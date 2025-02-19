Что изменилось в маркировке товаров в 2025 году

Какие товары нужно маркировать впервые в 2025 году
Большинство изменений, к которым нужно подготовиться бизнесу уже сейчас, вступают в силу с 1 марта 2025 года.
Обязательную маркировку впервые вводят:
для моторных масел и автомобильных жидкостей;
для бакалейной и иной пищевой продукции;
для косметической продукции и товаров бытовой химии в потребительской упаковке.
Основание — постановления Правительства от 30.11.2024 № 1683, № 1682, № 1681.
Для каких товаров требования маркировки расширяются или меняются в 2025 году
Список категорий товаров, для которых ранее уже вводили требования по маркировке, но теперь их поменяли или дополнили — более внушительный. Перечислили главное по порядку.
Пиво и слабоалкогольные напитки
С марта 2025 года продавцам пива — розничным и в общепите — необходимо включать в кассах разрешительный режим в офлайн, чтобы увязывать продажи и данные из локальной базы продавца. Дополнительно придется отчитываться по ЭДО в «Честный знак» о передвижениях пивной продукции от одного юридического лица к другому или о перераспределении товара между своими филиалами.
Также нужно отчитываться в «Честный знак», если пиво или слабоалкогольные напитки были отданы на экспорт.
Для пива в кегах и пива в потребительской упаковке предусмотрели разные сроки интеграции в систему маркировки, чтобы отражать движение товаров по ЭДО и передавать в данные в учет поэкземплярно:
Пиво в кегах — с 1 марта 2025 года.
Пиво и слабоалкогольные продукты — с 1 сентября 2025 года.
Растительные масла
Бизнес, который производит и импортирует растительные масла, уже с 2024 года маркирует товары в стеклянной и полимерной таре.
Что надо делать в 2025:
С 1 февраля 2025 маркировать растительные масла во всех видах упаковки.
С 1 ноября 2025 отчитываться в ЭДО о движениях товара поэкземплярно с кодами GTIN.
Эксперт напоминает: если есть немаркированные остатки, то их можно продать до истечения срока годности, если товар произвели или привезли в РФ до старта обязательной маркировки.
Безалкогольные напитки
Категорию товаров начали маркировать в 2023 году — нововведения проходили в три этапа. В 2025 бизнесу надо следить за сроками, которые постепенно ужесточают требования к движению продукции и отчетности за безалкогольные напитки.
С 5 февраля 2025 года — подключить на кассах разрешительный режим при продаже напитков в ПЭТ, стекле и банках, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.
С 1 марта 2025 года сканировать на кассе соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье в стеклянной и полимерной упаковке, а также в алюминиевых и полимерных банках.
С 1 июня 2025 года — вести поэкземплярный учет при передаче по ЭДО подакцизных товаров при первой отгрузке от производителя.
Эксперт обращает внимание: поэкземплярный учет всех видов безалкогольных напитков начнется в 2026 году.
Велосипеды и велосипедные рамы
Маркировка стартовала в 2024 — в прошлом году производители должны были делать это обязательно, но в 2025 законодатели году решили оставить два дедлайна:
До 28 февраля 2025 года — ввести в оборот немаркированные остатки продукции, которую произвели до 1 сентября 2024 года.
С 1 марта 2025 года — не продавать немаркированные товары, начать поэкземплярный учет.
Корма для животных
В настоящий момент нужно маркировать только сухие корма, но с марта 2025 года и далее требования ужесточаются:
С 1 марта 2025 года производителям и импортерам нужно маркировать влажные корма в потребительской упаковке.
С 1 сентября 2025 года — перейти на объемно-сортовой учет.
С сентября 2025 года оборот товаров, которые бизнес занес в «Честный знак», будут сверять с данными в системе ветконтроля Меркурий. Расхождение должно составлять не более 5%.
Консервы и икра
В 2024 году начали маркировать рыбные консервы и икру, в 2025 — список расширят.
С 1 марта 2025 года производителям консервированной продукции придется маркировать:
мясные продукты
субпродукты;
овощи и фрукты, грибы и ягоды;
продукцию крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК).
Продавцам и импортерам икры необходимо перейти на объемно-сортовой учет и отчитываться по ЭДО с 1 апреля 2025 года. А еще данные из «Честного знака» начнут сверять с данными системы ветконтроля Меркурий с октября текущего года. Допустимая граница расхождений — 2%.
Запускаете бизнес и хотите настроить программы автоматизации учета?
Бесплатно предоставим 1С и настроим ее под ваши бизнес-задачи
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Товары легкой промышленности
Перечень одежды, которая в 2025 году подлежит обязательной маркировке, расширится.
С 1 марта 2025 нужно маркировать майки, фуфайки, кальсоны, трусы, пижамы и сорочки, купальники, детскую одежду, чулочно-носочные изделия, перчатки и варежки, галстуки, нижнее белье и головные уборы.
С 1 августа 2025 года немаркированные остатки можно хранить, но нельзя продавать. Чтобы товары не пропали, надо напечатать коды для них до 31 октября 2025 года.
До 30 сентября 2025 года производителям и импортерам нужно ввести в оборот импортную одежду, которую они приобрели через таможню в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2025 года.
Антисептики
Основную группу товаров категории начали маркировать в 2024 году. В 2025 к ним добавляют средства для дезинфекции помещений, оборудования и инструментов, одежды и белья — их надо маркировать в обязательном порядке с 1 марта.
Немаркированные остатки можно продавать до 31 августа 2025 года, а со следующего дня — 1 сентября — придется переходить на объемно-сортовой учет в системе «Честный знак».
БАДы
Основную часть товаров категории сделали обязательной к маркировке в предыдущих периодах. В 2025 году расширят список и введут последний этап — поэкземплярный учет.
С 1 марта — надо маркировать дополнительный список товаров БАД. В расширенный список вошли дрожжи, рыбий жир, активированный уголь, экстракты. А еще придется организовать объемно-сортовой учет для отображения в «Честном Знаке».
С 1 сентября — перейти на поэкземплярный учет, исключение только для БАДов в цилиндрической форме с размерами упаковки не более 7 сантиметров в длину и 2 сантиметров в диаметре.
Эксперт напоминает: в отчетности надо проставлять идентификатор площадки производства — информация будет сверяться с ФГИС «Меркурий», прикреплять действующее свидетельство о госрегистрации.
Календарь экспериментов по маркировке на 2025 год
В 2025 продолжается работа по распространению маркировки на остальные группы товаров. Для адаптации производителей и распространителей все проводится в режиме эксперимента — предприниматели и компании могут участвовать в нем по желанию.
Иногда бизнесу бывает сложно отследить сроки эксперимента — сроки для разных товарных групп могут быть разными и переходить на следующий год. Составили общую табличку, которая поможет сориентироваться в конкретных мероприятиях и сроках по отраслям и категориям.
Категория или отрасль товаров
Когда проводят эксперимент
Радиоэлектронная продукция
1 декабря 2023 года — 31 августа 2025 года
Оптоволоконная продукция
1 декабря 2023 года — 31 августа 2025 года
Фармацевтическое сырье
29 декабря 2023 года — 30 июня 2025 года
Печатная продукция
1 апреля 2024 года — 31 августа 2025 года
Строительные материалы
15 марта 2024 года — 28 февраля 2025 года
Отопительные приборы
1 апреля 2024 года — 31 августа 2025 года
Кабельно-проводниковая продукция
20 мая 2024 года — 31 августа 2025 года
Алкогольные напитки крепостью не более 9%
1 июля 2024 года — 31 августа 2025 года
Отдельные виды медицинских изделий (шприцы, пробирки, маски и др.)
1 сентября 2024 года — 31 августа 2025 года
Пиротехника и средства обеспечения пожарной безопасности
1 июля 2024 года — 31 августа 2025 года
Полимерная трубная продукция
25 октября 2024 года — 31 августа 2025 года
Ищете дополнительные источники дохода?
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHxn1Gc
Начать дискуссию