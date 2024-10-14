Поставщик забрал деньги и пропал: что делать

Поставщик может отказаться выполнять свои обязательства как сознательно, если он занимается мошенничеством, так и вынужденно, по объективным причинам, когда он хочет, но не может выполнить условия договора. Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.
Если поставщик отказался недобросовестным
В случае, если поставщик с самого начала не планировал выполнять свои обязательства, скорее всего, после получения предоплаты он перестанет выходить на связь. Вернуть стоимость поставки можно попытаться вернуть через суд или по договору цессии.
Направьте поставщику требование о возврате денег
В первую очередь постарайтесь связаться с представителями компании. Составьте официальную претензию и отправьте ее по всем возможным каналам: по обычной почте заказным письмом, по email, через социальные сети, мессенджеры, контакты сотрудников, размещенные на сайте.
Возможно, поставщик отреагирует на последнее предупреждение, но даже если нет — эти письма покажут суду, что вы сделали все возможное, чтобы связаться с должником и разрешить конфликт.
Обратитесь в суд
Если вы не получите ответа на претензию через 30 дней после ее отправления, подайте иск в арбитражный суд о взыскании неосновательного обогащения. Подробно опишите в нем спорную ситуацию и нарушение ваших прав, перечислите свои требования к контрагенту и обязательно укажите, что вы пытались связаться с ним до обращения в суд.
Приложите к заявлению подтверждающие документы:
копию договора;
копии платежных документов или актов приема-передачи;
копии досудебных претензий и документов, подтверждающих срок ее отправки;
выписки из ЕГРЮЛ в отношении вашей компании и контрагента;
документы, подтверждающие оплату госпошлины.
Если вы хотите взыскать с контрагента не более 800 000 рублей (для юридических лиц) или 400 000 рублей (для ИП), заявление можно подать в рамках упрощенного судопроизводства. В этом случае рассмотрение дела займет не больше двух месяцев.
После вынесения решения вы в течение пяти рабочих дней получите копию судебного решения. Затем запросите исполнительный лист и направьте его приставам по месту регистрации контрагента вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, направьте документы в главное управление Федеральной службы судебных приставов.
Руководителя компании-контрагента можно попытаться привлечь к уголовной ответственности как физлицо по статье «Мошенничество». Для этого напишите заявление прокурору или начальнику УМВД субъекта, в котором зарегистрирован поставщик. Если уголовное дело не заведут, отказ можно обжаловать у руководителя следственного органа, прокурора или в суде.
Передайте долг по договору цессии
Вместо обращения в суд можно можно передать право требовать исполнения обязательства другому лицу, юридическому или физическому. Для этого заключают договор цессии.
По условиям договора, вы получите от цессионария определенную выплату — скорее всего, меньше суммы долга поставщика, однако вам не понадобится тратить время на взыскание долга через суд.
Цессионарий получит право требования обязательств по договору поставки, и будет вести судебное разбирательство самостоятельно. Однако договор цессии возможен только в том случае, если в договоре между покупателем и поставщиком не было прямого запрета на уступку требований по условиям договора (п. 4 ст. 388 ГК).
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Если поставщик добросовестный, но не может выполнить условия договора
Даже надежный и добросовестный поставщик может в какой-то момент оказаться не в силах выполнить условия договора — из-за каких-то объективных причин.
Если он сразу признает проблему, остается на связи и готов к диалогу, с ним можно решить проблему без обращения в суд. Главное — согласовать договоренности и оформить их официально.
Подпишите дополнительное соглашение к договору
В соглашении можно прописать любое изменение условий договора — например, взаимозачет или замену товара на его аналог, с поставкой которого не возникнет проблем.
Письмо Минфина от 6 октября 2017 г. № 24-06-01/65537 говорит о том, что дополнительное соглашение об изменении условий контракта в части качества, технических и функциональных характеристик поставляемого товара можно составлять даже на госконтракты.
Заключите соглашение об отступном
С поставщиком можно договориться об отступном: возврате денег, товаров на эквивалентную сумму или любой другой компенсации. Форма отступного не прописана в законе: она остается на усмотрение сторон.
После предоставления отступного обязательства по договору поставки прекращаются, и он считается исполненным.
Договоритесь о новации
Новация похожа на отступное, но это не единовременная выплата компенсации, а длительное обязательство. Например, если вы согласуете с поставщиком о выплате суммы денег в течение полугода, с учетом процентов, у поставщика все это время будут обязательства возврата долга.
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