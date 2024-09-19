Налоговая реформа-2025: стоит ли менять систему налогообложения?

Упрощенная система налогообложения
Кто может применять УСН с 2025 года
С 2025 года воспользоваться льготным спецрежимом УСН смогут больше организаций и ИП.
Новые лимиты для «упрощенки» на 2025 год:
годовой доход — до 450 млн рублей вместо 265,8 млн рублей;
остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей вместо 150 млн рублей;
численность сотрудников — до 130 человек вместо 100 человек для стандартных ставок.
Повышенные ставки 8 и 20% отменят, и останутся только стандартные — 6 и 15%.
Базовый порог дохода для перехода на УСН вырастет в два раза. Чтобы перейти на спецрежим, доход по итогам 9 месяцев 2024 года должен быть не больше 337,5 млн рублей — вместо 149,51 млн рублей до налоговой реформы.
У спецрежима есть ограничения:
доля других юридических лиц в уставном капитале не больше 25%;
компания не должна производить подакцизные товары и не заниматься другими видами деятельности, при которых упрощенку применять запрещено (статья 346.12 НК РФ).
Как будут платить НДС на УСН
Компании и ИП на УСН с 2025 года станут плательщиками НДС.
По сравнению со стандартными ставками НДС на ОСНО, ставки для них — льготные:
0% — при доходе до 60 млн рублей в год;
5% — при доходе от 60 до 250 млн рублей в год;
7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей в год.
Однако на льготных ставках вычеты по НДС получить будет нельзя. Чтобы их применять, нужно будет перейти на стандартные ставки НДС — 10 и 20%, вне зависимости от размера доходов.
Компаниям и ИП, которые будут платить НДС, нужно будет оформлять и выставлять счета-фактуры, использовать ЭДО, вести книгу продаж и сдавать электронные декларации по НДС.
Кому выгодно использовать УСН
Использовать УСН выгоднее, чем ОСНО, если:
налог на УСН ниже, чем общая налоговая нагрузка на ОСНО с учетом налога на прибыль, имущество и дополнительные налоги;
компания может использовать льготные налоговые ставки на НДС, и это выгоднее, чем применять налог к вычету.
Учитывайте, что в некоторых регионах ставки УСН снижаются с 6 и 15% до 1 и 5% соответственно.
Читайте также: Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться
Перейти на УСН можно только с начала нового года. Для этого нужно подать заявку в налоговую до 31 декабря.
Читайте также: Переход на УСН: когда подать уведомление
Получите на электронную почту таблицу со ставками налога на прибыль на 2025 год
Общая система налогообложения
Кто может применять ОСНО
Общий режим налогообложения могут использовать все компании, вне зависимости от сферы деятельности и уровня годового дохода. При этом им нужно оплачивать все налоги и вести по ним отчетность:
налог на прибыль — до 25% с 2025 года;
НДС – до 20%;
налог на имущество — до 2,2%;
другие налоги, если есть соответствующий объект налогообложения (транспортный, водный, НДПИ, земельный и т.д.)
Возможности использовать льготные ставки «упрощенцев» у них нет, но есть возможность принимать налог к вычету.
Как платить налог на прибыль на ОСНО
Самый крупный из налогов на ОСНО — налог на прибыль, однако в некоторых отраслях на него действуют льготы:
IT-организации, аккредитованные в Минцифре до 01.01.2022 года
Налог на прибыль составит 5%.
Технологические компании (МТК)
Компании могут получить региональные льготы на налог на прибыль, если они есть в малом реестре технологических компаний. В него вносят компании которые соответствуют критериям реестра: их годовая выручка не более 4 млрд рублей, а деятельность относится к сферам:
сельского хозяйства, охоты и рыболовства;
обрабатывающего производства;
производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
информационных технологий и связи;
научной и технической деятельности;
туризма;
образования;
здравоохранения.
Бизнес в сфере разработки месторождений
Налог на прибыль составит 20%.
Есть и другие льготы по налогу на прибыль, в том числе снижающие его ставку до нуля. Полную таблицу со ставками налога можем отправить вам на электронную почту.
Кроме того, компании смогут использовать федеральный или региональный инвестиционный вычет, чтобы вернуть затраты на обновление основных средств.
Читайте также: Новый инвестиционный вычет: что это такое?
Кому выгодно использовать ОСНО
ОСНО — выгоднее, чем УСН, если:
компания уже использует виды деятельности, неподходящие для УСН или планирует это делать;
компания не готова ограничивать себя лимитами УСН;
общая налоговая нагрузка на ОСНО с учетом всех льгот выгоднее, чем возможная нагрузка на УСН.
Чтобы сменить систему налогообложения на ОСНО, подайте уведомление в налоговую. Читайте также: Переход с УСН на ОСНО: порядок и пошаговая инструкция
Пример расчета налоговой нагрузки
Сравним налоговую нагрузку с разными системами налогообложения на конкретном примере. Предположим, доход бизнеса 120 млн рублей и расходы 96 млн, на которые есть счета-фактуры с входящим НДС. В примере размер доходов и расходов кассовым методом по начислению совпадают.
Показатель
УСН Д-Р с НДС 5%
УСН Д-Р с НДС 20%
ОСНО
Доход
120 000 000
120 000 000
120 000 000
Расход (с НДС)
96 000 000
96 000 000
96 000 000
НДС в 2025 году
120 000 000 /105 х 5 = 5 714 286
120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000
120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000
Налог (по УСН/на прибыль) в 2025 году
(120 000 000 / 1,05 – 96 000 000) х 15% = 2 742 857
(120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 15% = 3 000 000
(120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 25% = 5 000 000
Итого налоги 2025
8 457 143
7 000 000
9 000 000
В нашем примере компании выгоднее использовать УСН с НДС 20%. Обратите внимание, что в расчет не включен налог на имущество и другие дополнительные налоги, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе системы налогообложения. Учитывайте все нюансы — сферу деятельности компании, сумму доходов и расходов, возможные региональные и федеральные льготы.
Хотите оптимизировать налогообложение?
Проанализируем особенности бизнеса, выявим переплаты, подскажем льготы и возможности налоговой оптимизации, подберем систему налогообложения и подхватим налоговый и бухгалтерский учет.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KMAKm
Начать дискуссию