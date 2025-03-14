Какие ошибки бухгалтеров могут привлечь внимание налоговой

1. Не удерживать НДФЛ по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Часто работодатели договариваются с самозанятыми или ИП, чтобы поручить задание разового характера — с плательщиками НПД и предпринимателями при заключении трудовых отношений налог удерживать не нужно.

Но ошибка в том, что некоторые бухгалтеры не удерживают налог на доход физических лиц при заключении договора ГПХ — не считают его равным трудовому договору в этом аспекте. Чтобы сделать все правильно, надо применять прогрессивную шкалу НДФЛ — такую же, как и для работников в штате: в пределах суммы 2,4 млн рублей удерживать налог по ставке 13%, если же доход больше — по ставкам 15% и выше.

2. Не разделять зарплату и районные коэффициенты. Они разделены по разным базам — надо применять для учета разные ставки и КБК. Многие бухгалтеры считают, что ставки не отличаются, но это верно лишь отчасти. Они начнут отличаться, когда доход сотрудника с начала года превысит 2,4 миллиона рублей. Тогда НДФЛ с зарплаты надо удерживать по ставке 15%, а с районных коэффициентов и северных выплат — 13%.

Кстати, базы надо разделять, чтобы безошибочно заполнять уведомления и 6-НДФЛ. Если проставить неправильный КБК, то суммы могут смешаться или стать неточными. Исправлять такие ошибки придется новыми уведомлениями или корректным 6-НДФЛ, в зависимости от периода.

3. Не учесть изменения системы стандартных вычетов. Она поменялась с 2025 года — необходимо принять во внимание новые суммы вычетов и лимиты:

вычет на второго ребенка не 1400, а 2800 рублей;

вычет на третьего и последующих детей не 3000, а 6000 рублей;

лимит доходов по детским вычетам составляет не 350 000, а 45000 рублей.

Появился и новый вычет — за сдачу сотрудником норм ГТО. Нужно учитывать размер в 18000 рублей, если есть на руках есть документы о предварительной диспансеризации и сдаче нормативов.