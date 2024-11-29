Как пересобрать или укрупнить бизнес без признаков дробления

Когда компания начинает расти в доходах и направлениях деятельности, появляется соблазн остаться малым или средним бизнесом — сохранить налоговые льготы и другие меры поддержки. ФНС выпустила рекомендации, как отказаться от дробления с изменением и без изменения структуры компании. Наши эксперты разъяснили позицию налоговой и добавили свои советы.

Как масштабировать бизнес без признаков дробления: рекомендации ФНС

Классический пример дробления — собственники создают «полочные» компании, которые не ведут никакой деятельности или формально передают часть управленческих функций доверенному лицу, например, члену семьи. ФНС считает, что такие действия — прямая попытка уклониться от уплаты налогов. Инспекторы проводят камеральные и выездные проверки, чтобы обнаружить факты дробления, а если находят, то начисляют штрафы и пени. Владельцу бизнеса пересчитают налоги, а на сумму перерасчета начислят пени и штраф — 40%. Подробно про дробление и амнистию написали здесь.

Чтобы дать возможность бизнесу продолжать деятельность и сохранить рабочие места сотрудников, в октябре 2024 года ФНС выпустила рекомендации — компании или предприниматели могут добровольно отказаться от дробления, изменив или сохранив структуру бизнеса.

Если дробление уже состоялось, то собственник должен оплатить налоги, которые получилось сэкономить за периоды 2022–2024. Тогда в силу вступает режим амнистии — штрафы и пени в размере 40% от исчисленной суммы можно не платить, а еще — избежать уголовной ответственности.

Если собственник согласен с условиями амнистии, но не хочет пересобирать структуру бизнеса, то он может:

перевести участников дробления на ОСНО;

наделить участников дробления реальными функциями управления, например, выделить отдельный штат, материалы и активы.

Если собственник согласен с условиями амнистии и готов пересобрать организационную структуру бизнеса, то он может:

объединить участников дробления в одно юридическое лицо;

запустить процесс полного отчуждения акций (долей) участников дробления, а сами участники должны прекратить деятельность.

ОСНО — универсальная, но самая сложная система налогообложения. На ней можно работать с любым количеством сотрудников и объемом доходов, но придется платить несколько видов налогов и сдавать много отчетов. Без опытного бухгалтера будет сложно разобраться, особенно в момент укрупнения бизнеса. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии возьмут весь учет на себя, а вы занимайтесь масштабированием и поиском новых точек роста.

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Как масштабировать бизнес без признаков дробления: рекомендации ПЭБ

Бизнес может и должен подстраиваться под рынок, менять организационную структуру и укрупняться, но не привлекать внимание ФНС. Как избегать обвинений в дроблении:

У новой компании будет другой торговый или производственный процесс. Например, ООО «Лето» ремонтирует и продает гаджеты для смартфонов в торговых палатках. Не стоит создавать ООО «Июль», если количество палаток увеличивается, но создание нового юридического лица обосновано, если продажа гаджетов будет осуществляться через интернет-магазин.

Персонал и руководители каждого юридического лица будут обладать реальными полномочиями, не совмещать и не дублировать функции друг друга. Например, недостаточно иметь две разные производственные линии в разных ООО, но при этом одного технолога или специалиста по охране труда.

Не перегружать одну компанию одним видом ресурсов. Например, есть компания ООО «Август» на УСН, которая принимает арендные платежи от других участников — компаний с общим руководством. ООО «Август» не ведет производственную или торговую деятельность, а просто копит и выводит деньги. Для ФНС это — признак дробления с целью оптимизации налогов.

Не проводить миграцию имущества между субъектами группы компаний , а создать запас для каждого участника. Например, в ООО «Июнь» вышла из строя кассовая техника. Общий руководитель ООО «Июнь» и ООО «Июль» попросил менеджера ООО «Июнь» передать рабочую ККТ ООО «Июль» безвозмездно и безвозвратно. Для ФНС это — признак аффилированности.

Создавать новую компанию, если будет четкая диверсификация. Объяснили с примерами: По категориям клиентов. Два супруга ИП торгуют мясными субпродуктами — один работает с крупным оптом, а другой — продает розничным магазинам. По территориальному признаку. ООО «Июль» на УСН создает ООО «Август» на УСН для масштабирования производства в другом регионе, при этом поставщики и производственный процесс могут быть одинаковыми. По видам активов. Общества с ограниченной ответственностью «Лето», «Зима» и «Осень» принадлежат одному собственнику, сдают в аренду складские помещения, но у каждого свой штат, оборудование и финансовые потоки.



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