5 дел по воинскому учету до конца года

Из обратной связи с клиентами команда ПЭБ знает о позиции некоторых собственников бизнеса — можно избежать проблем, если вообще не заниматься воинским учетом.

В 2025 году такое решение может привести к крупным штрафам, потому что заработают электронные реестры воинского учета. Компании, которые не желают афишировать себя или отчитываться о военнообязанных сотрудниках, чтобы уберечь их от мобилизации, все равно будут видны военкоматам. Электронный воинский реестр объединит в себе данные из баз других ведомств, например, ФНС и МВД.

Сведения о военнообязанных работниках в штате и компании появятся у сотрудников военкомата, а отчетность по воинскому учету — нет. Это повод прийти с проверкой или назначить штраф.

Что надо сделать до 2025 года. Организовать воинский учет в компании: назначить ответственного сотрудника, собрать и систематизировать документы военнообязанных работников, заполнить карточку организации. Закрепить запуск воинского учета — выпустить приказ о назначении ответственного и определить план работ, где будут прописаны все мероприятия по ВУ на 2025 год. Подробнее об организации воинского учета написали здесь.

Если у вас большой штат сотрудников, то справиться со всеми задачами до 2025 года может быть сложно. Доверьте запуск и ведение воинского учета команде Первой Экспертной Бухгалтерии. У нас опытные специалисты, которые будут работать напрямую с вашим военкоматом — вовремя сдавать отчетность и не допускать штрафов.