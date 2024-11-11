Календарь бухгалтера на ноябрь

Сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность

В ноябре бухгалтеру придется сдавать не так много отчетности, так как важные квартальные формы уже сданы в октябре. Но за сроками все равно надо следить, чтобы не получить штраф. Перед уплатой налогов в бюджет необходимо отправить отчетность по налогам и взносам в свою ИФНС до 25 числа. Если налог уплатили до сдачи отчетности — следует направить уведомление об исчисленных взносах также до 25 ноября. Уведомления по НДФЛ отправляют до 25 и до 3 числа следующего месяца — зависит от периода начислений. В таблице указали сроки, а ниже — кратко объяснили важные моменты. Срок Отчет или платеж Куда сдавать 2 ноября Сдать сведения, обозначенные в п. 1, 3-7 ч. 3, п. 1, 2 ч. 8 ст. 8 закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ в Реестр субъектов МСП, являющихся получателями мер поддержки за октябрь











ИФНС 5 ноября Сдать уведомление об НДФЛ за период с 23 по 31 октября 20 ноября Сдать декларацию по косвенным налогам за октябрь 25 ноября Сдать: Уведомление о рассчитанных налогах и страховых взносах за октябрь

Уведомление о рассчитанном НДФЛ за период с 1 по 22 ноября

Персонифицированные сведения о физлицах за октябрь

Декларацию по налогу на прибыль за октябрь (при ежемесячной уплате налога)

Декларацию по НДПИ за октябрь

Декларацию по акцизам за октябрь, август, март

Сведения в реестр субъектов МСП

В состав сведений, которые сдают субъекты малого и среднего предпринимательства с господдержкой, входят: наименование юридического лица или фамилию, имя и (при наличии) отчество ИП;

ИНН;

место нахождения юрлица или место жительства ИП;

дату внесения сведений о юридическом лице или об ИП в Единый реестр;

категорию субъекта МСП (микропредприятие, малое или среднее предприятие);

указание на то, что юридическое лицо или ИП является вновь созданным юридическим лицом или вновь зарегистрированным ИП;

содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП в отношении юрлица или ИП сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП сведения о лицензиях, полученных соответственно юрлицом или ИП;

сведения о производимой юрлицом или ИП продукции (согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) с указанием на ее соответствие критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;

сведения о включении юрлица или ИП в реестры субъектов МСП — участников программ партнерства между лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с законом о закупках, и субъектами МСП;

сведения о наличии у юрлица или ИП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с законом о контрактной системе, и (или) договоров, заключенных в соответствии с законом о закупках;

иные сведения, включаемые в Единый реестр в соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства. А еще субъекты МСП могут самостоятельно внести в Единый реестр дополнительную информацию о себе, например, адрес электронной почты, телефон, сайт.

Уведомление по НДФЛ

Подавать уведомления в ноябре нужно дважды: За период с 1 числа по 22 число текущего месяца — направить уведомление 25 числа.

За период с 23 числа по последнее число октября — направить уведомление до 5 числа.

Декларация по косвенным налогам

Продукцию, ввозимую из стран ЕАЭС, облагают косвенными налогами — акцизами и НДС. Эти налоговые сборы платят на общем основании по ставкам аналоговых отечественных товаров. По реализованному импорту и возникающим при этом налогам необходимо заполнять налоговую декларацию. В 2024 году заполняем декларацию по косвенным налогам по форме 1151088, утвержденной приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ в редакции от 12.04.2023.

Уведомление о рассчитанных налогах и страховых взносах

Главное назначение документа — обозначить налоговым инспекторам — в счет уплаты какого обязательного платежа нужно отнести положительное сальдо, сформировавшееся на ЕНС налогоплательщика. Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Порядок его заполнения и электронный формат содержатся в этом же приказе — в Приложениях № 2 и № 3.

Персонифицированные сведения о физлицах

Персонифицированные сведения подают все плательщики страховых взносов — организации и ИП, которые заключили с физлицами трудовой или гражданско-правовой договор. Отчитаться нужно по каждому работнику — застрахованному лицу. В отчете указывают их Ф. И. О., ИНН, СНИЛС и начисленные суммы за прошедший месяц. Персонифицированные сведения подают, даже если в отчетном месяце не было никаких начислений и выплат. Не нужно отчитываться по ИП и самозанятым физлицам, с которыми заключены договоры ГПХ — на такие выплаты не начисляются страховые взносы. ИП без работников не подает персонифицированные сведения о себе.

Декларация по налогу на прибыль

Если компания уплачивает квартальные авансы, декларацию подают 4 раза за год. Если уплачивает ежемесячные авансы по фактической прибыли, декларацию надо представлять уже 12 раз. Декларацию по налогу на прибыль сдают: Российские компании на ОСН.

Налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от системы налогообложения. В частности, компании, которые платят налог за другую компанию, например, через российского посредника перечисляют дивиденды иностранной компании.

Иностранные компании, которые работают в России через представительства и получают доходы от источников в России.

Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это добровольные объединения российских компаний ради оптимизации процесса уплаты налога на прибыль. В декларации суммируют свои прибыли и убытки, то есть консолидируют налоговую базу. За счет этого снижается сумма налога на прибыль. Рассчитывает и уплачивает налог на прибыль по группе в целом одна из компаний — ответственный участник консолидированной группы.

Декларация по НДПИ

Плательщики НДПИ — это предприятия и ИП, которые добывают полезные ископаемые на основании специальной лицензии. Они ежемесячно подают декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС от 20.09.2022 № ЕД-7-3/854. Отчет состоит из титульного листа и восьми разделов с подразделами. Обязательно заполняются титульный и листы, содержащие данные для расчета налога, пустые листы не сдаются.

Декларация по акцизам