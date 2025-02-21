Доверие, как бумага: как ФНС находит фиктивные сделки

Перед тем как уплатить налог на добавленную стоимость в бюджет, надо посчитать разницу между НДС со стоимости продаж и НДС со стоимости покупок товаров и услуг. Разницу между ними нужно перечислить государству. Чем больше у бизнеса «входящего» налога — покупок товаров и услуг — тем меньше будет сумма к уплате.

НДС = 20% х Доходы «Исходящий НСД» — Покупки «Входящий НДС»

Недобросовестные предприниматели искусственно увеличивают сумму «входящего» налога — организуют фиктивные сделки через компании-однодневки. Товары может никто так и не отгрузить, а сам покупатель — ничего не оплачивать.

ФНС выявляет такие мошеннические схемы, исследуя условия договора, обстоятельства сделки и автоматизацию баз данных.