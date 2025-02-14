Что бизнесу продавать на маркетплейсах в 2025

Эксперт советует : не всегда стоит выходить на электронные площадки с уникальным товаром. Проверьте глубину спроса — можно заказать маркетинговое исследование или воспользоваться общедоступными сервисами, например, Яндекс Вордстат. Так, вы узнаете количество запросов для этого товара от пользователей в поисковой системе. Альтернативный вариант — начать с нишевого маркетплейса. Например, если ИП изготавливает портмоне с индивидуальным дизайном, то начать с продаж на Ярмарке Мастеров, а не Ozon.

Есть проработанный бренд или логотип, линейка товаров или узнаваемое сочетание цветов, по которым именно вашу компанию будет легко найти среди карточек других продавцов.

Бизнес может составить конкуренцию и получить долю рынка со старта продаж. Например, предложить товар в такой нише, где заказы равномерно распределены между производителями, а 2—3 компании не получают 60—70% заказов и более.

Компании, предпринимателю или самозанятому стоит задуматься о масштабировании продаж на электронные площадки, если упущенная выручка составила больше 25% по итогам последних 2—3 кварталов. В этом случае можно говорить об устойчивом росте спроса на товар, но отсутствии клиентской базы, которую может дать маркетплейс.

Какие товары популярны на маркетплейсах

Перечислили несколько топовых категорий, спрос в которых рос на протяжении прошлого года.

FMCG (Fast-Moving Consumer Goods)

Недорогие, быстро распродающиеся продукты, с коротким периодом использования или «товары повседневного спроса». Эта ниша показывает уверенный прирост объемов продаж каждый год, например, в 2024 году доля онлайн-покупок FMCG достигла 10,2% по сравнению с показателем 2023 года — 8,3%. Почему стоит выбрать эту категорию товаров. По данным аналитиков компании NielsenIQ, у товаров FMCG — низкий ценник и большой выбор. Потребители готовы пробовать продукцию местных производителей, переходить на бренды в рамках импортозамещения или выбирать предложения с уникальными характеристиками, которые отвечают их запросам, например, в подкатегориях «Гигиена полости рта» или «Дезинфекция, стерилизация и утилизация».

Одежда

Спрос в категории рос на протяжении 2024 года после ухода зарубежных брендов. У покупателей есть интерес к локальным российским брендам, которые ищут как на крупных маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет), так и на нишевых, например, Lamoda. Количество новых продавцов, которые вышли на маркетплейсы с отечественной одеждой, вырос в 2024 году в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом, а оборот удвоился. Почему стоит выбрать эту категорию товаров. Предприниматель может начать с сезонного товара или попробовать свои силы в малоконкурентных нишах. Например, продавать майки с оригинальными принтами по мотивам популярных сериалов или фильмов последних двух лет в весенне-летний сезон. Альтернативный вариант — попробовать свои силы в перспективных нишах, которые показывали уверенный рост спроса в 2024 году: одежда для офиса, одежда для беременных, одежда для дома, «большие размеры».

Автотовары

Продажи запчастей, товаров для салона авто и по уходу за автомобилем на маркетплейсах росли на протяжении 2024 года — увеличились в 2,6 раза по сравнению с 2023. Покупатели стараются компенсировать рост цен на автотовары, а маркетплейсы предлагают расценки ниже, чем в автосалонах дилеров или офлайн-магазинах. Почему стоит выбрать эту категорию товаров. Уход крупных европейских, корейских и японских брендов продолжился, а вместо него сегмент рынка заполнили китайские автотовары. Например, продажи запчастей и сопутствующих товаров для Haval выросли на 93%, для Chery — на 78%. ИП или компании можно начать с продаж автохимии, аксессуаров для салона и багажника или сразу перейти в нишу запчастей и электрооборудования. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» готова помочь бизнесу с учетом на маркетплейсах. Выгружаем в 1С отчеты о продажах, обрабатываем документы по услугам и выписки по расчетным счетам, которые привязаны к электронным торговым площадкам. Загружаем в ЛК УПД клиента по продажам в адрес юридических лиц, оперативно проводим сверку расчетов с маркетплейсами. В рамках тарифа поможем и с другими участками учета — посмотрите условия и стоимость. Хотите оформить регистрацию в регионе с льготными ставками? Наши бухгалтеры подскажут, как оформить «переезд», чтобы у ФНС не было вопросов, и подготовят все необходимые документы Оставьте контакты и мы проконсультируем вас бесплатно Отправить

Бытовая техника и электроника

Покупатели все чаще покупают бытовую технику и электронику на маркетплейсах. В феврале 2025 года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Причина — низкие цены на электронику на маркетплейсах, из-за которых офлайн-магазинам розницы тяжело с ними конкурировать. Рост спроса в 2024 году по сравнению с 2023 годом — 80% на некоторых маркетплейсах, включая Wildberries. Почему стоит выбрать эту категорию товаров. Бизнес может начать с мелких электротоваров и постепенно наращивать линейку, пользуясь узнаваемостью бренда. Например, стартовать с относительно недорогих позиций сегмента: фены, вентиляторы, электрические зубные щетки и электрочайники. Далее — расширить ассортимент до роботов-пылесосов, кофемашин, микроволновок.

Товары для животных