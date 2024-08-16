Амнистия за дробление бизнеса: возможности и нюансы

В чем заключается амнистия за дробление бизнеса, и кто может ее получить? Чем грозит дробление бизнеса в будущем? Разбираемся в тонкостях законопроекта и официальном письме-разъяснении ФНС.

Что такое дробление бизнеса

Дробление бизнеса — это разделение одной компаний на несколько для того, чтобы уменьшить налоги по УСН или патенту. Это «черная» схема оптимизации налогов: чаще всего ее применяют, когда бизнес вплотную подходит к лимитам льготных систем налогообложения.

Например, ИП занимается торговлей в розницу и использует патент. Лимит для патента — 60 млн рублей с начала налогового периода. Продажи растут, и доход подходит к 60 млн еще до конца действия патента. Чтобы не отказываться от него, ИП оформляет еще одно ИП, на жену, и часть продаж переводит на него.

Фактически бизнес остается тем же, с одинаковыми товарами, теми же сотрудниками и руководителем, и налоговая трактует это как дробление.

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Налоговая расценивает дробление бизнеса как попытку уклониться от уплаты налогов. Если она обнаружит такую схему, то перечитает налогообложение так, как если бы дробления не было, начислит пени и штраф — 40% от неуплаченного налога.

Если сумма неуплаты была крупной, владельцу бизнеса может грозить уголовная ответственность:

ИП — при долге от 2 700 000 рублей за три года;

компании — от 18 750 000 ₽ за три года (ст. 198 и 199 УК).

С 2018 года суды рассмотрели в общей сложности более 600 дел, посвященных дроблению, и общая сумма доначислений составила 56 млрд рублей.

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Как отличить дробление от реорганизации

Разделение одной компании на несколько — это не всегда дробление. Если вы разделяете бизнес на самостоятельные направления, не с целью ухода от налогов, штрафа не будет.

ФНС опубликовала официальное письмо от 16.07.2024 N БВ-4-7/8051@ с критериями дробления, основанными на судебной практике. Именно на эти критерии будут ориентироваться инспекторы. К ним относятся, в частности:

разделение единого бизнеса на компании, использующие спецрежимы, при том, что сохраняется единая хозяйственная деятельность, с одними и теми же товарами и услугами, теми же сотрудниками и контрагентами;

разделение на компании разной деятельности, которые являются частью общего производственного процесса, для получения общего дохода;

формальная передача управления одной из компаний члену семьи, сотруднику или другому взаимозависимому лицу при том, что фактически они не руководят бизнесом;

ведение обществом хозяйственной деятельности совместно со своим учредителем или руководителем, имеющим статус ИП.

ФНС обращает внимание на то, что само по себе ведение бизнеса членами одной семьи — не показатель дробления. Ключевой фактор — то, что один из членов семьи руководит фирмой только формально.

В качестве примера приводится случай из судебной практики, когда супружеская пара сдавала в аренду торговые площади, находящиеся в собственности мужа. При этом и муж, и жена были оформлены как ИП на УСН. Суд учел, что муж передавал помещения жене для субаренды не по рыночным ценам, у жены не велась собственная бухгалтерия, кадровое делопроизводство, логистика, она не оплачивала расходы по коммунальным платежам и заработную плату.

Отдельно ФНС отмечает, что взаимозависимыми лицами могут быть не только родственники или руководитель и подчиненный ему сотрудник. Один из примеров — девелопер и пять ИП, с которыми был заключен договор на участие в долевом строительстве. Суд счет ИП взаимозависимыми, поскольку договоры были заключены по цене ниже себестоимости, ИП не работали раньше в долевом строительстве, а руководитель компании-девелопера долгое время был знаком и работал с этими ИП.

Как получить амнистию

Дробление бизнеса инспекторы определяют по результатам выездной проверки, которая проходит раз в три года. Если налоговая обнаружит дробление в 2022-2024 годах, но бизнес добровольно от него откажется, штрафы и начисления платить не придется. Уголовного дела при крупных суммах тоже не будет.

То есть, для амнистии нужно закрыть компании, которые создавались для дробления, и платить налоги по общим правилам. Компаниям, которые подходили к лимитам по УСН, придется перейти на ОСНО, ИП на патенте — отказаться от него.

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Чтобы получить амнистию, нужно, чтобы решение выездной проверки вступило в силу после 12 июля 2024 года. Более ранние решения останутся без изменений.

Решения, вступившие в силу после 12 июля, приостановят, в той части, которая касается дробления бизнеса. После этого бизнес ждет еще одна проверка — в 2025–2026 годах.

Для амнистии достаточно отказаться от дробления до повторной проверки: никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Однако если бизнес откажется от дробления после решения о повторной проверке, амнистия будет распространяться только на 2022-2023 годы. Для амнистии за 2024 год нужно будет подать уточненную отчетность за 2024 год с показателями без дробления.

В случае, если компания раздробит бизнес повторно, ей придется нести ответственность и за предыдущие дробления, начиная с 2022 года. В том числе при крупных суммах налоговая отправит материалы в следственные органы.

Если выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы не будет, амнистия вступит в силу с 1 января 2030 года.

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