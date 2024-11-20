ВЭД: как запустить бизнес с Китаем

Выгодно ли заниматься бизнесом с Китаем
Малый и средний бизнес чаще всего выбирает продажу товаров масс-маркета через онлайн-площадки — маркетплейсы или интернет-магазины собственных сайтов. Средняя наценка при таком подходе может составить до 100% в зависимости от ниши. В данном случае влияние на доход, помимо выбора поставщика, ниши и бренда, будет оказывать логистика — от нее зависят расходы на грузоперевозку и пошлины.
Составили пошаговую инструкцию для выстраивания деловых связей с бизнес-партнерами из Китая.
Шаг 1. Выбрать способ закупки
Товар в Китае можно закупить тремя способами:
Поручить закупку посреднику-оптовику. Такая компания или ИП ориентируются на спрос сразу в нескольких нишах. Далее — выбирают, покупают и доставляют товар в Россию, чтобы продать мелким оптом отечественным предпринимателям.
Воспользоваться услугами компаний-импортеров. Они непосредственно работают с запросом одного или нескольких клиентов в узкой нише — находят производителей и предлагают варианты для выбора. Затем организуют транспортировку со склада в Китае до склада в России, берут на себя таможенное оформление, помогают с документами.
Купить товар самостоятельно. Владельцу бизнеса необходимо лично или через доверенное лицо провести переговоры с китайскими поставщиками, организовать доставку, оформить документы на таможне.
Если искать поставщика онлайн, то есть риск попасть на посредника или фишинговый сайт. В этом случае можно потерять деньги из-за неоправданной наценки — риски увеличиваются в том числе из-за языкового барьера. На старте запуска бизнеса лучше поехать на производство и увидеть все своими глазами. Альтернативный вариант — отправить агента, например, партнера из Китая, который посетит производство и пришлет отчет на русском языке.
Искать потенциальных поставщиков можно на отраслевых выставках — такой способ наиболее эффективен. Предприниматель лично контактирует с поставщиком, подробно узнает о товаре, деталях поставок и оплат.
Шаг 2. Выбрать нишу
Если рассматривать торговлю на маркетплейсах или онлайн-площадках, то популярны такие ниши:
аксессуары;
одежда и обувь;
бытовая химия;
косметические продукты;
гигиенические средства;
кухонные товары;
текстиль, постельное белье;
детские товары, игрушки.
При выборе важно учитывать схемы параллельного импорта. Перечень товаров, ввоз которых ограничен из-за внешнеэкономических санкций, есть в приказе № 1532 Минпромторга от 19.04.2022 года. Например, в него включены кожаные и меховые изделия, парфюмерия, одежда, бумага.
Кроме того, чтобы выбрать товар, нужно:
Провести анализ рынка и убедиться, что нет перенасыщения товарами, которые предстоит закупить.
Рассчитать стоимость и сроки доставки.
Узнать, можно ли ввозить данный товар на территорию России, какие требования к нему предъявляются.
Шаг 3. Зарегистрировать бизнес
Собственнику стоит выбрать — открыть ИП или ООО в зависимости от ограничений, например, по виду деятельности. Так, индивидуальному предпринимателю не получится организовывать авиаперевозки или закупать в Китае ингредиенты для производства и продажи крепкого алкоголя.
Часто ИП или ООО для торговли с Китаем выбирают упрощенную систему налогообложения, но с каждой единицы товара будет взиматься НДС. Такое условие распространяется на все налоговые режимы, поэтому для выбора можно рассмотреть несколько сценариев:
Выбрать УСН «Доходы минус расходы» или ОСН, чтобы уменьшать за счет НДС налогооблагаемую базу.
Совместить два режима. Например, чтобы реализовывать китайские товары, — использовать ОСН, а вести бизнес по другим направлениям через УСН «Доходы», используя льготные ставки в некоторых регионах РФ.
Платить НДС, оставаясь на прежнем налоговом режиме. Если не адаптировать бизнес к уплате НДС, то придется закладывать налог в наценку на товар — можно потерять конкурентное преимущество, которое достигается при внешнеэкономической деятельности. Однако для некоторых ниш и товаров наценка может нивелировать упущенное преимущество — цена все равно будет ниже, чем у отечественных производителей.
Шаг 4. Оплатить товар
Для оплаты нужно открыть расчетный счет в китайском банке. Выбирая финансовый институт, обратите внимание на ряд показателей:
Тарифы. Цены за ежемесячное обслуживание счета в банках различаются, так же как и проценты комиссии с переводов.
Возможность привязки бизнес-карты для оплаты услуг и товаров в России, пополнения и снятия наличных.
Лимиты вывода денежных средств. У банков они разные, а некоторые поставщики в Китае могут принимать только наличные.
Бонусы и специальные предложения. Например, бесплатный терминал для эквайринга.
Дополнительные услуги. Например, можно выставить счет клиенту с помощью смартфона.
Перед открытием расчетного счета стоит уточнить, сможет ли банк отправить валюту в страну, которая вам нужна. Например, посреднику в Казахстан для организации параллельного импорта. Не стоит ориентироваться только на информацию, указанную на сайте — лучше позвонить менеджерам. А еще уточните ограничения по отправляемым суммам.
Оплачивать товар китайским поставщикам лучше через небольшие банки. Крупные — под санкциями, но сейчас с юанями работает «Т-Банк». Среди оставшихся финансовых институтов нужно найти тот банк, который стабильно переводит деньги за рубеж. Перед переводом обязательно запросите поставщика — сможет ли он принять деньги от вас сейчас.
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Шаг 5. Определиться с видом доставки
Существует 4 типа грузоперевозок. Сроки и стоимость доставки различаются.
Море и железная дорога
Маршрут проходит через Владивосток или Новороссийск, затем — по Транссибирской железной дороге до Москвы или другого города. В среднем, сроки доставки составляют 35 дней. При перевозке консолидированного груза — сборных партий товара — на консолидацию закладывают еще 10 дней. Так как порты в Новороссийске и Владивостоке перегружены, то общий срок транспортировки может достигать 60 дней. Но это самый бюджетный способ доставить товар.
Прямые железнодорожные перевозки
Грузоперевозки занимают около 28 дней. Имеет значение, что необходимо перевезти — кубометры товара или контейнер. Если поставка на несколько кубов, лучше выбрать автомобильные перевозки.
Автомобильные перевозки
Автомобильная доставка выгодна, если перевозить кубометры товара. Срок доставки — 20–30 дней.
Авиаперевозки
Самая дорогая, но и самая быстрая транспортировка товара — доставка авиатранспортом. Стоимость зависит от веса груза и объема в соотношении 166 кг/куб. м.
Шаг 6. Уплатить таможенные сборы
Юридические лица уплачивают:
таможенную пошлину;
таможенный НДС;
таможенный сбор.
Таможенная пошлина
Таможенная пошлина рассчитывается по формуле:
Таможенная стоимость товара × % Таможенной пошлины
Таможенная стоимость — это стоимость товара у поставщика, включая расходы по его доставке в Россию. Процент пошлины для товаров разных категорий указан в номенклатуре ТН ВЭД — классификационный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Размер таможенной пошлины зависит от политики государства — чем он меньше, тем больше нужен товар в России. Если процент высокий, страна хочет самостоятельно заниматься производством — бизнесмену стоит задуматься о целесообразности ввоза такого товара, подобрать другие позиции или нишу. Выбрать правильный ТН ВЭД помогают таможенные брокеры.
Существует еще два вида таможенных пошлин:
Специфическая. Ее привязывают не к стоимости, а к другой величине. Например, для ковров — за кв. м в зависимости от материала.
Комбинированная. Сначала взимается пошлина от стоимости, затем — специфическая. Например, при доставке автомобилей сначала берут процент от их стоимости, потом — за каждый куб. см двигателя.
Таможенный НДС
Налог рассчитывают по формуле:
(стоимость + таможенная пошлина) × % НДС
НДС может составлять 0, 10 и 20%. НДС по ставке 10% облагают почти все детские и медицинские товары.
НДС по ставке 0% — оружие, детали для реакторов, производственные линии.
Таможенный сбор
Значение берут из таблицы таможенного сбора, руководствуясь таможенной стоимостью товара. Например, если товар стоит в диапазоне 5,5–7 миллионов рублей, сумма сбора составит 20 тысяч рублей или 200 долларов.
КТС
Корректировка таможенной стоимости (КТС) — это отдельный вид платежа на таможне. Суть корректировки в назначении таможенниками справедливой цены за товар — ИТС (индекс таможенной стоимости), если бизнесмен купил его слишком дешево. С 2003 года действует СУР (система управления рисками), поэтому таможня ориентируется на средневзвешенные цены конкретных позиций товара.
Если цена товара ниже ИТС, таможня вправе взять дополнительный платеж — КТС (корректировка таможенной стоимости). Посмотреть ставку по КТС в открытых источниках не получится, она есть только в документах Федеральной таможенной службы.
Если предприниматель действительно приобрел товар дешевле, чем считает таможня, можно попробовать отменить КТС — доказать, что заявленная стоимость реальна. Для этого придется представить список из множества документов, которые попросят предъявить на таможне — от выписки банковского счета до контракта с китайским партнером. В перечень может входить до 50 документов.
Шаг 7. Оформить документы для ввоза в Россию
На импортный товар оформляют разрешительную документацию — это указано в ФЗ-289 «О таможенном регулировании». Документы подтверждают, что ввозимый товар соответствует ГОСТам, Единым санитарным требованиям, техническим регламентам и прочим нормативным актам, принятым в России. Они подтверждают безопасность товара и позволяют свободно продавать его на территории страны или ЕАЭС.
Поэтому первая партия продукции может не принести бизнесу прибыль на старте внешнеэкономической деятельности. Например, при закупке беспроводных наушников на сумму 100 тысяч рублей на сертификат соответствия и декларацию придется потратить около 130 тысяч рублей.
Сертификат соответствия
Оформляют в течение 14–60 дней, действует — 1-5 лет.
Чтобы оформить сертификат, необходимо ввезти образцы продукции в Россию, провести испытания в аккредитованной лаборатории на соответствие товара техническим регламентам. Оформлять сертификат нужно на разные виды продукции, например, на электронику, одежду первого слоя, игрушки, детскую обувь.
Важно ответственно подойти к выбору лаборатории, так как не все они одинаково хорошо проводят тестирования. Требования к лабораториям постоянно ужесточаются — если после проверки выяснится, что тестирования выполняли ненадлежащим образом, то сертификат аннулируют.
Декларация соответствия
Оформляют от нескольких дней до 2–3 недель. Действует в течение 3–5 лет — зависит от типа продукции, но может действовать бессрочно на одну партию товара.
Декларация подтверждает соответствие товара требованиям технических регламентов или национальным стандартам. Дополнительно с помощью нее можно подтвердить, что товар прошел необходимые испытания, а предприниматель собрал требуемый пакет документов и официально загрузил информацию в открытый государственный реестр.
Декларировать нужно почти все виды товаров, среди которых оборудование, электроника, продукты питания, мебель, аксессуары. Стоимость и сроки оформления зависят от схемы декларирования, типа товара и сложности испытаний.
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