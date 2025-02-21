Доверие, как бумага: как ФНС находит фиктивные сделки

Что такое «бумажный НДС»
Перед тем как уплатить налог на добавленную стоимость в бюджет, надо посчитать разницу между НДС со стоимости продаж и НДС со стоимости покупок товаров и услуг. Разницу между ними нужно перечислить государству. Чем больше у бизнеса «входящего» налога — покупок товаров и услуг — тем меньше будет сумма к уплате.
НДС = 20% х Доходы «Исходящий НСД» — Покупки «Входящий НДС»
Недобросовестные предприниматели искусственно увеличивают сумму «входящего» налога — организуют фиктивные сделки через компании-однодневки. Товары может никто так и не отгрузить, а сам покупатель — ничего не оплачивать.
ФНС выявляет такие мошеннические схемы, исследуя условия договора, обстоятельства сделки и автоматизацию баз данных.
Нет ресурсов, чтобы исполнить договор
В первую очередь ФНС мониторит основные средства, материальные запасы и другие технические ресурсы стороны договора, которая собирается поставлять товары или оказывать услуги.
На что инспекторы обращают внимание:
Недостаток сотрудников или квалифицированных кадров. Например, у контрагента их меньше, чем требуется для выполнения договора.
Нехватка ресурсов — например, у компании нет производственной линии
Расхождения в потоках товаров и денег. Например, компания обладала ресурсами, но только что продала их. Однако использует репутацию и бренд, чтобы перед закрытием провести фиктивную сделку. Это также может быть основанием для доначисления налогов.
Добросовестной компании нужно первыми поинтересоваться материально-техническими ресурсами подрядчика и сохранять переписку с контрагентом, чтобы в качестве доказательства предоставить ее в суде. Так можно убедить контролирующие органы, что потребность в реальной, а не фиктивной сделке действительно была.
Наш эксперт обращает внимание: в ФНС стали относиться более лояльно к нехватке ресурсов или персонала, если стороны договора предоставят сведения, которые подтвердят факты субподряда или аутсорсинга.
Есть ошибки и несоответствия в документах
Если налоговики находят ошибки в договорах или первичных документах, это может стать основанием для обвинений в фиктивности сделки.
Опечатки и нестыковки в реквизитах — например, неверно указанные банковские счета или подпись руководителя, который еще не был назначен.
Сомнительные данные в документах или актах о выполненных работах — например, если один и тот же водитель экспедиторской компании выполняет несколько рейсов одновременно.
Добросовестной компании нужно исправлять ошибки вовремя. Даже если она обнаружена после проверки, попытка исправить ее в дополнительном соглашении будет служить доказательством вашей добросовестности. Также стоит собрать дополнительные доказательства. Например, свидетельства сторонних участников сделки — перевозчиков или субарендаторов.
Нет сопроводительных документов
Если в договоре предусмотрено оформление сопроводительных документов, а они не были переданы, инспекторы могут посчитать это признаком фиктивности.
Честному предпринимателю стоит заранее обезопасить себя от претензий ФНС в ходе сделки с НДС:
Запросите документы у контрагента. Даже если он не передаст их, у вас будет доказательство, что вы предпринимали попытки получить нужные документы.
Не включайте в договор обязательства по предоставлению лишних документов. Убедитесь, что обязательные документы соответствуют стандартам, и без них исполнение договора невозможно.
Эксперт рекомендует: если контрагент при заключении сделки называет внушительный список документов, который будет предоставлять, например, сертификаты качества, путевые листы, товарно-транспортные накладные, акты зачета, карточки счетов бухучета, — убедитесь в их целесообразности. А еще — попросите у партнера гарантийное письмо, что документы будут предоставлены в полном объеме и в срок.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» сможет обеспечить юридическое сопровождение сделок — защитит ваш бизнес от недобросовестных контрагентов. В наши тарифы входят устные и письменные консультации, предоставление типовых и индивидуальных договоров и даже выезд юриста в офис клиента или в суд.
Мы на прямой связи с ФНС, CФР и другими ведомствами
Поможем защитить ваш бизнес от штрафов и недобросовестных контрагентов, полностью возьмем общение с контролирующими органами на себя
Передайте бухгалтерию в надежные руки
Нестандартная форма расчетов
Налоговики насторожатся, если расчет по договору не осуществляется деньгами. Это может вызвать подозрение в фиктивности сделки.
Добросовестной компании стоит подготовиться на этапе подготовки сделки:
Составить обоснование нестандартной формы расчетов. Если расчеты осуществляются бартером, через зачет или другие методы, покажите их экономическую целесообразность.
Сохраняйте все деловые переписки с контрагентами относительно условий расчетов, а также доказательства экономической необходимости нестандартных условий.
Эксперт рекомендует: если расчеты происходят не денежным путем, важно доказать экономическую оправданность таких условий. Например, если поставщик предлагает рассрочку, а покупатель соглашается на повышение цены или дополнительные услуги.
Как инспекторы выявляют фиктивные сделки через систему АСК НДС
Для выявления нарушений налоговики используют систему АСК НДС, которая автоматически сравнивает данные по операциям и выявляет расхождения в декларациях.
Как работает система:
Сопоставление деклараций. АСК НДС сравнивает данные покупателя и продавца, чтобы убедиться в правильности расчетов по НДС.
Анализ цепочек движения товаров и услуг. Система отслеживает деньги и товары, чтобы выявить, где возможен вывод средств.
Для защиты от претензий со стороны налоговой честному бизнесу необходимо поддерживать прозрачность всех операций, включая проверку данных контрагентов через систему АСК НДС.
Какие штрафы грозят за бумажный НДС
Если налоговая докажет фиктивность договора, то может наложить штраф:
до 20% от неуплаченной суммы в случае ошибок (п. 1 ст. 122 НК);
40% от неуплаченной суммы, если докажут, что деяние совершено умышленно (п. 3 ст. 122 НК);
на должностное лицо в размере 5 000–10 000 рублей за первое нарушение или 10 000–20 000 рублей за повторное (ст. 15.11 КоАП).
При более тяжелых нарушениях — привлечь к уголовной ответственности по ст. 199 УК со штрафом или лишением свободы на срок до 6 лет.
Хотите платить меньше налогов?
Подберем выгодный налоговый режим, льготы и субсидии, а также оформим все необходимые документы
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGtJSB2
Начать дискуссию