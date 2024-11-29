ПЭБ
Дробление бизнеса

Как пересобрать или укрупнить бизнес без признаков дробления

Когда компания начинает расти в доходах и направлениях деятельности, появляется соблазн остаться малым или средним бизнесом — сохранить налоговые льготы и другие меры поддержки. ФНС выпустила рекомендации, как отказаться от дробления с изменением и без изменения структуры компании. Наши эксперты разъяснили позицию налоговой и добавили свои советы.
Как пересобрать или укрупнить бизнес без признаков дробления
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как масштабировать бизнес без признаков дробления: рекомендации ФНС

Классический пример дробления — собственники создают «полочные» компании, которые не ведут никакой деятельности или формально передают часть управленческих функций доверенному лицу, например, члену семьи. ФНС считает, что такие действия — прямая попытка уклониться от уплаты налогов. Инспекторы проводят камеральные и выездные проверки, чтобы обнаружить факты дробления, а если находят, то начисляют штрафы и пени. Владельцу бизнеса пересчитают налоги, а на сумму перерасчета начислят пени и штраф — 40%. Подробно про дробление и амнистию написали здесь

Чтобы дать возможность бизнесу продолжать деятельность и сохранить рабочие места сотрудников, в октябре 2024 года ФНС выпустила рекомендации — компании или предприниматели могут добровольно отказаться от дробления, изменив или сохранив структуру бизнеса.

Если дробление уже состоялось, то собственник должен оплатить налоги, которые получилось сэкономить за периоды 2022–2024. Тогда в силу вступает режим амнистии — штрафы и пени в размере 40% от исчисленной суммы можно не платить, а еще — избежать уголовной ответственности. 

Если собственник согласен с условиями амнистии, но не хочет пересобирать структуру бизнеса, то он может: 

  • перевести участников дробления на ОСНО;

  • наделить участников дробления реальными функциями управления, например, выделить отдельный штат, материалы и активы.

Если собственник согласен с условиями амнистии и готов пересобрать организационную структуру бизнеса, то он может:

  • объединить участников дробления в одно юридическое лицо;

  • запустить процесс полного отчуждения акций (долей) участников дробления, а сами участники должны прекратить деятельность.

ОСНО — универсальная, но самая сложная система налогообложения. На ней можно работать с любым количеством сотрудников и объемом доходов, но придется платить несколько видов налогов и сдавать много отчетов. Без опытного бухгалтера будет сложно разобраться, особенно в момент укрупнения бизнеса. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии возьмут весь учет на себя, а вы занимайтесь масштабированием и поиском новых точек роста.

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Как масштабировать бизнес без признаков дробления: рекомендации ПЭБ

Бизнес может и должен подстраиваться под рынок, менять организационную структуру и укрупняться, но не привлекать внимание ФНС. Как избегать обвинений в дроблении:

  • У новой компании будет другой торговый или производственный процесс. Например, ООО «Лето» ремонтирует и продает гаджеты для смартфонов в торговых палатках. Не стоит создавать ООО «Июль», если количество палаток увеличивается, но создание нового юридического лица обосновано, если продажа гаджетов будет осуществляться через интернет-магазин.

  • Персонал и руководители каждого юридического лица будут обладать реальными полномочиями, не совмещать и не дублировать функции друг друга. Например, недостаточно иметь две разные производственные линии в разных ООО, но при этом одного технолога или специалиста по охране труда.

  • Не перегружать одну компанию одним видом ресурсов. Например, есть компания ООО «Август» на УСН, которая принимает арендные платежи от других участников — компаний с общим руководством. ООО «Август» не ведет производственную или торговую деятельность, а просто копит и выводит деньги. Для ФНС это — признак дробления с целью оптимизации налогов.

  • Не проводить миграцию имущества между субъектами группы компаний, а создать запас для каждого участника. Например, в ООО «Июнь» вышла из строя кассовая техника. Общий руководитель ООО «Июнь» и ООО «Июль» попросил менеджера ООО «Июнь» передать рабочую ККТ ООО «Июль» безвозмездно и безвозвратно.  Для ФНС это — признак аффилированности.

  • Создавать новую компанию, если будет четкая диверсификация. Объяснили с примерами: 

    • По категориям клиентов. Два супруга ИП торгуют мясными субпродуктами — один работает с крупным оптом, а другой — продает розничным магазинам.

    • По территориальному признаку. ООО «Июль» на УСН создает ООО «Август» на УСН для масштабирования производства в другом регионе, при этом поставщики и производственный процесс могут быть одинаковыми.

    • По видам активов. Общества с ограниченной ответственностью «Лето», «Зима» и «Осень» принадлежат одному собственнику, сдают в аренду складские помещения, но у каждого свой штат, оборудование и финансовые потоки.

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