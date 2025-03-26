Как правильно оформить возврат товара поставщику

Вернуть товар можно до приемки, если при процедуре присутствует представитель поставщика, экспедитор или водитель-экспедитор. В этом случае приемщик со стороны покупателя вносит исправления в накладную в присутствии представителя другой стороны, водитель или экспедитор заверяют корректировки своей подписью и забирают один экземпляр документа. В течение пяти рабочих дней поставщик должен прислать новую счет-фактуру. Если есть НДС, то с поправкой на уменьшение.

В договоре следует прописать порядок приемки и проверки, срок, когда можно отправить претензии поставщику. Особенно важно сделать это, если заключается договор на поставку скоропортящегося сырья.

Если товар приняли, и теперь его надо вернуть «по браку» или недокомплекту, то придется принять продукцию по накладной ТОРГ-12, оформить акт о несоответствии качества или расхождении по количеству и разместить на своем складе до момента, когда можно будет подготовить претензию, а поставщик ее примет.

Если товар не только приняли, но и оприходовали, а брак обнаружился после, то в дополнение к акту несоответствия и претензии, стоит составить акт о выявлении некачественного товара в свободной форме.

Вернуть товар после оприходования — самый сложный вариант, поскольку поставщик может указать на факт приемки и хранения, предположить, что брак или недокомплект возник уже по вине покупателя.