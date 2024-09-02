Когда нет времени отдыхать: как перенести отпуск или вызвать из него сотрудника

Что делать, если в разгар отпуска сотрудника произошло ЧП, и он срочно нужен на рабочем месте? Или если сотрудник сам хочет отказаться от давно запланированного отдыха — из-за болезни или просто изменения планов? Разбираемся, как нужно действовать и какие документы оформлять.

Вызов из отпуска

Если по объективным причинам без сотрудника в компании не обойтись, его можно вызвать из ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для этого должна быть серьезная производственная необходимость — например, инвентаризация или выездная налоговая проверка, при которой обязательно должен быть ответственный сотрудник.

Выйти из отпуска или нет, решает сотрудник, и принуждать его нельзя (ч. 2 ст. 125 ТК). Если он откажется, вы не вправе его оштрафовать или вынести выговор.

В любом случае, даже если сотрудник согласится, нельзя прерывать отпуск:

беременных сотрудниц;

тех, кто младше 18 лет;

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Не получится отозвать работника и из учебного отпуска. Он всегда целевой и установлен на конкретный срок на основании справки-вызова. Сокращать этот срок нельзя ни при каких обстоятельствах.

Мы подготовили алгоритм действий для случаев, когда нужно прервать отпуск. Чтобы у трудовой инспекции не возникло вопросов поводу прерывания отпусков, действуйте по шагам:

Согласуйте выход из отпуска с сотрудником. Попросите его подписать письменное согласие приступить к работе. Издайте приказ на отзыв сотрудника из отпуска. Компенсируйте сотруднику часть отпуска, которая осталась неиспользованной — наличными или в счет следующих выплат. Перенесите часть неиспользованного отпуска на любое удобное для сотрудника время в этом году или в следующем. Новые данные добавьте в график отпусков.

Отпускные вы уже заплатили сотруднику за три дня до начала отпуска. Теперь он должен вернуть деньги за те дни, когда не отдыхает. По умолчанию зачесть их в счет следующей зарплаты нельзя: сотрудник должен на это согласиться.

Вы вправе выбрать то, что вам удобнее:

договориться с сотрудником, что он вернет лишние отпускные в кассу;

согласовать с ним, что вы удержите эту сумму при расчете зарплаты.

Если выберете второй вариант, не забудьте взять у сотрудника письменное согласие на удержание суммы из зарплаты. Кроме того, обязательно пропишите удержание в приказе о вызове из отпуска.

Перенос отпуска по инициативе сотрудника и работодателя

По общим правилам, график отпусков составляет руководитель, в декабре текущего года — на весь следующий. Распределяя даты, он учитывает пожелания сотрудников, но в первую очередь ориентируется на производственную необходимость.

Единственное исключение — сотрудники, которые могут выбрать отпуск в любое время:

несовершеннолетние;

супруги военнослужащих;

ветераны;

один из родителей ребенка-инвалида;

сотрудники, у которых трое и больше несовершеннолетних детей, до достижения младшим из них 14 лет;

сотрудницы перед отпуском по беременности и родам или по окончании отпуска по уходу за ребенком.

Когда вы составите график, он станет обязательным — и для работников, и для работодателя. Уходить в отпуск в любое другое время, без согласования с руководителем и без заявления о переносе — нельзя.

Однако не всегда наши планы на отдых сбываются. Что делать, если прямо перед отпуском отказалось, что сотрудника никак нельзя отпустить — или если он сам уже взял билеты на путешествие совсем на другие даты?

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Если переносит работодатель

Объясните сотруднику ситуацию и согласуйте с ним перенос отпуска на другое время.

Перенести отпуск без его согласия можно только в исключительных случаях, если без него в компании в это время никак не обойтись. Лучше до этого не доводить: если сотрудник, которого лишили отпуска, отправит жалобу в Роструд, доказать вашу правоту будет нелегко.

Чтобы оформить перенос:

издайте приказ о переносе отпуска и пропишите в нем причины такого решения;

получите от сотрудника письменное согласие на перенос;

внесите изменения в график отпусков.

Если переносит сотрудник

По своей инициативе сотрудник может перенести отпуск:

если работодатель не сообщил ему о датах отпуска за две недели;

если не выплатил отпускные за три дня до начала отпуска;

если сотрудник заболел;

если должен в эти даты выполнять государственные обязанности, или не может пойти в отпуск по другим причинам, указанным в ТК.

В других случаях, если сотруднику просто захотелось отдохнуть в другие даты, вы не обязаны соглашаться на перенос. Однако можете пойти навстречу, если это не помешает рабочим процессам.

Для переноса сотрудник должен написать заявление и получить подписи руководителя своего отдела и компании, а работодатель — отменить приказ об отпуске, если он уже вышел, и согласовать новые даты.

Когда отпуск перенести нельзя

Работодатель не может по своей инициативе поменять даты отпуска у тех работников, которые имеют право на отдых в удобное для них время.

Кроме того, нельзя перенести даты:

если сотруднику меньше 18 лет;

у работника вредные и/или опасные условия труда;

из-за переноса он будет работать без отпуска два года подряд или больше.

Отмена отпуска

Отпуск, запланированный по графику, можно не только перенести, но и отменить, если этого хочет сам сотрудник.

Действуйте так же, как при переносе:

попросите сотрудника подписать заявление об отмене с указанием причин;

передайте заявление на подпись руководителю отдела и компании;

выпустите приказ об отмене отпуска;

добавьте в график отпусков реквизиты заявления об отмене и даты следующего отпуска.

Отменить отпуск можно, но Роструд рекомендует этого не делать. гораздо лучше в любом случае оформлять перенос (письмо Роструда от 18.05.2022 N ПГ/11111-6-1).

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