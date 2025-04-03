Проверки, давление, немотивированный отказ в господдержке: куда жаловаться бизнесу

Куда пожаловаться бизнесу в 2025 году
Перечислили несколько мест, в которых точно отреагируют на запрос о помощи:
1. Портал Госуслуги. Можно пожаловаться на решение контрольных органов, которое они вынесли в ходе проверки, на конкретное действие или бездействие инспектора, должностного лица. Обратиться через портал целесообразно, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Подать жалобу можно на все виды государственного контроля, а еще оспорить любой документ, который уже составили в отношении компании или предпринимателя: акт, предписание или решение. Дополнительная возможность — обратиться с жалобой на предстоящую проверку, например, если ФНС заранее прислало предпринимателю уведомление. Чтобы направить обращение через личный кабинет Госуслуг, понадобится:
номер проверки, акта, предписания или решения, которые хотите обжаловать;
материалы, которые подтверждают неправомерное действие или бездействие должностного лица, например, ваши обращения, которые остались без ответа в отведенный срок;
материалы, которые доказывают правомерность вашей точки зрения;
электронная подпись руководителя организации или его доверенного лица.
2. Сервис 360° — для предпринимателей, которые числятся в реестре МСП. Здесь можно сразу выбрать причину обращения и кликнуть по нужной «плитке» раздела:
Административное давление. Стоит обратиться, если предприниматель не согласен с процедурой проверки или ее результатами. Сюда же относятся ситуации с блокировкой счета после проверки, необоснованными штрафами или задолженностью перед государством.
Госзакупки, электронные аукционы. Раздел для предпринимателей, которые участвуют в системе электронных закупок, например, ЕИС. Если бизнесмен считает, что его заявку отклонили необоснованно или составили ТЗ под конкретного подрядчика, можно обратить на это внимание ФАС.
Финансовая поддержка. Жалобы не немотивированные отказы в предоставлении поручительств и гарантий, затягивание сроков рассмотрения, отсутствие информации о продуктах, например, льготных кредитах для предпринимателей.
Имущественная поддержка — отказ в предоставлении поддержки. Самая частая причина жалоб — компания или предприниматель подходят по параметрам для передачи во владение или в пользование госимущества на льготных условиях, а чиновники с этим не согласны.
Взаимодействие с другими организациями поддержки предпринимательства или институтами развития. Раздел, в котором можно решить проблемы с организациями инфраструктуры поддержки или институтами развития.
Работа маркетплейсов. Жалобы на работу администрации маркетплейсов, например, необоснованные комиссии и принудительные скидки при сезонных распродажах.
Как пожаловаться на налоговую
Чтобы обратить внимание вышестоящего начальства ФНС на неправомерные действия их сотрудников, придется подавать жалобу по особой форме из приказа ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@. Там же можно посмотреть, как заполнить форму, какие документы приложить, чтобы обосновать позицию и правоту предпринимателя.
Как подать жалобу:
принести в инспекцию лично — в окно приема документов;
направить по почте с описью вложения;
через личный кабинет на сайте ФНС.
Эксперт обращает внимание: подавать жалобу через сайт ФНС и удобно, и быстро. Можно напомнить руководству налоговой о срочном порядке рассмотрения, который прописан ст. 140.1 НК. Жалобу сразу направляют в инспекцию, чьи действия предприниматель хочет обжаловать, а суть дела рассмотрят в течение недели.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» может помочь даже в экстренных ситуациях, когда налоговая уже «на пороге». Но рекомендуем заранее позаботиться о своем учете — передать его нашим специалистам, а они обеспечат подачу отчетов и уплату налогов вовремя и без ошибок. К таким компаниям или предпринимателям у налоговой, как правило, пропадает интерес — внесите себя в «белый список».
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Как пожаловаться в Минтруд
Если бизнес прошел проверку от государственной инспекции труда и не согласен с ее результатами, то их можно обжаловать — направить обращение через сервис онлайинспекция.рф.
В каком порядке подать жалобу:
Выбрать соответствующий раздел: пожаловаться на рядовое должностное лицо, замруководителя или руководителя государственной инспекции труда.
Указать Ф.И.О. и контактные данные, выбрать субъект РФ и должностное лицо, к которому появились вопросы.
Приложить документы или описать доводы, которые доказывают неправомерные действия или бездействие сотрудников трудовой инспекции.
Как пожаловаться на правоохранительные органы
Портал «За бизнес» — целевой для жалоб на правоохранителей.
На какие действия силовиков можно обратить внимание:
необоснованно задержали или заключили под стражу;
допустили нарушения при возбуждении уголовного дела;
есть факты фальсификации доказательств по делу;
предприниматель обнаружил незаконное прослушивание;
незаконно изъяли документы, другие носители информации;
нарушили процессуальные сроки;
склоняли к даче взятки;
сотрудники правоохранительных органов применили физическую силу;
было зафиксировано нарушение права на защиту;
другое.
Чтобы подать жалобу, надо зарегистрироваться, а потом направить информацию либо через регформу, указав свои ИНН/ОГРН юрлица (ИП), либо через учетную запись Госуслуг.
Куда еще можно пожаловаться
Иногда для эффективности, ускорения рассмотрения дела или придания огласки приходится жаловаться сразу в несколько инстанций. Мы перечислили самые популярные, но вот куда можно пожаловаться еще:
Торгово-промышленная палата (ТПП). Внимание палаты можно обратить на незаконные нормативные правовые акты, которые ущемляют интересы бизнеса. А еще на сотрудников государственной власти или муниципалитета, других должностных лиц, которые нарушают закон в отношении предпринимателей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Такое ответственное лицо есть в каждом субъекте РФ, достаточно вбить в поисковую строку «Обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в…», а вместо многоточия вбить нужный регион. На сайте уполномоченного будет форма, в которую можно внести личные данные и прикрепить доказательства, которые свидетельствуют о нарушении.
Прокуратура. Ведомство создало отдельную прямую линию для связи с предпринимателями. На странице есть кнопка «Подать сообщение», а рядом с ней указано, что все поступающие сообщения будут распределяться для дальнейшего детального анализа — либо в профильные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, либо в прокуратуры регионов.
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