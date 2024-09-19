Налоговая реформа-2025: стоит ли менять систему налогообложения?

компания не должна производить подакцизные товары и не заниматься другими видами деятельности, при которых упрощенку применять запрещено ( статья 346.12 НК РФ ).

доля других юридических лиц в уставном капитале не больше 25%;

У спецрежима есть ограничения:

Базовый порог дохода для перехода на УСН вырастет в два раза. Чтобы перейти на спецрежим, доход по итогам 9 месяцев 2024 года должен быть не больше 337,5 млн рублей — вместо 149,51 млн рублей до налоговой реформы.

Повышенные ставки 8 и 20% отменят, и останутся только стандартные — 6 и 15%.

численность сотрудников — до 130 человек вместо 100 человек для стандартных ставок.

Новые лимиты для «упрощенки» на 2025 год:

С 2025 года воспользоваться льготным спецрежимом УСН смогут больше организаций и ИП.

Компании и ИП на УСН с 2025 года станут плательщиками НДС.

По сравнению со стандартными ставками НДС на ОСНО, ставки для них — льготные:

0% — при доходе до 60 млн рублей в год;

5% — при доходе от 60 до 250 млн рублей в год;

7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей в год.

Однако на льготных ставках вычеты по НДС получить будет нельзя. Чтобы их применять, нужно будет перейти на стандартные ставки НДС — 10 и 20%, вне зависимости от размера доходов.

Компаниям и ИП, которые будут платить НДС, нужно будет оформлять и выставлять счета-фактуры, использовать ЭДО, вести книгу продаж и сдавать электронные декларации по НДС.