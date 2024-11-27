Как заполнять и сдавать формы № 6 и 18 воинского учета

С помощью форм № 6 и 18 компания передает военкомату информацию о военнообязанных сотрудниках и трудовых ресурсах, на которые можно положиться в случае военного времени или мобилизации. А еще — какие сотрудники будут забронированы, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компании.

Карточка учета организации по форме № 18 — одна из основных форм воинского учета, в которой есть подробные сведения о компании. В ней информация с юридическим названием бизнеса, адресом, данными руководителя и ответственного за воинский учет связаны со сведениями о персонале. С помощью формы № 18 военкомат может узнать, например, количество работников в запасе или с мобилизационными предписаниями в конкретной компании.

Отчет о численности работающих и забронированных военнообязанных по форме № 6 — сведения о сотрудниках, которые трудятся на данный момент, сколько из их числа не подлежат призыву. Вместе с формой № 6 военный комиссариат может потребовать форму № 19 — она показывает недостаток или избыток штатных единиц и показатель «процент обеспеченности трудовыми ресурсами».

В нашем кейсе про сверки с военкоматами мы писали, что к некоторым формам воинского учета возникает больше вопросов, чем к другим — карточка учета организации по форме № 18 входит в их число. Специалисты из Первой Экспертной Бухгалтерии безошибочно сдают любое количество форм воинского учета организаций, выстраивая индивидуальную коммуникацию с конкретным военкоматом клиента. Обращайтесь — наладим воинский учет и вам.