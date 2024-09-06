Как оплачивать сверхурочную работу с 1 сентября 2024 года

Что такое сверхурочная работа
У каждого сотрудника есть установленная для него продолжительность рабочего времени. Например, стандартный трудовой договор предполагает 40 рабочих часов в месяц, с 8-часовым рабочим днем по будням.
Однако иногда рабочего времени не хватает, и приходится выходить за его пределы: пропускать обед, задерживаться вечером, приходить на работу в выходной или праздничный день.
Трудовой кодекс допускает, что такие ситуации могут возникнуть — например, из-за производственной необходимости или форс-мажора. При этом работодатель обязан правильно оформить переработку и оплатить ее.
Чтобы работа относилась к сверхурочной, нужно:
работодателю — издать приказ о привлечении сотрудника к сверхурочной работе и зафиксировать время переработки в табеле;
сотруднику — подписать согласие работать сверхурочно, кроме отдельных форс-мажорных случаев, прописанных в ТК.
Не каждый случай, когда сотрудник задерживается на работе — это сверхурочка. Если он перерабатывает по своей инициативе, из-за того, что не умеет рассчитывать свое время, это не оплачивается.
Даже в рамках сверхурочной работы нельзя заставлять сотрудника задерживаться на работе более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Исключения возможны только по Трудовому кодексу.
За нарушение порядка привлечения к сверхурочной работе и ее оплаты работодатель несет административную ответственность по ст. 5.27 КоАП. Это предупреждение или штраф:
для ИП — до 5 000 рублей;
для компании — до 50 000 рублей.
! Совет эксперта. Если лимит по сверхурочным часам исчерпан, сотрудника можно привлечь к работе, оформив ненормированный рабочий день или внутреннее совместительство. Кроме того, с ним можно оформить гражданско-правовой договор на выполнение разовой работы.
Основания для сверхурочной работы
Для привлечения сотрудника к сверхурочной работе нужны основания.
Например, можно задержать работника на рабочем месте с его согласия, если:
на работу не вышел сменщик, а работа должна идти непрерывно;
нужно срочно починить механизм (или, например, программу), без которого останавливается работа множества сотрудников;
необходимо срочно доделать работу, которую не удалось завершить в рабочее время по техническим причинам — если без ее выполнения появится угроза жизни и здоровью людей, имуществу работодателя, его партнеров и поставщиков, или государства.
В некоторых случаях сотрудника можно задерживать и без его письменного согласия:
если произошел форс-мажор, и нужно предотвратить или исправить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
работа ведется из-за введения чрезвычайного или военного положения, либо это неотложная работа при стихийных бедствиях, эпидемиях;
необходимо восстановить работоспособность централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
это предусмотрено Трудовым кодексом.
По Трудовому кодексу, можно привлекать сотрудников к переработкам при введении специальных мер в экономике на отдельных предприятиях. Например, при выполнении госконтрактов в организациях оборонно-промышленного комплекса (постановление Правительства от 01.08.2022 № 1365).
Во всех остальных случаях понадобится дополнительно получить согласие профсоюза (ст. 99 ТК).
Кого можно и нельзя привлекать к сверхурочной работе
К сверхурочной работе можно привлечь только тех сотрудников, которые работают по прописанным в договоре нормам рабочего времени, и только на основе приказа или распоряжения руководителя компании.
Если в трудовом договоре сотрудника указан ненормированный рабочий день, его можно иногда задерживать на работе без его согласия и отдельной компенсации. По закону, его переработки компенсирует дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск по ст. 119 ТК.
Ни при каких условиях нельзя оставлять на переработки беременных сотрудниц, несовершеннолетних и тех, с кем заключен ученический договор.
Сотрудников из «льготных» категорий можно привлекать только по результатам медицинского заключения об отсутствии противопоказаний. При этом они имеют право отказаться от сверхурочной работы даже в условиях форс-мажора. К ним относятся:
инвалиды;
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;
опекуны детей указанного возраста;
родитель ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;
работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.
Для предприятий оборонного комплекса, выполняющих госконтракты, в список таких сотрудников также входят родители детей-инвалидов и работники, ухаживающие за больным членом семьи на основании выданного медзаключения.
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Приказ о привлечении к сверхурочной работе
Стандартной формы для приказа о сверхурочной работе нет, оформлять его можно так, как это принято в вашей компании.
Не забудьте указать необходимую информацию:
дату и номер документа;
название — приказ «О привлечении к сверхурочной работе»;
причину работы сверхурочно, реквизиты согласия работника (если оно оформлено отдельным документом) или подписного листа с подписями работников;
кого из сотрудников и в какой день вы привлекаете к работе сверхурочно;
поручение кадровикам учесть переработки, а бухгалтерии — их оплатить.
Компенсировать переработку можно выплатой или дополнительным временем отдыха, по решению сотрудника, которое он пропишет в согласии на переработку. По умолчанию, если ничего не указано, начисляется выплата. Укажите в приказе, какой способ вы используете.
! Совет эксперта. Если вы компенсируете переработку дополнительным временем отдыха, ее все равно нужно оплатить, но в одинарном размере. Время отдыха = это не всегда отгул: оно может составлять несколько часов, главное — не меньше времени переработки.
Не забудьте указать переработки и их продолжительность в табеле рабочего времени, обозначив их кодами 4 или «С».
Согласие на переработку
Согласие на сверхурочную работу можно составить в свободной форме. Главное — оформить его в письменной форме, до начала переработки. Оформить его задним числом или заранее — нельзя, на каждую ситуацию требуется отдельное согласие работника (информация Роструда от 13.07.2023).
Сотрудников, которые относятся к «льготным» категориям, обязательно нужно предупредить об их праве отказаться от переработок. Попросите их подписать уведомление об этом или включите этот пункт в документ о согласии на сверхурочную работу.
Медицинское заключение
При привлечении к переработкам «льготников» понадобится медицинское заключение об отсутствии противопоказаний. Порядок выдачи и требования к такому заключению приведены в Приказе Минздрава от 14.09.2020 № 972н.
Чтобы получить заключение, нужно регулярно проводить медосмотры. Одного заявления работника, что он не имеет противопоказаний по состоянию здоровья, недостаточно.
Оплата сверхурочной работы с 1 сентября 2024 года
Оплата сверхурочных в будние дни
Сверхурочная работа оплачивается:
в полуторном размере — за первые два часа сверхурочной работы;
в двойном размере — за последующие часы.
При этом учитываются все выплаты сотруднику, в том числе постоянные компенсации. Формула для расчета выглядит так:
Зср = ((О + К + С): Нрв × 1,5 × РВ1) + ((О + К + С): Нрв × 2 × РВ2)
В формуле:
Зср — зарплата за сверхурочную работу;
О — должностной оклад или тарифная ставка;
К — компенсирующие выплаты;
С — стимулирующие выплаты;
Нрв — установленная работнику норма рабочего времени;
РВ1 — продолжительность рабочего времени в первые два часа работы;
РВ2 — продолжительность рабочего времени в последующие часы работы.
Единого списка компенсирующих и стимулирующих выплат нет: у каждого работодателя они могут отличаться. Ориентируйтесь на критерии:
выплата соответствует определению статьи 129 ТК и является платой за труд;
выплата предусмотрена действующей у работодателя системой оплаты труда;
размер выплаты можно посчитать в расчете за час работы;
сумма выплачивается регулярно, пока соблюдаются условия ее начисления.
Например, к таким выплатам относятся надбавки за работу в особых климатических условиях, за замещение другого работника, наставничество или стаж работы в компании.
При этом не учитываются:
компенсации личных затрат (например, возмещение командировочных);
компенсации неполученных выплат (например, компенсация за неиспользованный отпуск);
разовые или нерегулярные премии.
Оплата за сверхурочные может быть и больше, чем рассчитанная по формуле, если это предусмотрено коллективным договором, положением об оплате труда или трудовым договором. Однако для всех работников должны действовать одинаковые правила (ст. 132 ТК).
Оплата за переработки в выходные и праздники
Сверхурочная работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается по правилам работы в выходной, по двойной ставке (ч. 3 ст. 152 ТК). Компенсацию за сверхурочную работу начислять не нужно.
Оплата за сверхурочные в ночное время
Переработки в ночное время нужно компенсировать по отдельности и за ночную, и за сверхурочную работу:
20% от часовой тарифной ставки за каждый час работы (постановление Правительства от 22.07.2008 № 554);
в полуторном размере — за первые два часа сверхурочной работы, в двойном размере — за последующие часы.
Компенсация — это сумма обеих этих выплат.
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