставкам, например, для доходов в виде дивидендов или выплат иностранным организациям.