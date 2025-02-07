Как сдавать новую форму декларации по УСН в 2025 году

Когда сдавать декларацию по УСН на новом бланке
Сроки не изменились — отчет надо подать по итогам деятельности на упрощенном режиме налогообложения за 2024 год:
юридическим лицам — до 25 марта включительно;
индивидуальным предпринимателям — до 25 апреля включительно.
Новую версию документа уже утвердили — она вступила в силу 2 января 2025 года, основание — приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Старая форма потеряла свою силу, и если подать сведения в ней, то это будет считаться ошибкой — ФНС сочтет, что бизнес не подал декларацию вовсе.
Сдавать можно по-прежнему как в электронном виде, так и на бумаге. В бумажной версии данные надо аккуратно заполнить синими или черными чернилами без помарок, использовать корректор нельзя. ИП сдают декларацию по месту жительства, а компании — в ИФНС по фактическому местонахождению.
Что изменилось в новой декларации по УСН в 2025 году
Перечислили изменения наглядно и с пояснениями:
Поменяли титульный лист
Добавили штрих-код — он никак не повлияет на порядок заполнения и сдачи показателей, но это отличный маркер для самопроверки — вы используете актуальный бланк. Штрих-коды есть и на остальных листах декларации.
Добавили поле, где надо указывать тип УСН — доходный или доходно-расходный. Для этого предусмотрели отдельную клетку и значения 1 и 2 соответственно. Раньше ФНС сама определяла объект налогообложения по своей базе.
Убрали поле «Наименование организации — представителя налогоплательщика», а в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» надо теперь указывать GUID, если оформлена электронная доверенность.
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Добавили Раздел 4 для налогоплательщиков из новых регионов РФ
Его надо заполнять только предпринимателям и компаниям на УСН из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Суть заполнения формы — уменьшить налоговое бремя на стоимость ККТ, но не больше 28 тысяч рублей.
В строки нужно вбить номера кассовой техники — заводской и регистрационный, а еще дату регистрации и стоимость.
Эксперт обращает внимание: кассовая техника должна быть включена в реестр ККТ и зарегистрирована на территориях новых регионов до 31 декабря 2025 года включительно.
Суммы вычетов необходимо разбить поквартально нарастающим итогом:
строка 060 — вычет за первый квартал;
строка 061 — вычет за полугодие;
строка 062 — вычет за 9 месяцев;
строка 063 — вычет за год.
Внесли изменения в Разделы 1.1 и 1.2
Изменения в этих разделах связаны с введением нового Раздела 4. Если налогоплательщик пересчитал налог с учетом вычета по стоимости ККТ из раздела 4, то их надо учесть в соответствующих строках Разделов 1.1 и 1.2.
Например, «упрощенец» из ДНР хочет рассчитать сумму аванса и поставить ее в строку 020 Раздела 1.1. Для этого он учитывает сумму расходов к вычету на покупку кассовой техники — берет ее из строки 060 раздела 4.
Как сдавать нулевую форму декларации по УСН в 2025 году
Если ИП или компания на УСН не вели деятельность и не имели доходов в течение года, то они должны подать «нулевку», но на новом бланке. Ее сдают в том же порядке и сроки, что и обычную.
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