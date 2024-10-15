Как разместить рекламу и не получить штраф до 500 000 рублей

Размещение рекламы регулирует закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». По закону, к рекламе относится любая информация, которая адресована широкой аудитории и предназначена для привлечения внимания к компании или ее товарам для продвижения на рынке.

При этом реклама должна быть добросовестной, достоверной, полной, правдивой и соответствовать другим критериям.

За нарушение требований к рекламе грозит штраф по ст. 14.3 КоАП: