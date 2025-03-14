Какие ошибки бухгалтеров могут привлечь внимание налоговой

Какие ошибки можно допустить на УСН в 2025 году
Инспекторы видят риски ошибок для предпринимателей и бухгалтеров именно в НДС для «упрощенцев». В текущем году новый налог придется платить тем, у кого объем доходов превысил 60 миллионов рублей в 2024 году, либо превысит 60 миллионов рублей в течение 2025 года. А еще изменение порядка учета доходов и расходов — дополнительный фактор риска сдать отчетность с ошибками. Перечислили самые популярные:
Не учитывать доходы, которые поступают в кассу и на расчетный счет.
Не отражать в доходах списание с баланса «кредиторки».
Относить к доходам НДС, который получили от покупателя.
Не следить за превышением лимитов по УСН — в 2025 году они поменялись.
Принимать счета-фактуры и УПД с факсимиле вместо подписи.
Работать с пониженной ставкой и одновременно принимать «входящий» НДС к вычету.
Эксперт обращает внимание: даже когда бухгалтеры принимают НДС к вычету обоснованно, все равно существует риск допустить просчет. Частая ошибка — поставщик некорректно оформил счет-фактуру или УПД. Ответственный сотрудник может принять такой документ, на основании него сделать вычет, а ФНС откажет в этом праве. Другой просчет, который может быть не так очевиден для бухгалтера без опыта работы с налогом на добавленную стоимость, — закупленные товары, работы или услуги не запланированы к перепродаже или использованию в деятельности по НДС.
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Какие ошибки можно допустить при расчете заработной платы в 2025 году
1. Не удерживать НДФЛ по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Часто работодатели договариваются с самозанятыми или ИП, чтобы поручить задание разового характера — с плательщиками НПД и предпринимателями при заключении трудовых отношений налог удерживать не нужно.
Но ошибка в том, что некоторые бухгалтеры не удерживают налог на доход физических лиц при заключении договора ГПХ — не считают его равным трудовому договору в этом аспекте. Чтобы сделать все правильно, надо применять прогрессивную шкалу НДФЛ — такую же, как и для работников в штате: в пределах суммы 2,4 млн рублей удерживать налог по ставке 13%, если же доход больше — по ставкам 15% и выше.
2. Не разделять зарплату и районные коэффициенты. Они разделены по разным базам — надо применять для учета разные ставки и КБК. Многие бухгалтеры считают, что ставки не отличаются, но это верно лишь отчасти. Они начнут отличаться, когда доход сотрудника с начала года превысит 2,4 миллиона рублей. Тогда НДФЛ с зарплаты надо удерживать по ставке 15%, а с районных коэффициентов и северных выплат — 13%.
Кстати, базы надо разделять, чтобы безошибочно заполнять уведомления и 6-НДФЛ. Если проставить неправильный КБК, то суммы могут смешаться или стать неточными. Исправлять такие ошибки придется новыми уведомлениями или корректным 6-НДФЛ, в зависимости от периода.
3. Не учесть изменения системы стандартных вычетов. Она поменялась с 2025 года — необходимо принять во внимание новые суммы вычетов и лимиты:
вычет на второго ребенка не 1400, а 2800 рублей;
вычет на третьего и последующих детей не 3000, а 6000 рублей;
лимит доходов по детским вычетам составляет не 350 000, а 45000 рублей.
Появился и новый вычет — за сдачу сотрудником норм ГТО. Нужно учитывать размер в 18000 рублей, если есть на руках есть документы о предварительной диспансеризации и сдаче нормативов.
Какие ошибки допускают при учете вычетов и расходов
Учесть расходы предыдущего периода в текущем. Популярная ошибка, когда бухгалтер автоматически начинает учитывать прошлые расходы, например, 2024 года в 2025. Последствия такого просчета — переплата налога на возникшую прибыль. При этом нельзя исправлять ошибки в текущем периоде, согласно п.1 ст. 54 НК. В этом случае стоит подать уточненную информацию за тот период, когда была допущена неточность в учете.
Заявлять все вычеты по НДС в течение трех лет. Некоторые вычеты переносить нельзя, например, по авансовым платежам. Частая ошибка — поставщик получил внесенную предоплату, рассчитал сумму НДС, но качество товара не устроило и договор расторгли. Поставщик не торопится возвращать деньги покупателю, так как не согласен с его позицией. В этом случае поставщику необходимо заявлять вычет только с предоплатой и на дату операции по возврату аванса. Согласно п. 4 ст. 172 НК, если отказались от товара и расторгли договор, то вычет можно заявить в течение 1 года.
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