НДС на УСН: как менять документооборот

Если доход компании в 2024 году был больше 60 млн рублей, начиная с 2025 года придется начислять НДС.

Однако налоговую ставку можно выбрать. Она может быть:

льготной — 5 или 7% в зависимости от дохода, без права вычетов;

стандартной, 10 или 20%, с вычетами.

Ставку 5% можно использовать, если годовой доход компании не превышает 250 млн рублей, ставку 7% — если он находится в рамках от 250 до 450 млн рублей.

Ставку 10% применяют к социально значимым товарам — некоторым продовольственным, детским, медицинским, к книгам и периодике. Полный список таких товаров каждый год утверждает Правительство.

Выбирая ставку, ориентируйтесь на предполагаемый объем вычетов входного налога. Если вы предполагаете, что вычетов будет достаточно много, стандартная ставка может оказаться выгоднее:

если доля вычетов выше 75%, стандартная ставка выгоднее, чем льготная 5%;

если доля вычетов выше 65%, стандартная ставка выгоднее, чем льготная 7%.

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После того, как вы выберете льготную ставку 5 или 7% с работой без вычетов, изменить решение нельзя будет в течение трех лет. Нужно будет только повысить ее с 5% до 7%, с 1 числа того месяца, когда компания превысит лимит разрешенного дохода.

Перейти в обратную сторону проще: если с самого начала предпочесть НДС с правом вычетов, изменить решение можно в течение всего года.