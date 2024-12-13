Как рассчитывать страховые взносы в 2025 году

Предприниматели и другие физлица, занимающиеся частной практикой, обязаны уплатить взносы «за себя» — 53 658 рублей в 2025 году. Сумма платежа будет направлена на обязательное пенсионное и медицинское страхование — ОПС и ОМС.

Взносы соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно не платить, но допускается внести их добровольно. Чтобы получить право на выплаты пособия по материнству и больничному листу, нужно внести в СФР сумму, которая равна стоимости страхового года. В 2025 году — это 7 809,12 рубля.

Формула для расчета:

Если ИП и физлица, занимающиеся частной практикой, превысят планку дохода в 300 000 рублей, то должны уплачивать с суммы превышения обязательный страховой взнос 1% и направлять его на ОПС. Размер дополнительного взноса в 2025 году не может превышать 300 888 рублей. Если сумма будет равна верхнему пределу, больше уплачивать взносы не понадобится.