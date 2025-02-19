Что изменилось в маркировке товаров в 2025 году

для косметической продукции и товаров бытовой химии в потребительской упаковке.

Большинство изменений, к которым нужно подготовиться бизнесу уже сейчас, вступают в силу с 1 марта 2025 года .

Для каких товаров требования маркировки расширяются или меняются в 2025 году

Список категорий товаров, для которых ранее уже вводили требования по маркировке, но теперь их поменяли или дополнили — более внушительный. Перечислили главное по порядку.

Пиво и слабоалкогольные напитки

С марта 2025 года продавцам пива — розничным и в общепите — необходимо включать в кассах разрешительный режим в офлайн, чтобы увязывать продажи и данные из локальной базы продавца. Дополнительно придется отчитываться по ЭДО в «Честный знак» о передвижениях пивной продукции от одного юридического лица к другому или о перераспределении товара между своими филиалами. Также нужно отчитываться в «Честный знак», если пиво или слабоалкогольные напитки были отданы на экспорт. Для пива в кегах и пива в потребительской упаковке предусмотрели разные сроки интеграции в систему маркировки, чтобы отражать движение товаров по ЭДО и передавать в данные в учет поэкземплярно: Пиво в кегах — с 1 марта 2025 года.

Пиво и слабоалкогольные продукты — с 1 сентября 2025 года.

Растительные масла

Бизнес, который производит и импортирует растительные масла, уже с 2024 года маркирует товары в стеклянной и полимерной таре. Что надо делать в 2025: С 1 февраля 2025 маркировать растительные масла во всех видах упаковки.

С 1 ноября 2025 отчитываться в ЭДО о движениях товара поэкземплярно с кодами GTIN. Эксперт напоминает: если есть немаркированные остатки, то их можно продать до истечения срока годности, если товар произвели или привезли в РФ до старта обязательной маркировки.

Безалкогольные напитки

Категорию товаров начали маркировать в 2023 году — нововведения проходили в три этапа. В 2025 бизнесу надо следить за сроками, которые постепенно ужесточают требования к движению продукции и отчетности за безалкогольные напитки. С 5 февраля 2025 года — подключить на кассах разрешительный режим при продаже напитков в ПЭТ, стекле и банках, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.

С 1 марта 2025 года сканировать на кассе соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье в стеклянной и полимерной упаковке, а также в алюминиевых и полимерных банках.

С 1 июня 2025 года — вести поэкземплярный учет при передаче по ЭДО подакцизных товаров при первой отгрузке от производителя. Эксперт обращает внимание: поэкземплярный учет всех видов безалкогольных напитков начнется в 2026 году.

Велосипеды и велосипедные рамы

Маркировка стартовала в 2024 — в прошлом году производители должны были делать это обязательно, но в 2025 законодатели году решили оставить два дедлайна: До 28 февраля 2025 года — ввести в оборот немаркированные остатки продукции, которую произвели до 1 сентября 2024 года.

С 1 марта 2025 года — не продавать немаркированные товары, начать поэкземплярный учет.

Корма для животных

В настоящий момент нужно маркировать только сухие корма, но с марта 2025 года и далее требования ужесточаются: С 1 марта 2025 года производителям и импортерам нужно маркировать влажные корма в потребительской упаковке.

С 1 сентября 2025 года — перейти на объемно-сортовой учет. С сентября 2025 года оборот товаров, которые бизнес занес в «Честный знак», будут сверять с данными в системе ветконтроля Меркурий. Расхождение должно составлять не более 5%.

Консервы и икра

В 2024 году начали маркировать рыбные консервы и икру, в 2025 — список расширят. С 1 марта 2025 года производителям консервированной продукции придется маркировать: мясные продукты

субпродукты;

овощи и фрукты, грибы и ягоды;

продукцию крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК). Продавцам и импортерам икры необходимо перейти на объемно-сортовой учет и отчитываться по ЭДО с 1 апреля 2025 года. А еще данные из «Честного знака» начнут сверять с данными системы ветконтроля Меркурий с октября текущего года. Допустимая граница расхождений — 2%. Запускаете бизнес и хотите настроить программы автоматизации учета? Бесплатно предоставим 1С и настроим ее под ваши бизнес-задачи Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

Товары легкой промышленности

Перечень одежды, которая в 2025 году подлежит обязательной маркировке, расширится. С 1 марта 2025 нужно маркировать майки, фуфайки, кальсоны, трусы, пижамы и сорочки, купальники, детскую одежду, чулочно-носочные изделия, перчатки и варежки, галстуки, нижнее белье и головные уборы.

С 1 августа 2025 года немаркированные остатки можно хранить, но нельзя продавать. Чтобы товары не пропали, надо напечатать коды для них до 31 октября 2025 года.

До 30 сентября 2025 года производителям и импортерам нужно ввести в оборот импортную одежду, которую они приобрели через таможню в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2025 года.

Антисептики

Основную группу товаров категории начали маркировать в 2024 году. В 2025 к ним добавляют средства для дезинфекции помещений, оборудования и инструментов, одежды и белья — их надо маркировать в обязательном порядке с 1 марта. Немаркированные остатки можно продавать до 31 августа 2025 года, а со следующего дня — 1 сентября — придется переходить на объемно-сортовой учет в системе «Честный знак».

БАДы