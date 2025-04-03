Проверки, давление, немотивированный отказ в господдержке: куда жаловаться бизнесу

Куда пожаловаться бизнесу в 2025 году

Перечислили несколько мест, в которых точно отреагируют на запрос о помощи:

1. Портал Госуслуги. Можно пожаловаться на решение контрольных органов, которое они вынесли в ходе проверки, на конкретное действие или бездействие инспектора, должностного лица. Обратиться через портал целесообразно, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Подать жалобу можно на все виды государственного контроля, а еще оспорить любой документ, который уже составили в отношении компании или предпринимателя: акт, предписание или решение. Дополнительная возможность — обратиться с жалобой на предстоящую проверку, например, если ФНС заранее прислало предпринимателю уведомление. Чтобы направить обращение через личный кабинет Госуслуг, понадобится:

номер проверки, акта, предписания или решения, которые хотите обжаловать;

материалы, которые подтверждают неправомерное действие или бездействие должностного лица, например, ваши обращения, которые остались без ответа в отведенный срок;

материалы, которые доказывают правомерность вашей точки зрения;

электронная подпись руководителя организации или его доверенного лица.

2. Сервис 360° — для предпринимателей, которые числятся в реестре МСП. Здесь можно сразу выбрать причину обращения и кликнуть по нужной «плитке» раздела: