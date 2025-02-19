ПЭБ
Маркировка товаров

Что изменилось в маркировке товаров в 2025 году

В текущем году список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, расширят. Кроме того, в 2025 продолжаются эксперименты прошлых лет и планируют ввести новые.

Какие товары нужно маркировать впервые в 2025 году

Большинство изменений, к которым нужно подготовиться бизнесу уже сейчас, вступают в силу с 1 марта 2025 года

Обязательную маркировку впервые вводят:

  • для моторных масел и автомобильных жидкостей;

  • для бакалейной и иной пищевой продукции;

  • для косметической продукции и товаров бытовой химии в потребительской упаковке.

Основание — постановления Правительства от 30.11.2024 № 1683, № 1682, № 1681.

Для каких товаров требования маркировки расширяются или меняются в 2025 году

Список категорий товаров, для которых ранее уже вводили требования по маркировке, но теперь их поменяли или дополнили — более внушительный. Перечислили главное по порядку.

Пиво и слабоалкогольные напитки

С марта 2025 года продавцам пива — розничным и в общепите — необходимо включать в кассах разрешительный режим в офлайн, чтобы увязывать продажи и данные из локальной базы продавца. Дополнительно придется отчитываться по ЭДО в «Честный знак» о передвижениях пивной продукции от одного юридического лица к другому или о перераспределении товара между своими филиалами.

Также нужно отчитываться в «Честный знак», если пиво или слабоалкогольные напитки были отданы на экспорт.

Для пива в кегах и пива в потребительской упаковке предусмотрели разные сроки интеграции в систему маркировки, чтобы отражать движение товаров по ЭДО и передавать в данные в учет поэкземплярно:

  • Пиво в кегах — с 1 марта 2025 года.

  • Пиво и слабоалкогольные продукты — с 1 сентября 2025 года.

Растительные масла

Бизнес, который производит и импортирует растительные масла, уже с 2024 года маркирует товары в стеклянной и полимерной таре.

Что надо делать в 2025:

  • С 1 февраля 2025 маркировать растительные масла во всех видах упаковки.

  • С 1 ноября 2025 отчитываться в ЭДО о движениях товара поэкземплярно с кодами GTIN.

Эксперт напоминает: если есть немаркированные остатки, то их можно продать до истечения срока годности, если товар произвели или привезли в РФ до старта обязательной маркировки.

Безалкогольные напитки

Категорию товаров начали маркировать в 2023 году — нововведения проходили в три этапа. В 2025 бизнесу надо следить за сроками, которые постепенно ужесточают требования к движению продукции и отчетности за безалкогольные напитки.

  • С 5 февраля 2025 года  — подключить на кассах разрешительный режим при продаже напитков в ПЭТ, стекле и банках, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.

  • С 1 марта 2025 года сканировать на кассе соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье в стеклянной и полимерной упаковке, а также в алюминиевых и полимерных банках. 

  • С 1 июня 2025 года  — вести поэкземплярный учет при передаче по ЭДО подакцизных товаров при первой отгрузке от производителя. 

Эксперт обращает внимание: поэкземплярный учет всех видов безалкогольных напитков начнется в 2026 году.

Велосипеды и велосипедные рамы

Маркировка стартовала в 2024 — в прошлом году производители должны были делать это обязательно, но в 2025 законодатели году решили оставить два дедлайна:

  • До 28 февраля 2025 года — ввести в оборот немаркированные остатки продукции, которую произвели до 1 сентября 2024 года. 

  • С 1 марта 2025 года  — не продавать немаркированные товары, начать поэкземплярный учет.

Корма для животных

В настоящий момент нужно маркировать только сухие корма, но с марта 2025 года и далее требования ужесточаются:

  • С 1 марта 2025 года производителям и импортерам нужно маркировать влажные корма в потребительской упаковке. 

  • С 1 сентября 2025 года  — перейти на объемно-сортовой учет. 

С сентября 2025 года оборот товаров, которые бизнес занес в «Честный знак», будут сверять с данными в системе ветконтроля Меркурий. Расхождение должно составлять не более 5%.

Консервы и икра

В 2024 году начали маркировать рыбные консервы и икру, в 2025 — список расширят.

С 1 марта 2025 года производителям консервированной продукции придется маркировать:

  • мясные продукты

  • субпродукты;

  • овощи и фрукты, грибы и ягоды;

  • продукцию крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК).

Продавцам и импортерам икры необходимо перейти на объемно-сортовой учет и отчитываться по ЭДО с 1 апреля 2025 года. А еще данные из «Честного знака» начнут сверять с данными системы ветконтроля Меркурий с октября текущего года. Допустимая граница расхождений — 2%.

Запускаете бизнес и хотите настроить программы автоматизации учета?

Бесплатно предоставим 1С и настроим ее под ваши бизнес-задачи

Оставьте контакты, и мы вам перезвоним

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Товары легкой промышленности

Перечень одежды, которая в 2025 году подлежит обязательной маркировке, расширится.

  • С 1 марта 2025 нужно маркировать майки, фуфайки, кальсоны, трусы, пижамы и сорочки, купальники, детскую одежду, чулочно-носочные изделия, перчатки и варежки, галстуки, нижнее белье и головные уборы.

  • С 1 августа 2025 года немаркированные остатки можно хранить, но нельзя продавать. Чтобы товары не пропали, надо напечатать коды для них до 31 октября 2025 года. 

  • До 30 сентября 2025 года производителям и импортерам нужно ввести в оборот импортную одежду, которую они приобрели через таможню в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2025 года.

Антисептики

Основную группу товаров категории начали маркировать в 2024 году. В 2025 к ним добавляют средства для дезинфекции помещений, оборудования и инструментов, одежды и белья — их надо маркировать в обязательном порядке с 1 марта.

Немаркированные остатки можно продавать до 31 августа 2025 года, а со следующего дня — 1 сентября — придется переходить на объемно-сортовой учет в системе «Честный знак».

БАДы

Основную часть товаров категории сделали обязательной к маркировке в предыдущих периодах. В 2025 году расширят список и введут последний этап — поэкземплярный учет.

  • С 1 марта — надо маркировать дополнительный список товаров БАД. В расширенный список вошли дрожжи, рыбий жир, активированный уголь, экстракты. А еще придется организовать объемно-сортовой учет для отображения в «Честном Знаке».

  • С 1 сентября — перейти на поэкземплярный учет, исключение только для БАДов в цилиндрической форме с размерами упаковки не более 7 сантиметров в длину и 2 сантиметров в диаметре.

Эксперт напоминает: в отчетности надо проставлять идентификатор площадки производства — информация будет сверяться с ФГИС «Меркурий», прикреплять действующее свидетельство о госрегистрации.

Календарь экспериментов по маркировке на 2025 год

В 2025 продолжается работа по распространению маркировки на остальные группы товаров. Для адаптации производителей и распространителей все проводится в режиме эксперимента — предприниматели и компании могут участвовать в нем по желанию.

Иногда бизнесу бывает сложно отследить сроки эксперимента  — сроки для разных товарных групп могут быть разными и переходить на следующий год. Составили общую табличку, которая поможет сориентироваться в конкретных мероприятиях и сроках по отраслям и категориям. 

Категория или отрасль товаров

Когда проводят эксперимент

Радиоэлектронная продукция

1 декабря 2023 года — 31 августа 2025 года

Оптоволоконная продукция

1 декабря 2023 года — 31 августа 2025 года

Фармацевтическое сырье

29 декабря 2023 года — 30 июня 2025 года

Печатная продукция

1 апреля 2024 года — 31 августа 2025 года

Строительные материалы

15 марта 2024 года — 28 февраля 2025 года

Отопительные приборы

1 апреля 2024 года — 31 августа 2025 года

Кабельно-проводниковая продукция

20 мая 2024 года — 31 августа 2025 года

Алкогольные напитки крепостью не более 9%

1 июля 2024 года — 31 августа 2025 года

Отдельные виды медицинских изделий (шприцы, пробирки, маски и др.)

1 сентября 2024 года — 31 августа 2025 года

Пиротехника и средства обеспечения пожарной безопасности

1 июля 2024 года — 31 августа 2025 года

Полимерная трубная продукция

25 октября 2024 года — 31 августа 2025 года

Ищете дополнительные источники дохода?

Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHxn1Gc

Начать дискуссию