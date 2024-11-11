Календарь бухгалтера на ноябрь

Сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность
В ноябре бухгалтеру придется сдавать не так много отчетности, так как важные квартальные формы уже сданы в октябре. Но за сроками все равно надо следить, чтобы не получить штраф.
Перед уплатой налогов в бюджет необходимо отправить отчетность по налогам и взносам в свою ИФНС до 25 числа. Если налог уплатили до сдачи отчетности — следует направить уведомление об исчисленных взносах также до 25 ноября. Уведомления по НДФЛ отправляют до 25 и до 3 числа следующего месяца — зависит от периода начислений.
В таблице указали сроки, а ниже — кратко объяснили важные моменты.
Срок
Отчет или платеж
Куда сдавать
2 ноября
Сдать сведения, обозначенные в п. 1, 3-7 ч. 3, п. 1, 2 ч. 8 ст. 8 закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ в Реестр субъектов МСП, являющихся получателями мер поддержки за октябрь
ИФНС
5 ноября
Сдать уведомление об НДФЛ за период с 23 по 31 октября
20 ноября
Сдать декларацию по косвенным налогам за октябрь
25 ноября
Сдать:
Сведения в реестр субъектов МСП
В состав сведений, которые сдают субъекты малого и среднего предпринимательства с господдержкой, входят:
наименование юридического лица или фамилию, имя и (при наличии) отчество ИП;
ИНН;
место нахождения юрлица или место жительства ИП;
дату внесения сведений о юридическом лице или об ИП в Единый реестр;
категорию субъекта МСП (микропредприятие, малое или среднее предприятие);
указание на то, что юридическое лицо или ИП является вновь созданным юридическим лицом или вновь зарегистрированным ИП;
содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП в отношении юрлица или ИП сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП сведения о лицензиях, полученных соответственно юрлицом или ИП;
сведения о производимой юрлицом или ИП продукции (согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) с указанием на ее соответствие критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;
сведения о включении юрлица или ИП в реестры субъектов МСП — участников программ партнерства между лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с законом о закупках, и субъектами МСП;
сведения о наличии у юрлица или ИП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с законом о контрактной системе, и (или) договоров, заключенных в соответствии с законом о закупках;
иные сведения, включаемые в Единый реестр в соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства.
А еще субъекты МСП могут самостоятельно внести в Единый реестр дополнительную информацию о себе, например, адрес электронной почты, телефон, сайт.
Уведомление по НДФЛ
Подавать уведомления в ноябре нужно дважды:
За период с 1 числа по 22 число текущего месяца — направить уведомление 25 числа.
За период с 23 числа по последнее число октября — направить уведомление до 5 числа.
Декларация по косвенным налогам
Продукцию, ввозимую из стран ЕАЭС, облагают косвенными налогами — акцизами и НДС. Эти налоговые сборы платят на общем основании по ставкам аналоговых отечественных товаров. По реализованному импорту и возникающим при этом налогам необходимо заполнять налоговую декларацию.
В 2024 году заполняем декларацию по косвенным налогам по форме 1151088, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ в редакции от 12.04.2023.
Уведомление о рассчитанных налогах и страховых взносах
Главное назначение документа — обозначить налоговым инспекторам — в счет уплаты какого обязательного платежа нужно отнести положительное сальдо, сформировавшееся на ЕНС налогоплательщика. Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Порядок его заполнения и электронный формат содержатся в этом же приказе — в Приложениях № 2 и № 3.
Персонифицированные сведения о физлицах
Персонифицированные сведения подают все плательщики страховых взносов — организации и ИП, которые заключили с физлицами трудовой или гражданско-правовой договор. Отчитаться нужно по каждому работнику — застрахованному лицу. В отчете указывают их Ф. И. О., ИНН, СНИЛС и начисленные суммы за прошедший месяц. Персонифицированные сведения подают, даже если в отчетном месяце не было никаких начислений и выплат.
Не нужно отчитываться по ИП и самозанятым физлицам, с которыми заключены договоры ГПХ — на такие выплаты не начисляются страховые взносы. ИП без работников не подает персонифицированные сведения о себе.
Декларация по налогу на прибыль
Если компания уплачивает квартальные авансы, декларацию подают 4 раза за год.
Если уплачивает ежемесячные авансы по фактической прибыли, декларацию надо представлять уже 12 раз.
Декларацию по налогу на прибыль сдают:
Российские компании на ОСН.
Налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от системы налогообложения. В частности, компании, которые платят налог за другую компанию, например, через российского посредника перечисляют дивиденды иностранной компании.
Иностранные компании, которые работают в России через представительства и получают доходы от источников в России.
Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это добровольные объединения российских компаний ради оптимизации процесса уплаты налога на прибыль. В декларации суммируют свои прибыли и убытки, то есть консолидируют налоговую базу. За счет этого снижается сумма налога на прибыль. Рассчитывает и уплачивает налог на прибыль по группе в целом одна из компаний — ответственный участник консолидированной группы.
Декларация по НДПИ
Плательщики НДПИ — это предприятия и ИП, которые добывают полезные ископаемые на основании специальной лицензии. Они ежемесячно подают декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.09.2022 № ЕД-7-3/854.
Отчет состоит из титульного листа и восьми разделов с подразделами. Обязательно заполняются титульный и листы, содержащие данные для расчета налога, пустые листы не сдаются.
Декларация по акцизам
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции, которые приводят к начислению акциза, должны отчитываться о его уплате.
Существуют разные виды деклараций в зависимости от типа реализуемой или выпускаемой продукции. Подробные инструкции по заполнению документов содержатся в приказах, утвердивших формы деклараций.
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Сдать статистическую отчетность
Организации и ИП обязаны отчитаться в Росстат. Обязательные и выборочные отчеты в ноябре у респондентов различаются — Росстат меняет перечень обязательных статистических форм ежегодно с учетом выборки организации. Поэтому важно проверить, что и когда должна отправить ваша компания по ИНН или ОГРН в сервисе Росстата.
Собрали сроки отчетности в таблице, а ниже дали пояснения.
Срок
Отчет или платеж
Куда сдавать
2 ноября
Сдать форму № 1-ПР за октябрь
Росстат
Сдать форму № 3-Ф за октябрь
6 ноября
Сдать форму № П (услуги) за октябрь
14 ноября
Сдать:
15 ноября
Сдать форму № П-4 за октябрь
28 ноября
Сдать форму № П-3 за октябрь
Форма № 1-ПР
По форме 1-ПР отчитываются о приостановке деятельности, забастовке и возобновлении работы трудовых коллективов. Забастовка — это временный отказ работников от выполнения своих трудовых обязанностей (ст. 398 ТК). Учитывается как полный, так и частичный отказ от работы для решения коллективного спора.
Для формы 1-ПР забастовкой считают временную приостановку работы из-за трудового спора, который:
затронул одно обособленное подразделение компании в одно время;
затронул работников нескольких обособленных подразделений одной организации в одно время;
затронул работников одного обособленного подразделения в разное время, если они приостанавливали работу в течение одного месяца;
затронул работников нескольких обособленных подразделений одной компании в разное время, если они приостанавливали работу в течение одного месяца.
Форма № 3-Ф
Если у ИП или организации образовались долги по выплате заработной платы — необходимо подать отчет 3-Ф.
По мнению Росстата, к такой просрочке относится фактически начисленная зарплата, которую работнику не выплатили в срок.
Сроки выплат у каждого работодателя свои, их определяют в коллективном договоре. В форме 3-Ф показывают, сколько составляет просроченная задолженность по зарплате на конкретную дату и скольким работникам (штатникам, совместителям, уволенным) должен работодатель. Кроме того, нужно распределить долг по уровням бюджета. Если у вас нет просрочки по зарплате, заполнять и сдавать отчет 3-Ф не надо.
Форма № П (услуги)
Сдают только юридические лица, исключая субъекты малого предпринимательства. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и недвижимости, паевые инвестиционные фонды, кредитные и некредитные финансовые организации по форме не отчитываются.
Форму П (услуги) не нужно сдавать организациям, у которых одновременно выполнено два условия:
средняя численность работников в течение двух предыдущих лет составляет 15 человек и менее, включая работников по совместительству и договорам ГПХ;
годовой оборот не превышает 800 млн рублей в течение двух предыдущих лет.
Освобождение по этому основанию не распространяется на владельцев лицензий на добычу полезных ископаемых, а также новых и реорганизованных в текущем или предыдущем году юрлиц.
Форма № П-1
Респонденты по этой форме — юридические лица, в том числе с обособленными подразделениями, которые занимаются производством и реализацией товаров и услуг. Росстат получает из нее информацию об объеме реализации товаров, которые организация произвела самостоятельно или купила, об остатках готовой продукции и других показателях товарооборота. Также по ней сообщают о внешнеэкономической деятельности.
Форма № ПМ-пром
Форму сдают и юридические лица, и предприниматели, если они относятся к субъектам малого предпринимательства. В число респондентов попадают следующие сферы деятельности:
добывающие производства;
обрабатывающие производства
производства или поставки электрической энергии, пара и газа;
лесные заготовки;
рыбная ловля.
Компании, которые временно не работают или проходят процедуру конкурсного производства в процессе банкротства, сдают форму в общем порядке.
От сдачи данного статотчета освобождены микропредприятия — субъекты хозяйствования, в штате которых не больше 15 работающих сотрудников, и товарооборот организации не превышает 120 миллионов рублей в год.
Форма № ПМ-торг
ПМ-торг ежемесячно сдают в Федеральную службу государственной статистики организации из числа малых предприятий. Форму используют для отражения сведений об оптовых торговых оборотах субъектов малого бизнеса (СМП). Исследование носит выборочный характер. Проверить, должна ли ваша компания сдавать статистическую форму, можно на официальном сайте Росстата.
Форма № П-4
Форму сдают все юридические лица, независимо от коммерческой составляющей их работы, кроме субъектов малого предпринимательства. Форма собственности и вид деятельности тоже не влияют на обязанность представить отчет. На общих основаниях сдают форму:
филиалы, представительства и подразделения иностранных организаций, работающие на территории РФ;
временно приостановившие деятельность компании;
организации в процессе банкротства до ликвидации;
дочерние и зависимые общества;
организации, которые управляют предприятием как имущественным комплексом на праве доверительного управления.
Исключение — организации, у которых за предшествующие 2 года средняя численность сотрудников не превысила 15 человек, и годовая выручка не превышала 800 миллионов рублей.
Форма № П-3
Форма П-3 — это отчет в Росстат с информацией о финансовом состоянии бизнеса, об активах, доходах и расходах, состоянии расчетов с контрагентами. Сведения по форме П-3 предоставляют юридические лица, поименованные в п. 58 приказа Росстата от 24.11.2021 № 832.
Кроме того, П-3 сдают филиалы и представительства иностранных организаций, действующие на территории РФ. Некоммерческие организации сдают П-3, только если производят товары и услуги для реализации другим организациям и физлицам.
Освобождены от обязанности представлять П-3:
субъекты малого предпринимательства;
государственные и муниципальные учреждения;
кредитные организации;
некредитные финансовые организации;
ТСЖ, ЖСК, гаражно-строительные кооперативы и другие некоммерческие организации, которые не осуществляют продажу товаров и услуг юридическим и физическим лицам;
организации, у которых за два предыдущих года средняя численность работников не превышает 15 человек (включая совместителей и работников по договорам ГПХ) и годовой оборот не превышает 800 млн рублей.
Статистическая отчетность — множество форм, которые могут вызвать вопросы даже у опытного бухгалтера. С тарифом Эксперт наши специалисты будут готовить и сдавать за вас до 5 отчетов в Росстат, а с тарифом Бизнес — сколько потребуется.
Уплата налогов, сборов, страховых взносов
Не забудьте не только подать отчетность, но и заплатить налоги, взносы и сборы. Большую часть плательщики перечисляют в составе ЕНП. Для всех обязательных выплат на текущую дату формируется одна платежка, и денежные средства поступают на единый налоговый счет.
В таблице подсветили сроки и получателей платежей.
Срок
Отчет или платеж
Куда платить
5 ноября
Заплатить НДФЛ за период с 23 по 31 октября
ФНС
15 ноября
Заплатить страховые взносы на травматизм за октябрь
СФР
20 ноября
Заплатить косвенные налоги за октябрь
ФНС
28 ноября
Уплатить:
ФНС
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