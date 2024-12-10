5 дел по воинскому учету до конца года

1. Поставить компанию на воинский учет
Из обратной связи с клиентами команда ПЭБ знает о позиции некоторых собственников бизнеса — можно избежать проблем, если вообще не заниматься воинским учетом.
В 2025 году такое решение может привести к крупным штрафам, потому что заработают электронные реестры воинского учета. Компании, которые не желают афишировать себя или отчитываться о военнообязанных сотрудниках, чтобы уберечь их от мобилизации, все равно будут видны военкоматам. Электронный воинский реестр объединит в себе данные из баз других ведомств, например, ФНС и МВД.
Сведения о военнообязанных работниках в штате и компании появятся у сотрудников военкомата, а отчетность по воинскому учету — нет. Это повод прийти с проверкой или назначить штраф.
Что надо сделать до 2025 года. Организовать воинский учет в компании: назначить ответственного сотрудника, собрать и систематизировать документы военнообязанных работников, заполнить карточку организации. Закрепить запуск воинского учета — выпустить приказ о назначении ответственного и определить план работ, где будут прописаны все мероприятия по ВУ на 2025 год. Подробнее об организации воинского учета написали здесь.
Если у вас большой штат сотрудников, то справиться со всеми задачами до 2025 года может быть сложно. Доверьте запуск и ведение воинского учета команде Первой Экспертной Бухгалтерии. У нас опытные специалисты, которые будут работать напрямую с вашим военкоматом — вовремя сдавать отчетность и не допускать штрафов.
2. Подготовиться к запуску электронного воинского реестра
В 2025 году обещают, что он заработает в полном режиме. Запуск подачи сведений в тестовом режиме с ограниченным функционалом стартовал 1 ноября 2024 года.
Компании надо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», и с помощью личного кабинета удаленно подавать сведения в электронном виде:
о приеме и увольнении;
о сотрудниках, которые уже стоят или должны быть на воинском учете в компании;
об изменении информации военнообязанных сотрудниках, например, семейное положение или адрес.
Что надо сделать до 2025 года. Проверить актуальность данных в отчетах и карточках ВУ, назначить ответственного сотрудника за работу с электронными реестрами воинского учета, оформить ему ЭЦП.
3. Провести сверки
Сначала нужно провести сверку с военнообязанными сотрудниками — уточнить актуальность сведений, которые указаны в отчетах, личных воинских документах. Например, сотрудник мог изменить место жительства — о таком надо уведомить военкомат в течение пяти дней.
После актуализации сведений можно запускать процедуру сверки с военкоматом — сотрудники комиссариата будут сверять данные по вашим карточкам № 10 и своим базам данных.
У компании может быть несколько филиалов в разных регионах — придется сверяться с несколькими военкоматами сразу, потому что нельзя отправлять сведения на сотрудников из разных областей в один военкомат. Актуализируйте данные в карточках и направьте список с данными карточек в военкомат по месту регистрации ценным письмом с описью вложения.
Что надо сделать до 2025 года. Проверить актуальность или собрать данные военнообязанных сотрудников. Советуем обратить внимание на молодых специалистов, которые еще не вставали на ВУ, но сделают это в 2026 году. Военкомат собирает данные по молодым сотрудникам сам, но может запросить информацию у компании.
Защитите себя от штрафов при ведении воинского учета
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4. Сдать отчеты с истекающим сроком
Оформили все в таблицу.
Что сдавать
Когда сдавать
Карточка учета компаний по форме № 18
Сдать при оформлении воинского учета или постановки компании на учет, далее — ежегодно до 31 декабря
План работ по воинскому учету и бронированию, если в компании есть бронирование
До 31 декабря предшествующего года
Сверка сведений по карточкам № 10
До 31 декабря, если не делали ранее в текущем году
Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе по форме № 6, если у компании есть бронирование
Ежегодно до 31 декабря
Сведения об обеспеченности ресурсами по форме 19, если у компании есть бронирование
До 31 декабря на период мобилизации или военного времени
Мы привели общие сроки, но военкомат по месту регистрации бизнеса может установить свои. Например, могут заранее попросить сдать форму № 18 или сократить срок ответа на запрос — вместо двух недель попросить предоставить информацию в течение трех дней.
Стоит проверить и другие сведения, у которых срок сдачи не до конца года, а привязан к моменту наступления события или обновления информации. Например, сведения об изменении учетных данных или о приеме/увольнении военнообязанного надо направлять в течение 5 дней с даты получения информации или даты приказа.
Что надо сделать до конца 2025 года. Сдать отчеты и убедиться, что их приняли в военкомате. Вероятно, придется посетить военкоматы лично, а если не хотите, то можно отправить документы по Почте России с описью вложения. Так, в случае разногласий можно подтвердить — сведения были отправлены вовремя.
5. Провести беседу с военнообязанными
В 2025 году заработает электронный реестр воинских повесток. Они будут приходить в электронной форме, и считаться врученными через неделю после размещения в реестре. Военкомат может не начать работу в реестре, например, из-за недостаточного технического оснащения, и передать повестку через работодателя. Надо сообщить работнику о вызове минимум за три календарных дня и вручить повестку под подпись. На отрывной части расписаться ответственному за ВУ сотруднику компании и отправить в военкомат.
Что надо сделать до конца 2025 года. Провести беседы с военнообязанными сотрудниками и кадровиком, который отвечает за ВУ — напомнить о штрафах. Например, если сотрудник умышленно не придет по повестке — его оштрафуют до 30 тысяч рублей, а если кадровик не сообщит о вызове в военкомат, то на компанию могут наложить штраф «за несодействие военкомату» — 60–80 тысяч рублей для должностных лиц и 400-500 тысяч рублей для компаний.
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