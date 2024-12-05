Кому из «упрощенцев» нужно приготовиться к НДС

Как определять лимит доходов на УСН для НДС

Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» решили подсветить важную проблему на УСН на примере вопроса одного клиента:

«Почему мне надо платить НДС в 2025, если я получил меньше 60 миллионов рублей за уходящий год?».

Ответ:

«Обязанность платить НДС на УСН наступает, если лимит доходов переваливает за 60 миллионов рублей. Не стоит путать понятия «доход» и «прибыль». Величина дохода — это выручка от реализации товаров, работ и услуг и другие внереализационные доходы, например, безвозмездно полученные права или имущество.

Если бизнес применяет УСН «Доходы», то надо рассчитывать лимит в 60 миллионов рублей для НДС так же, как и для уплаты основного налога на упрощенном режиме.

Если бизнес применяет УСН «Доходы минус расходы» — сравниваем величину доходов до вычета расходов с величиной лимита 60 миллионов рублей.

Эти правила уже действуют в 2024 году и будет действовать в 2025.

Если компания или ИП совмещали налоговые режимы, например, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, ПСН и УСН, то для определения лимита нужно суммировать выручку всех режимов».

Подробнее про лимиты, и как будет платить НДС бизнес на УСН, написали здесь с примерами расчетов.

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Лимит количества сотрудников на УСН: почему про него важно помнить

Пример. Из-за налоговой реформы в 2025 году ООО «Лето» на ОСНО хочет перейти на УСН. Компания соответствует лимитам доходов — по итогам девяти месяцев 2024 года их сумма не превысила 337,5 миллиона рублей. Стоимость основных средств не изменилась — не более 200 миллионов рублей.

Кроме того, компания заказала расчет налогового бремени. Получилось, что налог на УСН будет ниже, чем общая налоговая нагрузка на ОСНО с учетом налога на прибыль, имущество и дополнительные налоги. А еще ООО «Лето» может использовать льготные ставки «упрощенцев» на НДС — это выгоднее, чем применять налог к вычету.

Но компания сосредоточилась только на лимитах доходов и забыла про ограничение численности сотрудников. ООО «Лето» масштабировалось в 2024 году — для этого и понадобилась ОСНО, новые работники в штат. Теперь их численность составляет 144 человека, а для перехода на УСН необходимо не превышать лимит в 130 сотрудников.

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