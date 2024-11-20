ВЭД: как запустить бизнес с Китаем

Малый и средний бизнес чаще всего выбирает продажу товаров масс-маркета через онлайн-площадки — маркетплейсы или интернет-магазины собственных сайтов. Средняя наценка при таком подходе может составить до 100% в зависимости от ниши. В данном случае влияние на доход, помимо выбора поставщика, ниши и бренда, будет оказывать логистика — от нее зависят расходы на грузоперевозку и пошлины.

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