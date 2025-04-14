Как блогеру платить налоги и не привлекать внимание ФНС в 2025 году

Как блогеру платить налоги

Чтобы платить налоги без вопросов со стороны налоговых инспекторов, следует учитывать уровень дохода и выбрать оптимальную систему налогообложения.

1. Платить, как физлицо. Один из самых простых путей, если блогинг носит нерегулярный характер. Придется раз в год заполнять декларацию 3-НДФЛ, где указывать сумму дохода за год и отчислять в бюджет НДФЛ.

В 2025 году блогеру надо помнить, что для НДФЛ ввели прогрессивную шкалу: ставка 15% — для дохода выше 2,4 миллиона рублей и до 5 миллионов рублей;

ставка 18% — для части годового дохода выше 5 миллионов рублей и до 20 миллионов рублей.

2. Платить, как самозанятый. Подойдет блогеру, который занимается своей деятельностью с определенной периодичностью, но годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Если выбрать этот вариант, то можно не думать об отчетности — формировать рекламодателям чеки в приложении «Мой налог» за текущий месяц до 28 числа следующего. В бюджет придется отчислять:

4%, если сделка заключена с физлицом;

6%, если оказали рекламные услуги юрлицу.

Эксперт обращает внимание: если выбрать НПД, то блогер автоматически получит налоговый вычет после регистрации — 10 000 рублей. Этот бонус нельзя обналичить, но на него можно уменьшить налоговые отчисления.

3. Платить, как ИП. Если доходы блогера выше, чем 2,4 миллиона в год, то можно стать индивидуальным предпринимателем. В большинстве случаев так получится платить меньше налогов, чем, применяя прогрессивную шкалу НДФЛ физлица.

ИП-блогер может выбрать: УСН, АУСН, ОСНО или патент.

Если выбрать УСН, то ставка будет зависеть от типа «упрощенки»:

«Доходы» — 6% от выручки;

«Доходы минус расходы» — 15% от прибыли.

В налогообложении блогера-ИП на УСН в 2025 году есть плюсы и минусы.

Главные плюсы — некоторые регионы могут снижать налоговые ставки, а лимиты доходов налогового режима увеличили.

Главный минус — если годовой доход блогера превысит 60 миллионов рублей, то придется платить НДС.

АУСН — автоматическая «упрощенка», которая подойдет для блогеров с доходами до 60 миллионов рублей в год. Особенности данного налогового режима — упрощенная отчетность, сниженные лимиты и другие налоговые ставки:

«Доходы» — 8% от доходов;

«Доходы минус расходы» — 20% от прибыли.

Эксперт обращает внимание: УСН и АУСН доступны не только для ИП, но и для ООО. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью удобно, если блогер планирует объединиться с другими коллегами по цеху, но нужно разделить зоны ответственности, доли взносов и прибыли.

ПСН тоже подойдет тем, кто зарабатывает блогингом до 60 миллионов рублей в год. Налог рассчитывается индивидуально на калькуляторе сайта ФНС.

4. Платить, как компания или крупный предприниматель. Если бизнес вырос, рекламодателей слишком много, нужны большие обороты и штат сотрудников, можно стать ИП на ОСНО или зарегистрировать ООО на ОСНО.

ОСНО не предполагает никаких ограничений по количеству сотрудников или объемам доходов, но придется платить больше налогов и сдавать больше отчетности.

ИП будет платить НДС по ставке 0%, 10% или 20% и НДФЛ по прогрессивной шкале.

ООО будет платить налог на прибыль по ставке 25%, НДС — 0%, 10% или 20% в зависимости от вида товаров и услуг и другие налоги.