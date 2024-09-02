Когда нет времени отдыхать: как перенести отпуск или вызвать из него сотрудника

Вызов из отпуска
Если по объективным причинам без сотрудника в компании не обойтись, его можно вызвать из ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для этого должна быть серьезная производственная необходимость — например, инвентаризация или выездная налоговая проверка, при которой обязательно должен быть ответственный сотрудник.
Выйти из отпуска или нет, решает сотрудник, и принуждать его нельзя (ч. 2 ст. 125 ТК). Если он откажется, вы не вправе его оштрафовать или вынести выговор.
В любом случае, даже если сотрудник согласится, нельзя прерывать отпуск:
беременных сотрудниц;
тех, кто младше 18 лет;
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
Не получится отозвать работника и из учебного отпуска. Он всегда целевой и установлен на конкретный срок на основании справки-вызова. Сокращать этот срок нельзя ни при каких обстоятельствах.
Мы подготовили алгоритм действий для случаев, когда нужно прервать отпуск. Чтобы у трудовой инспекции не возникло вопросов поводу прерывания отпусков, действуйте по шагам:
Согласуйте выход из отпуска с сотрудником.
Попросите его подписать письменное согласие приступить к работе.
Издайте приказ на отзыв сотрудника из отпуска.
Компенсируйте сотруднику часть отпуска, которая осталась неиспользованной — наличными или в счет следующих выплат.
Перенесите часть неиспользованного отпуска на любое удобное для сотрудника время в этом году или в следующем. Новые данные добавьте в график отпусков.
Отпускные вы уже заплатили сотруднику за три дня до начала отпуска. Теперь он должен вернуть деньги за те дни, когда не отдыхает. По умолчанию зачесть их в счет следующей зарплаты нельзя: сотрудник должен на это согласиться.
Вы вправе выбрать то, что вам удобнее:
договориться с сотрудником, что он вернет лишние отпускные в кассу;
согласовать с ним, что вы удержите эту сумму при расчете зарплаты.
Если выберете второй вариант, не забудьте взять у сотрудника письменное согласие на удержание суммы из зарплаты. Кроме того, обязательно пропишите удержание в приказе о вызове из отпуска.
Перенос отпуска по инициативе сотрудника и работодателя
По общим правилам, график отпусков составляет руководитель, в декабре текущего года — на весь следующий. Распределяя даты, он учитывает пожелания сотрудников, но в первую очередь ориентируется на производственную необходимость.
Единственное исключение — сотрудники, которые могут выбрать отпуск в любое время:
несовершеннолетние;
супруги военнослужащих;
ветераны;
один из родителей ребенка-инвалида;
сотрудники, у которых трое и больше несовершеннолетних детей, до достижения младшим из них 14 лет;
сотрудницы перед отпуском по беременности и родам или по окончании отпуска по уходу за ребенком.
Когда вы составите график, он станет обязательным — и для работников, и для работодателя. Уходить в отпуск в любое другое время, без согласования с руководителем и без заявления о переносе — нельзя.
Однако не всегда наши планы на отдых сбываются. Что делать, если прямо перед отпуском отказалось, что сотрудника никак нельзя отпустить — или если он сам уже взял билеты на путешествие совсем на другие даты?
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Если переносит работодатель
Объясните сотруднику ситуацию и согласуйте с ним перенос отпуска на другое время.
Перенести отпуск без его согласия можно только в исключительных случаях, если без него в компании в это время никак не обойтись. Лучше до этого не доводить: если сотрудник, которого лишили отпуска, отправит жалобу в Роструд, доказать вашу правоту будет нелегко.
Чтобы оформить перенос:
издайте приказ о переносе отпуска и пропишите в нем причины такого решения;
получите от сотрудника письменное согласие на перенос;
внесите изменения в график отпусков.
Если переносит сотрудник
По своей инициативе сотрудник может перенести отпуск:
если работодатель не сообщил ему о датах отпуска за две недели;
если не выплатил отпускные за три дня до начала отпуска;
если сотрудник заболел;
если должен в эти даты выполнять государственные обязанности, или не может пойти в отпуск по другим причинам, указанным в ТК.
В других случаях, если сотруднику просто захотелось отдохнуть в другие даты, вы не обязаны соглашаться на перенос. Однако можете пойти навстречу, если это не помешает рабочим процессам.
Для переноса сотрудник должен написать заявление и получить подписи руководителя своего отдела и компании, а работодатель — отменить приказ об отпуске, если он уже вышел, и согласовать новые даты.
Когда отпуск перенести нельзя
Работодатель не может по своей инициативе поменять даты отпуска у тех работников, которые имеют право на отдых в удобное для них время.
Кроме того, нельзя перенести даты:
если сотруднику меньше 18 лет;
у работника вредные и/или опасные условия труда;
из-за переноса он будет работать без отпуска два года подряд или больше.
Отмена отпуска
Отпуск, запланированный по графику, можно не только перенести, но и отменить, если этого хочет сам сотрудник.
Действуйте так же, как при переносе:
попросите сотрудника подписать заявление об отмене с указанием причин;
передайте заявление на подпись руководителю отдела и компании;
выпустите приказ об отмене отпуска;
добавьте в график отпусков реквизиты заявления об отмене и даты следующего отпуска.
Отменить отпуск можно, но Роструд рекомендует этого не делать. гораздо лучше в любом случае оформлять перенос (письмо Роструда от 18.05.2022 N ПГ/11111-6-1).
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