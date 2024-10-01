НДС на УСН: как менять документооборот

Определитесь со ставками НДС на 2025 год
Если доход компании в 2024 году был больше 60 млн рублей, начиная с 2025 года придется начислять НДС.
Однако налоговую ставку можно выбрать. Она может быть:
льготной — 5 или 7% в зависимости от дохода, без права вычетов;
стандартной, 10 или 20%, с вычетами.
Ставку 5% можно использовать, если годовой доход компании не превышает 250 млн рублей, ставку 7% — если он находится в рамках от 250 до 450 млн рублей.
Ставку 10% применяют к социально значимым товарам — некоторым продовольственным, детским, медицинским, к книгам и периодике. Полный список таких товаров каждый год утверждает Правительство.
Выбирая ставку, ориентируйтесь на предполагаемый объем вычетов входного налога. Если вы предполагаете, что вычетов будет достаточно много, стандартная ставка может оказаться выгоднее:
если доля вычетов выше 75%, стандартная ставка выгоднее, чем льготная 5%;
если доля вычетов выше 65%, стандартная ставка выгоднее, чем льготная 7%.
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После того, как вы выберете льготную ставку 5 или 7% с работой без вычетов, изменить решение нельзя будет в течение трех лет. Нужно будет только повысить ее с 5% до 7%, с 1 числа того месяца, когда компания превысит лимит разрешенного дохода.
Перейти в обратную сторону проще: если с самого начала предпочесть НДС с правом вычетов, изменить решение можно в течение всего года.
Проверьте сделки переходного периода
Проверьте заранее, есть ли сделки, расчеты по которым перейдут на 2025 год, когда вы будете применять НДС.
В идеальном случае в 2024 году:
компания получит оплаты по всем сделкам;
отгрузит все товары;
выполнит весь объем услуг за 2024 год;
примет товары или услуги по актам.
Начислить налог придется на дату отгрузки товара или аванса, даже если оплата прошла до этого момента.
Если отгрузку придется отложить на 2025 год, на нее придется начислить НДС. Для этого можно согласовать с контрагентом доплату на сумму налога, однако, скорее всего, возмещать налог придется из собственных средств.
Внесите изменения в договоры
До начала 2025 года нужно составить и согласовать с контрагентами дополнительные соглашения к договорам. Укажите в них, какие товары или услуги облагаются НДС, по какой ставке, и какой будет новая стоимость.
Товары и услуги могут как вырасти в цене на ставку НДС, так и остаться прежними, и тогда продавец будет платить налог из своего кармана.
Пропишите в договоре, как изменится цена договора в вашем случае, и кто понесет дополнительные расходы. Если ваши контрагенты могут применять вычет, они, скорее всего, легко согласуют изменения.
Если у вас есть контрагенты, у которых вы закупаете товары или услуги, и они тоже могут перейти на НДС, спросите у них об изменении договоров. Они могут переложить налоговую нагрузку на вас, и будут в своем праве.
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Разберитесь с вычетами, если теряете право на них
Если с 2025 года компания переходит с ОСНО на УСН со льготной ставкой, входной НДС необходимо принять к вычету до этого момента. Все приобретенные товары, работы или услуги, по которым был заявлен вычет, должны использоваться в операциях со ставкой НДС 20%.
Проверьте, что отгрузка пройдет до конца 2024 года. Если она переносится на 2025 год, входной НДС надо будет восстановить в первом налоговом периоде.
Точно так же стоит действовать, если компания на УСН будет переходить с общей ставки НДС 20% на льготную — 5 или 7%. Входной НДС необходимо будет восстановить.
Подготовьтесь к документообороту
Счета-фактуры
Все компании на УСН, кроме освобожденных от НДС, должны будут выставлять счета-фактуры в течение 5 дней после отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг.
Отсутствие счетов-фактур — грубое нарушение бухучета, которое грозит штрафами:
до 10 000 рублей — если не выставить счет-фактуру в течение квартала;
до 30 000 рублей — если не выставить в течение нескольких кварталов;
до 20% суммы задолженности, но не меньше 40 000 рублей — если из-за отсутствия счета-фактуры занижена налоговая база по НДС.
Не понадобятся счета-фактуры только в том случае, если конкретные операции не будут объектами НДС или будут освобождены от него — например, услуги общепита как в ресторанах и отделах кулинарии, так и выездные.
Предоставлять счета-фактуры можно как в бумажном виде, так и в электронном. Исключение — реализация прослеживаемых товаров. По таким операциям счета-фактуры у компаний могут быть только электронными.
В большинстве случаев компании используют электронный документооборот. Однако, чтобы обмениваться электронными счетами-фактурами, заключите с контрагентом соглашение или направьте письмо, в котором даете согласие на обмен документами по ЭДО.
Книги покупок и продаж
Компании на УСН, уплачивающие НДС, обязаны вести книги покупок и продаж. Это брошюра, которая состоит:
из титульного листа с информацией о налогоплательщике;
таблицы с информацией из первичных документов для расчета НДС.
В книгу покупок вносят данные на основании счетов-фактур о приобретении товаров или услуг, в книгу продаж — о реализации (в том числе при использовании активов на собственные нужды). Листы книг становятся приложением к налоговой декларации по НДС.
Декларации НДС
Декларацию по НДС сдают каждый квартал, и дедлайн для предоставления — до 25 числа следующего за кварталом месяца (или ближайшего к нему рабочего дня):
за IV квартал 2024 года — до 27 января 2025 года;
за I квартал 2024 года — до 25 апреля 2025 года;
за II квартал 2024 года — до 27 октября 2025 года;
за III квартал 2024 года — до 26 января 2026 года.
Штраф за ее отсутствие — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц (в рамках от 1000 рублей до 30% общей суммы налога). Штрафы грозят и за ошибки в ней — несоответствие счетам-фактурам, использование неправильной формы, недостоверный ЕГРЮЛ, подпись неуполномоченного лица.
Декларацию подают в электронном виде. Исключения составляют только налоговые агенты — неплательщики НДС. Если компания обязана подать декларацию в электронном виде, но предоставляет в бумажном, за это тоже предусмотрен штраф.
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