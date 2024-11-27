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Воинский учет

Как заполнять и сдавать формы № 6 и 18 воинского учета

Воинский учет организаций в последние годы претерпел множество изменений, а военкоматы организуют выездные проверки. Важно не допускать ошибок и сдавать отчеты вовремя, иначе компания получит солидный штраф. Рассказали про формы отчетности, которым стоит уделить особое внимание.

Зачем сдавать формы воинского учета № 6 и 18

С помощью форм № 6 и 18 компания передает военкомату информацию о военнообязанных сотрудниках и трудовых ресурсах, на которые можно положиться в случае военного времени или мобилизации. А еще — какие сотрудники будут забронированы, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компании.

Карточка учета организации по форме № 18 — одна из основных форм воинского учета, в которой есть подробные сведения о компании. В ней информация с юридическим названием бизнеса, адресом, данными руководителя и ответственного за воинский учет связаны со сведениями о персонале. С помощью формы № 18 военкомат может узнать, например, количество работников в запасе или с мобилизационными предписаниями в конкретной компании.

Отчет о численности работающих и забронированных военнообязанных по форме № 6 — сведения о сотрудниках, которые трудятся на данный момент, сколько из их числа не подлежат призыву. Вместе с формой  № 6 военный комиссариат может потребовать форму № 19 — она показывает недостаток или избыток штатных единиц и показатель «процент обеспеченности трудовыми ресурсами».

В нашем кейсе про сверки с военкоматами мы писали, что к некоторым формам воинского учета возникает больше вопросов, чем к другим — карточка учета организации по форме № 18 входит в их число. Специалисты из Первой Экспертной Бухгалтерии безошибочно сдают любое количество форм воинского учета организаций, выстраивая индивидуальную коммуникацию с конкретным военкоматом клиента. Обращайтесь — наладим воинский учет и вам.

Как заполнять форму № 18

Форма не унифицирована и не утверждена на федеральном уровне — ее могут утвердить на уровне субъекта РФ с незначительными изменениями. Можно взять бланк в своем военкомате, а если его сотрудники откажутся его предоставить, то воспользоваться шаблоном из Приложения № 1 к письму Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА.

Как заполнить форму:

  • В пункте 1 — указать полное наименование организации. 

  • В пунктах 2–9 — указать сведения об организации:

    • номер и дату регистрации;

    • почтовый и юридический адреса;

    • данные руководителя — должность, Ф. И. О., телефон;

    • информацию о сотруднике, ответственном за воинский учет и бронирование — Ф. И. О., телефон;

    • организационно-правовую форму;

    • форму собственности с цифровым кодом и расшифровкой;
      сферу деятельности;

    • основные коды ОКВЭД и ОКПО.

  • В пункте 10 — общую численность сотрудников по штату компании.

  • В пункте 10.1 — численность сотрудников, которые пребывают в запасе, с детализацией по воинским званиям, а также количество работников, ограниченно годных к военной службе.

  • В пункте 10.2 — число забронированных сотрудников — если порядок бронирования есть в вашей компании.

  • В пункте 10.3 — количество работников запаса с мобилизационными предписаниями.

  • В пункте 10.4 — число сотрудников, которые подлежат призыву на военную службу.

  • Пункты 11 и 12 надо заполнять только в случае бронирования работников организацией.

Если вашей компании надо сдавать форму № 18, то ее заполняют на двух сторон листа формата А4 в трех экземплярах — это указано в п. 1 Порядка, утвержденного письмом Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА. После составления и проверки информации — каждый лист должен подписать и заверить печатью руководитель. Первый экземпляр подается в военкомат, второй — в комиссию по бронированию, а третий остается у ответственного за ведение воинского учета.

Сроки — 14 дней после регистрации компании в ЕГРЮЛ, если вы открыли новый бизнес, а потом раз в год до 31 декабря вместе с отчетом по форме № 6.

Скачать образец формы № 18.

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Как заполнять форму № 6

Лучше всего бланк для отчета получить в своем комиссариате, а если его не предоставили, то можно взять старую форму из письма Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24. В письме есть и порядок заполнения отчета.

Чтобы заполнить форму, надо провести анализ персонала — кто какую должность занимает, и последовательно внести сведения по всем военнообязанным сотрудникам компании из:

  • военного билета или удостоверения;

  • удостоверения призывника;

  • справки, заменяющей военный билет.

Скачать полную инструкцию для заполнения формы № 6.

Сроки сдачи лучше уточнить в местном военкомате — они могут различаться в зависимости от региона. Например, в Новороссийске отчет обычно сдают с 15 октября до 10 ноября, а в Мурманске — до 15 ноября. 

Скачать образец формы № 6.

Возможно, военкомат попросит ответственного за воинский учет в компании подать сведения о военнообязанных и забронированных сотрудниках по упрощенному варианту — форме № 19

Позиция некоторых военкоматов — форма № 19 предназначена только для компаний, которым разрешено бронировать сотрудников, а сдавать ее надо в определенные периоды: мобилизация на учебные или военные сборы, военные операции.

Вот как ее заполнять:

  • Графа 1 уже заполнена — следует ориентироваться на нее при распределении сотрудников по категориям.

  • В графу 2  внести общее количество работающих мужчин и женщин всех, как военнообязанных, так и нет.

  • В графу 3 внести количество тех, которые пребывают в запасе. Важно не включать лиц, которые достигли предельного возраста и подлежащих в отчетном году снятию с учета, а также снятых по состоянию здоровья и призывников.

  • В графе 4 — количество забронированных сотрудников с разбивкой по категориям.

  • В графах 5 и 6 указать количество сотрудников, которые подлежат призыву по мобилизации и которые останутся обеспечивать работоспособность предприятия соответственно.

  • В графе 7 — количество сотрудников, которое есть в штатном расписании.

  • В графе 8 — фактическое количество сотрудников. Показатель стоит сравнить с потребностями и количеством штатного расписания (графа 7), рассчитать «некомплект» или «избыток».

  • В графе 9 нужно рассчитать процент обеспеченности трудовыми ресурсами. Сумму графы 6 х 100 / сумму графы 7. 

Воинский учет на участке бронирования — специфический и закрытый. Руководителю или ответственному лицу компании придется самостоятельно решать вопрос бронирования сотрудников и сдачи отчетов с военкоматом или комиссией по бронированию. Этот участок не получится передать на аутсорсинг.

Скачать образец формы № 19.

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