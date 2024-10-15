Как разместить рекламу и не получить штраф до 500 000 рублей

Размещение рекламы регулирует закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». По закону, к рекламе относится любая информация, которая адресована широкой аудитории и предназначена для привлечения внимания к компании или ее товарам для продвижения на рынке.
При этом реклама должна быть добросовестной, достоверной, полной, правдивой и соответствовать другим критериям.
За нарушение требований к рекламе грозит штраф по ст. 14.3 КоАП:
от 4 000 до 20 000 рублей для ИП и директоров;
от 100 000 до 500 000 рублей для организаций.
Главные требования
Все требования к рекламе описаны в ст. 5 закона «О рекламе» № 38-ФЗ. В частности, нельзя:
делать некорректные, несопоставимые сравнения или не указывать их критерии;
порочить достоинство и репутацию какого-либо лица, в том числе конкурента;
утаивать важную часть информации, например, не полностью рассказывать об условиях акции;
напрямую обманывать покупателей, указывая недостоверную или устаревшую информацию.
употреблять бранные слова, непристойные и оскорбительные образы;
побуждать к насилию и жестокости;
использовать иностранные слова без перевода, которые могут исказить информацию;
рекламировать один товар под видом другого (например, алкоголь под видом безалкогольного напитка).
В ст. 7 указаны товары и услуги, которые нельзя рекламировать, в частности:
наркотики;
взрывчатые вещества за исключением салютов и другой пиротехники;
табак;
услуги по написанию дипломных и научных работ, диссертаций.
К рекламе медицинских товаров и услуг есть свои требования, описанные в п. 1 ст. 24 закона о рекламе. Товары и услуги, которые к медицинским не относятся, не могут использовать медицинскую атрибутику — например, образ врача в белом халате.
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Некорректные сравнения
Не используйте в рекламе слова в превосходной степени: лучший, первый, номер один, самый, совершенный, эксклюзивный, непревзойденный, неотразимый. Если вы сравниваете свою компанию или товары с конкурентами, нужно ссылаться на конкретный и измеримый критерий и указывать источник сравнения.
Это наиболее популярное нарушение, и именно за него компании чаще всего получают штрафы.
По постановлению Марийского УФАС от 06.10.2023 по делу № 012/04/14.3-689/2023, банк оштрафовали за использование в рекламе формулировки «лучший мобильный банк». Несмотря на то, что банк действительно был лучшим по результатам исследования агентства, суд принял решение о выплате штрафа, поскольку в рекламе не было отсылки к исследованию.
Оскорбления конкурента
Нельзя использовать шутки о конкурентах, напрямую указывать, что они хуже или использовать неявные сравнения — например, сравнивать свой продукт с абстрактным товаром, очевидно напоминающим конкурента.
Не стоит рассчитывать, что если сравнение скрыто, то покупатели его увидят, а конкуренты — нет.
По решению Комиссии ФАС по делу №3-5-45/00-08-13 от 30.09.2013, компанию Fairy оштрафовали за рекламу, в которой ее моющее средство сравнивалось с абстрактным «другим моющим средством». Компания «Нэфис Косметикс» подала жалобу о том, что оно по дизайну флакона напоминает средство их компании — и выиграла дело.
Неполная информация
Нельзя указывать в рекламе только часть информации — например, только выгоду от использования акции, без упоминания обо всех условиях.
По решению ФАС от 26.05.2023 по делу № 08/05/5-34/2023, авиакомпанию оштрафовали за формулировку в рекламе «перевезем бесплатно лыжное или сноубордическое снаряжение», поскольку компания предоставляла такую услугу только на определенных тарифах и при условии, что снаряжение входит в норму багажа.
Введение в заблуждение
Условия в рекламном объявлении должны быть правдивыми, актуальными и достоверными. Нельзя показывать рекламу с устаревшими ценами, объясняя это тем, что информацию не успели обновить. Это относится не только к рекламным баннерам, но и к ценам на сайте.
По постановлению Приморского УФАС от 06.10.2023 по делу № 025/04/14.3-1373/2023, театр оштрафовали за ошибки в рекламных объявлениях при возрастной маркировке спектаклей. Маркировка в рекламе была указана «12+», а на сайте театра «18+». ФАС посчитал, что таким образом театр вводит в в заблуждение относительно характеристик продукта.
Призывы к жестокости и преступлениям
Побуждать к нарушению закона в рекламе нельзя даже в шутку или с использованиям игры слов.
По решению Саратовского УФАС от 23.07.2013 по делу № 29-13/рш, компанию-поставщика входных дверей оштрафовали за объявление «Уважаемые радиослушатели, в эфире радиомагазин из квартиры. Предлагаем вам бытовую технику от компьютера до электробритвы. Первый пришедший может забрать абсолютно бесплатно. Акция действует в квартирах, в которых еще не установлены стальные двери «Торекс». По результатам экспертизы, рекламный текст побуждал к кражам.
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