Как перевести бизнес в регион со льготной ставкой УСН: инструкция для ИП

Льготные ставки УСН в регионах: куда переехать бизнесу в 2024 году
ФНС определяет ставку налога для предпринимателя по месту прописки, а фактическое размещение производственной линии или офиса, где предприниматель оказывает услуги, может быть в другом регионе. Такую позицию высказал Минфин в письме от 27.07.2018 № 03-11-11/53003.
Можно перевести бизнес в новый регион, где власти установили пониженные ставки вместо классических 6 и 15%. Например, в Тюменской области, применяя УСН «Доходы» можно платить 1 или 4%, а выбрав «Доходы минус расходы» — 5%.
Некоторые регионы снижают ставки для всех упрощенцев, которые зарегистрируют бизнес в этом субъекте, но чаще всего для налоговых льгот надо соблюдать определенные условия. Например, в Ростовской области все субъекты МСП, которые применяют УСН «Доходы минус расходы», платят налог по ставке 10%, а в Свердловской области на системе «Доходы минус расходы» можно платить 5%, но только компаниям из сферы IT, торговой или социальной направленности.
Региональные ставки со ссылками на законы можно посмотреть на сайте ФНС — на главной странице есть раздел «Налогообложение в РФ». Далее — вкладка «Действующие в РФ налоги и сборы» и раздел с УСН. Там нужно выбрать нужный регион — в тексте страницы есть закон, в котором прописаны льготные ставки и сферы бизнеса, которые могут на них рассчитывать.
А еще вы можете скачать нашу таблицу, где мы собрали все льготные ставки УСН по регионам.
Пример. ИП Соловых А. А. зарегистрирован в регионе с 6% ставкой на доходы. До смены региона годовой доход составлял — 1 млн руб., ставка — 6%, к уплате — налог 60 тыс. руб.
ИП решил выбрать другой регион, в котором действует льготная ставка 1%. После смены региона при том же доходе и налоговой ставке 1% налог составит 10 тыс. руб., а ежегодная экономия — 50 тысяч рублей. Соловых А. А. важно соблюсти условия, которые есть в региональном законе, а еще успеть с регистрацией — до 31.12 отчетного года. Тогда налог по сниженной ставке рассчитывается за отчетный год.
Как перевести бизнес в другой регион: пошаговая инструкция
Если вы выбрали другой регион, где действует сниженная ставка, и вам нужно организовать «переезд» бизнеса, то действуйте пошагово.
Регистрация на новом месте
ИП необходимо изменить регистрацию места жительства, чтобы просчитывать налоги по льготам нового региона. Предприниматели применяют налоговые ставки на упрощенке, действующие в регионах по официальным местам регистрации. По месту проживания бизнесмен обязуется уплачивать в ИФНС налоги и подавать декларации, согласно п.6 ст. 346.21, п.1 ст.346.23 НК.
Налоговую миграцию упрощает тот факт, что ИП имеет право на ведение бизнеса в нескольких субъектах одновременно, основание — письмо Минфина № 03-11-11/53003.
Проверка постановки на учет в местной ИФНС
После смены места регистрации старая налоговая автоматически передает данные ИП в новую. Стоит проверить факт переезда — запросите выписку из реестра, из которой следует, что вы стоите на учете в новой ИНФС.
Проведите сверку взаиморасчетов с налоговиками по новому «месту жительства» бизнеса — дата регистрации запроса акта сверки поможет в суде при спорных ситуациях.
Уплата налогов в новую ИНФС
После регистрации в новой ИНФС уплатите налоги по ставкам этого региона. Годовой налог рассчитывайте по ставке того региона, в котором были зарегистрированы по состоянию на 31.12 нынешнего года — здесь важно не затягивать с налоговой миграцией до последней декады года.
Авансовые платежи за прошлые периоды не пересчитываются, если они были начислены по иной ставке, налог по УСН считается по общим правилам. Авансовые платежи, которые были начислены на протяжении года, засчитываются при расчетах налогов к уплате.
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Подача отчетности
Подавайте декларацию по упрощенке с зарплатными отчетами в новую инспекцию после своего переезда. 6-НДФЛ придется сдать дважды, чтобы разграничить доходы сотрудников до и после переезда. Оба отчета сдаем в новую ИФНС, но следите за кодами ОКТМО — новым и старым.
Иногда компании и предприниматели ошибочно полагают, что если они сделали миграцию намного раньше, например, в первой половине 2024 года, то можно пересчитать УСН за прошлый год по сниженной ставке нового региона. Так делать нельзя — инспекторы увидят, что бизнес или предприниматель раньше относились к другому региону, а еще есть соответствующая судебная практика.
Пример. После переезда в другой регион компания рассчитала прошлогодний налог по ставке 1%. Но инспекторы доначислили налог по ставке 6% и потребовали оплатить пеню и штраф, доначисления составили более 5 млн руб. Компания обратилась в суд, чтобы оспорить такие доначисления. Однако суд встал на сторону инспекторов, ведь в анализируемом периоде регистрация фирмы была в том регионе, где установлена ставка 6% (судебное постановление № Ф08-9550/2022).
Что надо сделать после регистрации в регионе с льготной ставкой УСН
Зарегистрируйте заново ККТ. Все предприниматели без учета плательщиков НПД должны применять ККТ. Если при смене адреса надо перевезти кассовый аппарат, то надо перерегистрировать технику — подать заявление с новым адресом, где она будет находиться, если инспекторы захотят это проверить.
Подать заявление можно:
онлайн — через кабинет ККТ на сайте ФНС, но для этого способа понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП);
в бумажном виде — лично или через доверенное лицо в инспекцию.
Когда будут новые регистрационные данные, то надо внести их в настройки ККТ, а потом сделать отчет об изменении параметров регистрации.
Уведомите банк. Если пользуетесь расчетным счетом в банке или другими его услугами, то сообщите письменно или онлайн о перемене адреса. Проверьте, есть ли такое условие в договоре банковского обслуживания.
Оповестите партнеров. Если в договорах с партнерами фигурирует старый адрес, то его надо изменить. Не обязательно составлять новые документы — можно внести изменения с помощью дополнительных соглашений.
Переоформите лицензию. Надо внести изменения в электронный реестр лицензий, если предприниматель занимается лицензируемой деятельностью. Основание — п. 1 ст. 18 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
Что еще надо знать при переводе бизнеса в льготные регионы УСН
Ждать ли после перерегистрации обязательной выездной проверки новых налоговиков?
Нет, смена адреса не влияет на открытие налоговой проверки. В приказе ФНС № ММ-3-06/333 есть описания осуществления проверок налоговых органов, и налоговая миграция там не указана.
Могут ли нового предпринимателя вызвать на беседу в новую ИФНС?
Да, такая практика есть — инспектор может пригласить предпринимателя на беседу. В ходе общения зададут вопросы про адрес регистрации, наличие документов на собственность, лиц, с которыми вы проживаете. Также инспекторов интересуют вопросы касательно причин выбора данного региона, есть ли на его территории офис и можете ли вы это документально подтвердить.
Как часто ИП может менять прописку с целью получения льгот по УСН?
Ограничения законом не установлены, но на практике лучше делать это не чаще одного раза в два года.
Что будет, если прописаться из льготного региона обратно в свой?
С этого года будет потеряно право применения пониженной ставки по УСН.
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