Как рассчитывать страховые взносы в 2025 году

Как изменится сумма фиксированных взносов для ИП и других физических лиц
Предприниматели и другие физлица, занимающиеся частной практикой, обязаны уплатить взносы «за себя» — 53 658 рублей в 2025 году. Сумма платежа будет направлена на обязательное пенсионное и медицинское страхование — ОПС и ОМС.
Взносы соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно не платить, но допускается внести их добровольно. Чтобы получить право на выплаты пособия по материнству и больничному листу, нужно внести в СФР сумму, которая равна стоимости страхового года. В 2025 году — это 7 809,12 рубля.
Формула для расчета:
Если ИП и физлица, занимающиеся частной практикой, превысят планку дохода в 300 000 рублей, то должны уплачивать с суммы превышения обязательный страховой взнос 1% и направлять его на ОПС. Размер дополнительного взноса в 2025 году не может превышать 300 888 рублей. Если сумма будет равна верхнему пределу, больше уплачивать взносы не понадобится.
Напоминаем, что ИП на ОСНО платят взносы с суммы превышения иначе. Из дохода для исчисления взносов по ставке 1% следует исключить профессиональные налоговые вычеты, убрав из них взносы на пенсионное и медицинское страхование. Порядок действует с 1.01.2024 и будет актуален до 01.07.2025. По прочим системам налогообложения доход определяется в общем порядке.
Как рассчитать страховые взносы для ИП и физлиц из новых регионов
Если предприниматель зарегистрирован и фактически осуществляет деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях — он уплачивает взносы на пенсионное и медицинское страхование в 2025 году исключительно в совокупном фиксированном размере — 36 000 рублей. ИП не должен вносить взносы в размере 1% с перелимита дохода 300 000 рублей.
С 2026 года в перечисленных регионах начнет действовать общий порядок по уплате взносов.
Как рассчитать страховые взносы для ИП и физлиц-военных пенсионеров
Если предприниматель — военный пенсионер, который получает пенсию в соответствии с законом от 12.02.1993 № 4468-I, он уплачивает только взносы на ОМС. Взносы на ОПС можно не платить, но отказ нужно оформить. Для этого ИП должен подать в ФНС заявление о прекращении обязанности по форме КНД 1150118.
Скачать бланк заявления по форме КНД 1150118.
Сумма взносов на ОМС равна 19,8922% от совокупного фиксированного размера страховых взносов — военные пенсионеры должны уплатить 10 673,76 рубля. Также они не уплачивают 1% взносов с дохода, который превышает 300 000 рублей. Это относится и к военным пенсионерам, которые теперь занимаются частной практикой.
Как рассчитать страховые взносы для самозанятых
Самозанятые вправе уплачивать ОПС добровольно. Год страхового стажа можно приобрести за минимальную сумму добровольных взносов на ОПС — 59 241,6 рубля.
Формула для расчета:
При желании самозанятые могут внести большую сумму, но не больше, чем в 8 раз. Страховой пенсионный стаж от этого не увеличится, но прибавится количество пенсионных коэффициентов.
Платить взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно только в том случае, если самозанятый зарегистрировал ИП.
Как платить страховые взносы за работников по основному единому тарифу
Тариф в 2025 не поменялся — 30% с выплат, которые не превышают предельную базу для исчисления страховых взносов.
В 2025 году сумма предельной базы составляет 2 759 000 рублей. Если выплаты превышают этот показатель — следует применять ставку 15,1%.
При увеличении суммы взносов и порядка их исчисления, важно не допустить ошибок, которые приведут к штрафам
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Как платить пониженные страховые взносы в 2025 году
Изменения для МСП
Субъектам МСП в 2025 году оставили право применять пониженные тарифы, но с изменениями — теперь они будут уплачивать больше.
Льготную ставку вправе использовать:
субъекты МСП;
субъекты МСП, чья деятельность связана с предоставлением продуктов питания и напитков, при условии среднесписочного количества сотрудников свыше 250 человек по данным реестра МСП;
компании — участники проекта «Сколково», а также организации, участвующие в инновационных научно-технологических проектах.
В 2025 году с выплат сотруднику в пределах 1,5 МРОТ взносы считают по общему тарифу, свыше 1,5 МРОТ — по пониженному тарифу 15%.
Субъекты малого и среднего бизнеса из сферы обрабатывающего производства (исключая производство напитков, табачных изделий, нефтепродуктов и сферы металлургии), с 2025 года используют тариф 7,6% к сумме, которая превышает 1,5 МРОТ. Ранее размер тарифа был 15%.
Но есть условие: доходы от обрабатывающего производства должны составлять в общей сумме доходов не менее 70% за два года — текущий и предыдущий.
Рассчитывая взносы, субъекты малого и среднего бизнеса должны учесть, что после достижения предельной величиной базы основной тариф изменится. Вместо 30% с суммы превышения следует начислять взносы по тарифу 15,1% с размера ежемесячной выплаты в пределах 1,5 МРОТ.
Изменения для других категорий плательщиков
IT-компании и организации в сфере радиоэлектронной промышленности, ограничены в применении пониженного тарифа, если с ними в одной группе участвует иностранная организация. Основание — пп. «а» и «б» п. 83 ст. 2 ФЗ-259 от 08.08.2024.
Компании, которые занимаются разработкой анимационной аудиовизуальной продукцией, могут получить право на применение пониженных тарифов. Условие — обеспечение годового прироста выручки от производства такой продукции в размере от 10%. Основание — пп. «м» п. 11 ст. 2 ФЗ-239 от 14.07.2022.
Для плательщиков взносов, в отношении которых срок применения пониженных тарифов ограничивали 2024 годом, период действия таких тарифов продлили. Основание — пп. «б» п. 84 ст. 2 ФЗ-176 от 12.07.2024.
Постоянно следить за изменениями законодательства и учитывать все нюансы расчетов сложно. Но если вести учет на общих основаниях, не учитывая особенности бизнеса и категории сотрудников, то можно получить крупный штраф. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии разбираются во всех тонкостях учета — защитят ваше дело от претензий со стороны ФНС и других проверяющих органов.
Как рассчитать страховые взносы для иностранцев
В 2025 взносы иностранным гражданам взносы считают на общих основаниях — как и российским гражданам. Если работодатель применяет пониженные тарифы, надо использовать их и в отношении иностранцев.
Но есть особенности по исчислению страховых взносов с выплат высококвалифицированным иностранным специалистам (ВКС). Они касаются только граждан, которые временно пребывают из других стран — не включенных в ЕАЭС. На выплаты этой категории сотрудников взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ не начисляют.
При начислении взносов по выплатам за иностранных граждан следует учитывать положения международных договоров, касающихся соцстрахования, которые Россия заключила с другими странами. В статье 7, пункте 1 НК указано, что если нормы международного договора противоречат законодательству, следует руководствоваться положениями международного договора.
В этом договоре может предусматриваться, по каким видам страхования иностранные граждане застрахованы, а по каким — нет. То есть, исчислять взносы следует исключительно по видам страхования, установленным в договоре. Для этого в статье 431, пункте 6.2 НК единый тариф поделили на доли: ОПС — 72,8%, ОМС — 18,3%, ВНиМ — 8,9%.
Например, граждане Китая и Вьетнама временно пребывают в РФ. В международных договорах указано, что они не застрахованы по ОПС — уплачивают только взносы на ОМС — 18,3% и, при необходимости, ВНиМ — 8,9% от тарифа. Разъяснения даны в письме Минфина от 06.09.2023 № 03-15-05/84938.
Как рассчитать взносы «на травматизм»
В 2025 году тарифы по взносам «на травматизм» — на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — не изменились. Положение с указанием о выплатах страховых взносов на травматизм в отношении сотрудников-инвалидов I, II, III группы в размере 60% также сохранилось.
Но некоторые изменения все же ввели — для налогоплательщиков на АУСН, которые уплачивают взносы «на травматизм» по фиксированному тарифу, проект Постановления правительства уже одобрен. В 2025 году размер выплат составит 2750 рублей. При этом взносы необходимо уплачивать каждый месяц, поделив указанную сумму на 12 равных частей, — 229,17 рубля за каждого сотрудника.
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