Поставщик забрал деньги и пропал: что делать

Поставщик может отказаться выполнять свои обязательства как сознательно, если он занимается мошенничеством, так и вынужденно, по объективным причинам, когда он хочет, но не может выполнить условия договора. Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Если поставщик отказался недобросовестным

В случае, если поставщик с самого начала не планировал выполнять свои обязательства, скорее всего, после получения предоплаты он перестанет выходить на связь. Вернуть стоимость поставки можно попытаться вернуть через суд или по договору цессии.

Направьте поставщику требование о возврате денег

В первую очередь постарайтесь связаться с представителями компании. Составьте официальную претензию и отправьте ее по всем возможным каналам: по обычной почте заказным письмом, по email, через социальные сети, мессенджеры, контакты сотрудников, размещенные на сайте. Возможно, поставщик отреагирует на последнее предупреждение, но даже если нет — эти письма покажут суду, что вы сделали все возможное, чтобы связаться с должником и разрешить конфликт.

Обратитесь в суд

Если вы не получите ответа на претензию через 30 дней после ее отправления, подайте иск в арбитражный суд о взыскании неосновательного обогащения. Подробно опишите в нем спорную ситуацию и нарушение ваших прав, перечислите свои требования к контрагенту и обязательно укажите, что вы пытались связаться с ним до обращения в суд. Приложите к заявлению подтверждающие документы: копию договора;

копии платежных документов или актов приема-передачи;

копии досудебных претензий и документов, подтверждающих срок ее отправки;

выписки из ЕГРЮЛ в отношении вашей компании и контрагента;

документы, подтверждающие оплату госпошлины. Если вы хотите взыскать с контрагента не более 800 000 рублей (для юридических лиц) или 400 000 рублей (для ИП), заявление можно подать в рамках упрощенного судопроизводства. В этом случае рассмотрение дела займет не больше двух месяцев. После вынесения решения вы в течение пяти рабочих дней получите копию судебного решения. Затем запросите исполнительный лист и направьте его приставам по месту регистрации контрагента вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, направьте документы в главное управление Федеральной службы судебных приставов. Руководителя компании-контрагента можно попытаться привлечь к уголовной ответственности как физлицо по статье «Мошенничество». Для этого напишите заявление прокурору или начальнику УМВД субъекта, в котором зарегистрирован поставщик. Если уголовное дело не заведут, отказ можно обжаловать у руководителя следственного органа, прокурора или в суде.

Передайте долг по договору цессии