Как перевести бизнес в регион со льготной ставкой УСН: инструкция для ИП

ФНС определяет ставку налога для предпринимателя по месту прописки, а фактическое размещение производственной линии или офиса, где предприниматель оказывает услуги, может быть в другом регионе. Такую позицию высказал Минфин в письме от 27.07.2018 № 03-11-11/53003.

Можно перевести бизнес в новый регион, где власти установили пониженные ставки вместо классических 6 и 15%. Например, в Тюменской области, применяя УСН «Доходы» можно платить 1 или 4%, а выбрав «Доходы минус расходы» — 5%.

Некоторые регионы снижают ставки для всех упрощенцев, которые зарегистрируют бизнес в этом субъекте, но чаще всего для налоговых льгот надо соблюдать определенные условия. Например, в Ростовской области все субъекты МСП, которые применяют УСН «Доходы минус расходы», платят налог по ставке 10%, а в Свердловской области на системе «Доходы минус расходы» можно платить 5%, но только компаниям из сферы IT, торговой или социальной направленности.

Региональные ставки со ссылками на законы можно посмотреть на сайте ФНС — на главной странице есть раздел «Налогообложение в РФ». Далее — вкладка «Действующие в РФ налоги и сборы» и раздел с УСН. Там нужно выбрать нужный регион — в тексте страницы есть закон, в котором прописаны льготные ставки и сферы бизнеса, которые могут на них рассчитывать.

А еще вы можете скачать нашу таблицу, где мы собрали все льготные ставки УСН по регионам.