Как оплачивать сверхурочную работу с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года оплату сверхурочных нужно рассчитывать по новой формуле, с учетом оклада, надбавок, компенсаций и других выплат. Разобрались, как применять новые правила, какие показатели учитывать, а какие — нет, и как оформлять документы.

Что такое сверхурочная работа

У каждого сотрудника есть установленная для него продолжительность рабочего времени. Например, стандартный трудовой договор предполагает 40 рабочих часов в месяц, с 8-часовым рабочим днем по будням.

Однако иногда рабочего времени не хватает, и приходится выходить за его пределы: пропускать обед, задерживаться вечером, приходить на работу в выходной или праздничный день.

Трудовой кодекс допускает, что такие ситуации могут возникнуть — например, из-за производственной необходимости или форс-мажора. При этом работодатель обязан правильно оформить переработку и оплатить ее.

Чтобы работа относилась к сверхурочной, нужно:

работодателю — издать приказ о привлечении сотрудника к сверхурочной работе и зафиксировать время переработки в табеле;

сотруднику — подписать согласие работать сверхурочно, кроме отдельных форс-мажорных случаев, прописанных в ТК.

Не каждый случай, когда сотрудник задерживается на работе — это сверхурочка. Если он перерабатывает по своей инициативе, из-за того, что не умеет рассчитывать свое время, это не оплачивается.

Даже в рамках сверхурочной работы нельзя заставлять сотрудника задерживаться на работе более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Исключения возможны только по Трудовому кодексу.

За нарушение порядка привлечения к сверхурочной работе и ее оплаты работодатель несет административную ответственность по ст. 5.27 КоАП. Это предупреждение или штраф:

для ИП — до 5 000 рублей;

для компании — до 50 000 рублей.

! Совет эксперта. Если лимит по сверхурочным часам исчерпан, сотрудника можно привлечь к работе, оформив ненормированный рабочий день или внутреннее совместительство. Кроме того, с ним можно оформить гражданско-правовой договор на выполнение разовой работы.

Основания для сверхурочной работы

Для привлечения сотрудника к сверхурочной работе нужны основания.

Например, можно задержать работника на рабочем месте с его согласия, если:

на работу не вышел сменщик, а работа должна идти непрерывно;

нужно срочно починить механизм (или, например, программу), без которого останавливается работа множества сотрудников;

необходимо срочно доделать работу, которую не удалось завершить в рабочее время по техническим причинам — если без ее выполнения появится угроза жизни и здоровью людей, имуществу работодателя, его партнеров и поставщиков, или государства.

В некоторых случаях сотрудника можно задерживать и без его письменного согласия:

если произошел форс-мажор, и нужно предотвратить или исправить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

работа ведется из-за введения чрезвычайного или военного положения, либо это неотложная работа при стихийных бедствиях, эпидемиях;

необходимо восстановить работоспособность централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

это предусмотрено Трудовым кодексом.

По Трудовому кодексу, можно привлекать сотрудников к переработкам при введении специальных мер в экономике на отдельных предприятиях. Например, при выполнении госконтрактов в организациях оборонно-промышленного комплекса (постановление Правительства от 01.08.2022 № 1365).

Во всех остальных случаях понадобится дополнительно получить согласие профсоюза (ст. 99 ТК).

Кого можно и нельзя привлекать к сверхурочной работе

К сверхурочной работе можно привлечь только тех сотрудников, которые работают по прописанным в договоре нормам рабочего времени, и только на основе приказа или распоряжения руководителя компании.

Если в трудовом договоре сотрудника указан ненормированный рабочий день, его можно иногда задерживать на работе без его согласия и отдельной компенсации. По закону, его переработки компенсирует дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск по ст. 119 ТК.

Ни при каких условиях нельзя оставлять на переработки беременных сотрудниц, несовершеннолетних и тех, с кем заключен ученический договор.

Сотрудников из «льготных» категорий можно привлекать только по результатам медицинского заключения об отсутствии противопоказаний. При этом они имеют право отказаться от сверхурочной работы даже в условиях форс-мажора. К ним относятся:

инвалиды;

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;

опекуны детей указанного возраста;

родитель ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Для предприятий оборонного комплекса, выполняющих госконтракты, в список таких сотрудников также входят родители детей-инвалидов и работники, ухаживающие за больным членом семьи на основании выданного медзаключения.

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Документы для оформления сверхурочной работы

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Приказ о привлечении к сверхурочной работе

Стандартной формы для приказа о сверхурочной работе нет, оформлять его можно так, как это принято в вашей компании.

Не забудьте указать необходимую информацию:

дату и номер документа;

название — приказ «О привлечении к сверхурочной работе»;

причину работы сверхурочно, реквизиты согласия работника (если оно оформлено отдельным документом) или подписного листа с подписями работников;

кого из сотрудников и в какой день вы привлекаете к работе сверхурочно;

поручение кадровикам учесть переработки, а бухгалтерии — их оплатить.

Компенсировать переработку можно выплатой или дополнительным временем отдыха, по решению сотрудника, которое он пропишет в согласии на переработку. По умолчанию, если ничего не указано, начисляется выплата. Укажите в приказе, какой способ вы используете.

! Совет эксперта. Если вы компенсируете переработку дополнительным временем отдыха, ее все равно нужно оплатить, но в одинарном размере. Время отдыха = это не всегда отгул: оно может составлять несколько часов, главное — не меньше времени переработки.

Не забудьте указать переработки и их продолжительность в табеле рабочего времени, обозначив их кодами 4 или «С».

Согласие на переработку

Согласие на сверхурочную работу можно составить в свободной форме. Главное — оформить его в письменной форме, до начала переработки. Оформить его задним числом или заранее — нельзя, на каждую ситуацию требуется отдельное согласие работника (информация Роструда от 13.07.2023).

Сотрудников, которые относятся к «льготным» категориям, обязательно нужно предупредить об их праве отказаться от переработок. Попросите их подписать уведомление об этом или включите этот пункт в документ о согласии на сверхурочную работу.

Медицинское заключение

При привлечении к переработкам «льготников» понадобится медицинское заключение об отсутствии противопоказаний. Порядок выдачи и требования к такому заключению приведены в Приказе Минздрава от 14.09.2020 № 972н.

Чтобы получить заключение, нужно регулярно проводить медосмотры. Одного заявления работника, что он не имеет противопоказаний по состоянию здоровья, недостаточно.

Оплата сверхурочной работы с 1 сентября 2024 года

Оплата сверхурочных в будние дни

Сверхурочная работа оплачивается:

в полуторном размере — за первые два часа сверхурочной работы;

в двойном размере — за последующие часы.

При этом учитываются все выплаты сотруднику, в том числе постоянные компенсации. Формула для расчета выглядит так:

Зср = ((О + К + С): Нрв × 1,5 × РВ1) + ((О + К + С): Нрв × 2 × РВ2)

В формуле:

Зср — зарплата за сверхурочную работу;

О — должностной оклад или тарифная ставка;

К — компенсирующие выплаты;

С — стимулирующие выплаты;

Нрв — установленная работнику норма рабочего времени;

РВ1 — продолжительность рабочего времени в первые два часа работы;

РВ2 — продолжительность рабочего времени в последующие часы работы.

Единого списка компенсирующих и стимулирующих выплат нет: у каждого работодателя они могут отличаться. Ориентируйтесь на критерии:

выплата соответствует определению статьи 129 ТК и является платой за труд;

выплата предусмотрена действующей у работодателя системой оплаты труда;

размер выплаты можно посчитать в расчете за час работы;

сумма выплачивается регулярно, пока соблюдаются условия ее начисления.

Например, к таким выплатам относятся надбавки за работу в особых климатических условиях, за замещение другого работника, наставничество или стаж работы в компании.

При этом не учитываются:

компенсации личных затрат (например, возмещение командировочных);

компенсации неполученных выплат (например, компенсация за неиспользованный отпуск);

разовые или нерегулярные премии.

Оплата за сверхурочные может быть и больше, чем рассчитанная по формуле, если это предусмотрено коллективным договором, положением об оплате труда или трудовым договором. Однако для всех работников должны действовать одинаковые правила (ст. 132 ТК).

Оплата за переработки в выходные и праздники

Сверхурочная работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается по правилам работы в выходной, по двойной ставке (ч. 3 ст. 152 ТК). Компенсацию за сверхурочную работу начислять не нужно.

Оплата за сверхурочные в ночное время

Переработки в ночное время нужно компенсировать по отдельности и за ночную, и за сверхурочную работу:

20% от часовой тарифной ставки за каждый час работы (постановление Правительства от 22.07.2008 № 554);

в полуторном размере — за первые два часа сверхурочной работы, в двойном размере — за последующие часы.

Компенсация — это сумма обеих этих выплат.

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