Новый инвестиционный вычет: что это такое

Особенности федерального инвестиционного налогового вычета
Сейчас налогоплательщик может уменьшить налоговую базу, используя вычеты, в том числе и инвестиционный. Однако он — региональный, то есть, относится только к той части налога, которая перечисляется в бюджет региона.
В 2024 году налог на прибыль составляет 20%, и из них в региональный бюджет отходит 17%.
В 2025 году налог составит 25%. Из них 17% по-прежнему будет перечисляться в региональный бюджет, а 8% — в федеральный. Именно на федеральную часть налога можно будет использовать новый вычет.
Используя вычет, можно снизить налог на 50% от стоимости основных средств и нематериальных активов или расходов на их реконструкцию или модернизацию.
Размер вычета ограничен. В каждом квартале его можно использовать только в рамках 5% налоговой базы на прибыль — то есть, той части, на которую вырос налог в федеральный бюджет. Остальная сумма переходит на следующие периоды.
Например, если компания в I квартале 2025 года приобрела и начала использовать новое оборудование стоимостью 2 000 000 рублей, она может использовать вычет на 50% от этой суммы — 1 000 000 рублей.
Допустим, налоговая база по налогу на прибыль за I квартал у компании — 5 000 000 рублей. Тогда сумма авансового платежа по налогу на прибыль за I квартал — 400 000 рублей.
Лимит вычета в I квартале: 5% от 5 000 000, то есть, 250 000 рублей. Вычет не превышает налог на прибыль, поэтому его можно применять.
Общая сумма выплаты в федеральный бюджет: 400 000 — 250 000 = 150 000 рублей.
Вычет нельзя применять к налогу на прибыль, рассчитанному по специальным ставкам, например, для доходов в виде дивидендов или выплат иностранным организациям.
Кто может использовать новый инвестиционный вычет
Применять федеральный вычет могут все налогоплательщики, которые платят налог на прибыль по ставке 25%, кроме отдельных исключений.
Вычет не смогут использовать по п. 10 ст. 286.2 НК:
иностранные компании — налоговые резиденты РФ;
налогоплательщики — участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
кредитные организации;
производители подакцизных товаров, например, пива с содержанием алкоголя от 0,5%, сигарет, вейпов и других (пп. 1, 2, 3, 3.1, 5, 16, 17, 23 п. 1 ст. 181 НК).
Федеральный вычет можно передать другой компании, если она входит в общую группу компаний. Подробные условия по критериям для организаций и передаче в рамках группы компаний установит Правительство до 2025 года.
Использование вычета обязательно нужно прописать в учетной политике компании.
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Кому выгодно использовать вычет
В использовании федерального инвестиционного вычета есть свои ограничения:
его нельзя применять одновременно с региональным;
с ним нельзя использовать амортизацию.
Кроме того, если использовать вычет, а затем в течение пяти лет продать или передать основные средства или нематериальные активы, то вычет надо будет вернуть, сдать уточненную отчетность и заплатить пени.
Во многих случаях региональный вычет выгоднее федерального, поскольку позволяет заявить большую сумму расходов в качестве вычета. Сравним их условия:
Федеральный вычет
Региональный вычет
Сумма, которую можно заявить в виде вычета
не более 50% от суммы капитальных вложений в ОС или НМА
не более 90% капвложений в ОС и не более 100% расходов на ИТ-технологии. Регионы могут понижать предельный процент по капвложениям для вычета
Предел вычета в текущем периоде
не более 5% от налоговой базы
не более 12% от налоговой базы. Кроме того, есть возможность уменьшить федеральную часть налога до нуля. Если федеральная часть снижается, то предел по ОС — 10%, по НМА такой возможности нет
Возможность передать вычет компании из своей группы
да
нет
Восстановление вычета (кроме как при ликвидации компании)
да, при продаже ОС и НМА в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию или до истечения срока полезного использования
да, при продаже ОС и НМА до истечения срока полезного использования
Федеральный вычет стоит использовать:
если в вашем регионе недоступен региональный вычет;
сумма федерального вычета в целом гораздо больше, чем регионального;
срок полезного использования активов больше пяти лет;
вычет можно перераспределить внутри общей группы компаний.
Напомним, что региональный вычет можно использовать на территории 32 регионов. Это республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия, Тыва, Удмуртская Республика, Краснодарский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Челябинская области.
Оба вычета выгоднее, чем амортизация, если компания не планирует продавать активы, по которым заявлены вычеты. Если планы продажи есть, то лучше использовать амортизацию.
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