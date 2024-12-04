Как компаниям и ИП подтвердить расходы ФНС

Расходы всегда надо подтверждать документально. Это могут быть бумаги, оформленные по российским законам или по правилам документооборота иностранных государств, если компания или предприниматель занимались внешнеэкономической деятельностью. Инспекторы обязаны принять и рассмотреть все документы, которые подтверждают расходы — напрямую или косвенно. Основание — пункт 1 статьи 252 и пункт 2 статьи 346.16 НК.

Документы для подтверждения могут быть:

первичными, например, накладные или акты от поставщика;

другими, например, таможенные декларации, приказы о командировке, проездные билеты.

Деньги компании может тратить подотчетное лицо — тогда все документы, которые подтверждают расходы, например, кассовый чек или счет из гостиницы, надо собрать в авансовый отчет.

Средства бизнеса на УСН можно тратить не на все — есть определенный закрытый перечень видов расходов, который можно найти в п. 1 ст. 346.16 НК. Там собраны расходы на ремонт основных средств, оплату труда и взносы, оплату командировочных и услуг связи.

Особняком стоят расходы на покупку материальных средств — если в закрытом перечне нет подходящего пункта, то можно свериться со списком статьи 254 НК. Стоит прописать такие расходы в учетной политике компании и быть готовым подтвердить налоговой, что они были нужны для главной цели бизнеса — получения прибыли.

Кроме прямой связи с предпринимательской деятельностью, стоит соблюсти для расходов другие условия: