Штрафы, работники и разделение обязанностей: кейсы «ПЭБ» по организации воинского учета

Собрали самые популярные проблемы и вопросы про ВУ, которые мы решаем для наших клиентов.

Когда лучше встать на учет? Прямо сейчас

Компания обратилась в «Первую Экспертную Бухгалтерию», потому что решила закрыть существенный пробел — встать на воинский учет до того, как на нее обратит внимание военкомат из-за большого количества военнообязанных сотрудников в штате. Главный вопрос на старте совместной работы — надо ли отправлять уведомления в военкомат «задним числом» на тех работников, которые давно в штате или «просто встать на учет».

Объяснили, что в первую очередь поставим компанию на учет, составим списки для сверки с военкоматом, где укажем всех военнообязанных сотрудников с перечнем должностей и личными данными. Уведомлять о приеме на работу «задним числом» не нужно, но после постановки будем уведомлять комиссариат о приеме новых сотрудниках без нарушения срока.

Наши эксперты по ВУ указывают, что на практике ситуация может отличаться в зависимости от региона. Например, военные комиссариаты Санкт-Петербурга могут попросить весь пакет документов при первоначальной постановке, в том числе уведомления о приеме действующих сотрудников. Также просят документы, будто компания уже вела ВУ ранее, журналы с отметками, в том числе.

Руководитель компании поинтересовался: «Ждать ли в таком случае штрафа?» Ответили, что пока военкоматы редко штрафуют организации, так как заинтересованы в большем количестве компаний, которые встают на учет, организовывают работу внутри, назначают ответственного за ВУ. Хотя отдельные прецеденты со штрафами уже появились.

Однажды другой клиент предложил свое решение — заплатить штраф и не вставать на воинский учет, не нанимать ответственного работника, не тратить время и ресурсы на сверки с военкоматом. Объяснили ему, что уплата штрафа не освобождает от постановки на учет. Военкомат может вновь назначить проверку и повторно оштрафовать компанию.

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Каждому работнику — по направлению

Компания запустила воинский учет самостоятельно, но обратилась в «Первую Экспертную Бухгалтерию», чтобы мы помогли решить спорные ситуации с военнообязанными сотрудниками — некоторые не захотели вставать на воинский учет и предъявлять военный билет.

В рамках кейса клиента решили несколько проблем — перечислили их списком, для удобства:

Военнообязанный заявил кадровику, что военного билета у него никогда не было — военкомат про него забыл. Здесь необходимо взять с работника заявление с подписью, что военного билета у него нет. Далее — выдать ему направление в военкомат для постановки на учет и повторно взять с него подпись, что он это направление получил. При сдаче отчетности по этому сотруднику необходимо сдавать отдельный бланк, чтобы проинфомировать военкомат — мы обнаружили сотрудника, который по всем параметрам должен стоять на ВУ, но не стоит или нет данных об этом. Так, мы защитим компанию от претензий и штрафов.

Работник утверждает, что не обязан предоставлять работодателю свидетельство о браке, разводе, рождению детей — это его личная жизнь. Но данные о семейном положении военнообязанного нужны ответственному за ВУ. В этом случае работодатель по нашей рекомендации провел разъяснительную работу — уведомил сотрудника о его персональной ответственности перед военкоматом, как физического лица. Если проигнорировать требования закона, то придется заплатить до 5000 рублей за каждый факт нарушения.

Иностранный работник стал гражданином РФ и получил паспорт, но на военный учет вставать отказывается. Проконсультировали работодателя, что у сотрудника есть 2 недели с момента получения гражданства, чтобы встать на ВУ. Скрываться от комиссариата не получится — МВД самостоятельно направит военкому уведомление о получении гражданства новым военнообязанным. Мы составили клиенту направление в военкомат для сотрудника, получили назад с подписью нового гражданина РФ. Так, мы обезопасили компанию от претензий военкомата.

В итоге — проконсультировали, помогли составить уведомления и направления для клиента, разрешили проблемные ситуации с сотрудниками и стали сдавать отчетность по ВУ.

Доплата, совмещение, делегирование

Руководитель компании решил, что ему нужно вести воинский учет. Штатные бухгалтеры отказались брать на себя новые обязанности. Они справедливо указали, что практики ведения почти нет, у всех военкоматов разные требования — будет сложно отчитываться по удаленным военнообязанным сотрудникам, проводить работу по уведомлениям и сверку личных данных, фактов приема и увольнении. Кроме того, в должностной инструкции бухгалтера таких обязанностей нет — надо приказом вменять дополнительные обязанности, назначать доплату или оформлять совмещение должностей.

Руководитель не хотел ставить штатных бухгалтеров в безвыходное положение, но и понимал необходимость ведения воинского учета. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» взяла на себя только участок ВУ, а бухгалтерский учет продолжили вести старые сотрудники работодателя.

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