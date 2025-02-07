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Декларация по УСН

Как сдавать новую форму декларации по УСН в 2025 году

Форма декларации в 2025 году обновилась — «упрощенцам» придется отчитываться по-новому уже в марте или апреле за итоги 2024 года. Разобрались в деталях, чтобы вы могли сдать отчетность быстро и сразу.

Когда сдавать декларацию по УСН на новом бланке

Сроки не изменились — отчет надо подать по итогам деятельности на упрощенном режиме налогообложения за 2024 год:

  • юридическим лицам — до 25 марта включительно;

  • индивидуальным предпринимателям — до 25 апреля включительно.

Новую версию документа уже утвердили — она вступила в силу 2 января 2025 года, основание — приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Старая форма потеряла свою силу, и если подать сведения в ней, то это будет считаться ошибкой — ФНС сочтет, что бизнес не подал декларацию вовсе.

Сдавать можно по-прежнему как в электронном виде, так и на бумаге. В бумажной версии данные надо аккуратно заполнить синими или черными чернилами без помарок, использовать корректор нельзя. ИП сдают декларацию по месту жительства, а компании — в ИФНС по фактическому местонахождению.

Скачать новый бланк декларации по УСН в 2025 году.

Что изменилось в новой декларации по УСН в 2025 году

Перечислили изменения наглядно и с пояснениями:

Поменяли титульный лист

Добавили штрих-код — он никак не повлияет на порядок заполнения и сдачи показателей, но это отличный маркер для самопроверки — вы используете актуальный бланк. Штрих-коды есть и на остальных листах декларации.

Добавили поле, где надо указывать тип УСН — доходный или доходно-расходный. Для этого предусмотрели отдельную клетку и значения 1 и 2 соответственно. Раньше ФНС сама определяла объект налогообложения по своей базе.

Убрали поле «Наименование организации — представителя налогоплательщика», а в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» надо теперь указывать GUID, если оформлена электронная доверенность. 

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Добавили Раздел 4 для налогоплательщиков из новых регионов РФ

Его надо заполнять только предпринимателям и компаниям на УСН из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Суть заполнения формы — уменьшить налоговое бремя на стоимость ККТ, но не больше 28 тысяч рублей.

В строки нужно вбить номера кассовой техники — заводской и регистрационный, а еще дату регистрации и стоимость.

Эксперт обращает внимание: кассовая техника должна быть включена в реестр ККТ и зарегистрирована на территориях новых регионов до 31 декабря 2025 года включительно.

Суммы вычетов необходимо разбить поквартально нарастающим итогом:

  • строка 060 — вычет за первый квартал;

  • строка 061 — вычет за полугодие;

  • строка 062 — вычет за 9 месяцев;

  • строка 063 — вычет за год.

Внесли изменения в Разделы 1.1 и 1.2

Изменения в этих разделах связаны с введением нового Раздела 4. Если налогоплательщик пересчитал налог с учетом вычета по стоимости ККТ из раздела 4, то их надо учесть в соответствующих строках Разделов 1.1 и 1.2.

Например, «упрощенец» из ДНР хочет рассчитать сумму аванса и поставить ее в строку 020 Раздела 1.1. Для этого он учитывает сумму расходов к вычету на покупку кассовой техники — берет ее из строки 060 раздела 4.

Как сдавать нулевую форму декларации по УСН в 2025 году

Если ИП или компания на УСН не вели деятельность и не имели доходов в течение года, то они должны подать «нулевку», но на новом бланке. Ее сдают в том же порядке и сроки, что и обычную. 

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