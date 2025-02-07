Как сдавать новую форму декларации по УСН в 2025 году

Сроки не изменились — отчет надо подать по итогам деятельности на упрощенном режиме налогообложения за 2024 год:

юридическим лицам — до 25 марта включительно;

индивидуальным предпринимателям — до 25 апреля включительно.

Новую версию документа уже утвердили — она вступила в силу 2 января 2025 года, основание — приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Старая форма потеряла свою силу, и если подать сведения в ней, то это будет считаться ошибкой — ФНС сочтет, что бизнес не подал декларацию вовсе.

Сдавать можно по-прежнему как в электронном виде, так и на бумаге. В бумажной версии данные надо аккуратно заполнить синими или черными чернилами без помарок, использовать корректор нельзя. ИП сдают декларацию по месту жительства, а компании — в ИФНС по фактическому местонахождению.

Скачать новый бланк декларации по УСН в 2025 году.