Как блогеру платить налоги и не привлекать внимание ФНС в 2025 году

За что блогеры должны платить налоги
Реклама. Это самый популярный продукт, который приносит блогеру деньги, особенно в текущих условиях запрета некоторых соцсетей и распространения информации о продуктах или услугах через рекламные кабинеты. Рекомендация в конце развлекательного ролика или бытовая сценка, в которой блогер рассказывает, как этот предмет конкретного бренда и с артикулом на электронной площадке помог решить ему проблему, тоже будет считаться рекламой.
Бартер. Существует категория блогеров, которые делают обзоры на товары или услуги. Если за такой вид контента автор получил от производителя не деньги, а сам товар — это доход в натуральной форме, он тоже будет облагаться налогом. Если барбер пообещал бесплатную стрижку за ролик о его парикмахерской — это тоже будет считаться доходом, с которого надо уплатить налог.
Продажа курсов. Блогер, который написал обучающие уроки или снял видеокурс, должен платить налог с каждого факта продажи такого курса или взноса за подписку, который дает доступ к контенту, например, в закрытом разделе сообщества.
Эксперт обращает внимание: у блогера в 2025 году может сложиться впечатление, что ФНС отслеживает только рекламу — достаточно платить налоги с размещения тематических постов или роликов. Однако система мониторинга с каждым годом становится все более тщательной и автоматизированной. Если обратиться к кейсам Елены Блиновской, Аяза Шабутдинова или Валерии Чекалиной, то можно найти претензии инспекторов не только к сокрытию доходов от рекламы. Блогеров обвинили в дроблении, мошенничестве с продажами курсов развития, уклонении от уплаты налогов с продаж.
Какие законы надо соблюдать блогеру в 2025 году
Чтобы не привлекать внимание ФНС, надо соблюдать правила общих законов и специализированных — которые сделали для блогеров и сферы интернет-рекламы.
Обязательная регистрация в реестре блогеров
Роскомнадзор с 1 ноября 2024 года запустил реестр блогеров. Там придется зарегистрироваться всем авторам с аудиторией подписчиков более 10 000 человек. На заполнение заявки дают 10 рабочих дней с момента достижения такого числа подписчиков.
Эксперт обращает внимание: закон распространяется не только на крупные соцсети и мессенджеры, например, Telegram, ВКонтакте или «Одноклассники». Регистрироваться надо блогерам, которые публикуют контент в TikTok, YouTube, Rutube, Twitch, LiveJournal, «Дзен», Yappy, Likee, Pinterest и «Пикабу». Несмотря на то что некоторые соцсети заблокированы, поправок насчет них в законе еще нет.
В реестр надо внести личные данные блогера:
название сообщества, группы, паблика, сайта и ссылки;
адрес электронной почты и номер;
телефон ответственного сотрудника, например, администратора группы или форума сайта.
Если блогер не зарегистрируется, достигнув отметки в 10 000 подписчиков, то рекламодатели не имеют права предлагать ему прорекламировать товар или услуги, а другие блогеры — репостить его записи или ролики.
Закон о маркировке
С 1 сентября 2022 года действует закон № 347-ФЗ — нужно маркировать всю интернет-рекламу и передавать данные о ней в Единый реестр через операторов рекламных данных. В каждом рекламном посте блогера нужно ставить:
пометку «Реклама»;
токен Erid;
информацию о рекламодателе.
За нарушение закона о рекламе придется заплатить штраф: физлицам от 10 до 100 тысяч рублей, а юрлицам от 100 до 500 тысяч.
Закон о запрете рекламы в запрещенных соцсетях
С 1 сентября 2025 года нельзя размещать у блогеров рекламу на ресурсах, которые считаются нежелательными или экстремистскими. Запрет ввели еще раньше на таргетированную рекламу через рекламные кабинеты, но теперь под ограничения попали и блогеры, которые все еще продвигали товары или услуги в запрещенных соцсетях.
Основание — принятый законопроект № 652920-8 о внесении изменений в статью 12 закона «О противодействии экстремистской деятельности» и закон «О рекламе».
Общий закон о рекламе
Блогер должен знать, что ФНС будет считать рекламой все, что привлекает внимание к продукту, опираясь на текст закона «О рекламе»: баннеры, контекстные объявления, посты с нативной рекламой, которые объясняют ценность продукта, не призывая его купить.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» может полностью взять ваш учет и общение с налоговой в свои руки, а вы занимайтесь творчеством и бизнесом. Предоставим вам команду специалистов разного профиля во главе с главбухом и будем уведомлять о результатах в удобном формате. У нас отличная служба клиентского онбординга, которая поможет закрыть остальные сомнения — напишите нам.
Запустили бизнес, но нет времени следить за сроками платежей, подачи отчетности и порядком начисления зарплаты?
Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Как блогеру платить налоги
Чтобы платить налоги без вопросов со стороны налоговых инспекторов, следует учитывать уровень дохода и выбрать оптимальную систему налогообложения.
1. Платить, как физлицо. Один из самых простых путей, если блогинг носит нерегулярный характер. Придется раз в год заполнять декларацию 3-НДФЛ, где указывать сумму дохода за год и отчислять в бюджет НДФЛ.
В 2025 году блогеру надо помнить, что для НДФЛ ввели прогрессивную шкалу:
ставка 15% — для дохода выше 2,4 миллиона рублей и до 5 миллионов рублей;
ставка 18% — для части годового дохода выше 5 миллионов рублей и до 20 миллионов рублей.
2. Платить, как самозанятый. Подойдет блогеру, который занимается своей деятельностью с определенной периодичностью, но годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Если выбрать этот вариант, то можно не думать об отчетности — формировать рекламодателям чеки в приложении «Мой налог» за текущий месяц до 28 числа следующего. В бюджет придется отчислять:
4%, если сделка заключена с физлицом;
6%, если оказали рекламные услуги юрлицу.
Эксперт обращает внимание: если выбрать НПД, то блогер автоматически получит налоговый вычет после регистрации — 10 000 рублей. Этот бонус нельзя обналичить, но на него можно уменьшить налоговые отчисления.
3. Платить, как ИП. Если доходы блогера выше, чем 2,4 миллиона в год, то можно стать индивидуальным предпринимателем. В большинстве случаев так получится платить меньше налогов, чем, применяя прогрессивную шкалу НДФЛ физлица.
ИП-блогер может выбрать: УСН, АУСН, ОСНО или патент.
Если выбрать УСН, то ставка будет зависеть от типа «упрощенки»:
«Доходы» — 6% от выручки;
«Доходы минус расходы» — 15% от прибыли.
В налогообложении блогера-ИП на УСН в 2025 году есть плюсы и минусы.
Главные плюсы — некоторые регионы могут снижать налоговые ставки, а лимиты доходов налогового режима увеличили.
Главный минус — если годовой доход блогера превысит 60 миллионов рублей, то придется платить НДС.
АУСН — автоматическая «упрощенка», которая подойдет для блогеров с доходами до 60 миллионов рублей в год. Особенности данного налогового режима — упрощенная отчетность, сниженные лимиты и другие налоговые ставки:
«Доходы» — 8% от доходов;
«Доходы минус расходы» — 20% от прибыли.
Эксперт обращает внимание: УСН и АУСН доступны не только для ИП, но и для ООО. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью удобно, если блогер планирует объединиться с другими коллегами по цеху, но нужно разделить зоны ответственности, доли взносов и прибыли.
ПСН тоже подойдет тем, кто зарабатывает блогингом до 60 миллионов рублей в год. Налог рассчитывается индивидуально на калькуляторе сайта ФНС.
4. Платить, как компания или крупный предприниматель. Если бизнес вырос, рекламодателей слишком много, нужны большие обороты и штат сотрудников, можно стать ИП на ОСНО или зарегистрировать ООО на ОСНО.
ОСНО не предполагает никаких ограничений по количеству сотрудников или объемам доходов, но придется платить больше налогов и сдавать больше отчетности.
ИП будет платить НДС по ставке 0%, 10% или 20% и НДФЛ по прогрессивной шкале.
ООО будет платить налог на прибыль по ставке 25%, НДС — 0%, 10% или 20% в зависимости от вида товаров и услуг и другие налоги.
Эксперт обращает внимание: часто блогеры занимаются стримингом — показывают, как проходят новую компьютерную игру или устраивают трансляцию спортивного события. За это аудитория не платит им фиксированную сумму, а перечисляет донаты — пожертвования. ФНС считает это безвозмездной платой, с которой не надо платить налог. Главное условие — блогер должен обозначить добровольный характер доната и отменить рамки для суммы пожертвования.
Что будет, если блогеру не платить налоги
Чаще всего блогеры нарушают налоговое законодательство так:
Не регистрируют бизнес и себя, как блогера.
Регистрируют, но не платят налоги.
Платят налоги, но не полностью — укрывают доходы или дробят бизнес, чтобы сохранить выгодные ставки.
Если уклоняться от регистрации, то можно получить административный штраф от 500 до 2000 рублей. ФНС может посчитать вам налоги по самому невыгодному режиму — ОСНО.
Если уклоняться от регистрации длительное время и получать большой доход, то можно попасть под действие статей УК.
Если доход будет больше 3,5 миллиона рублей, то можно получить штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода блогера за период до двух лет, обязательные работы до 480 часов, арест на срок до 6 месяцев.
Если доход будет больше 13,5 миллиона рублей, то штраф увеличивается до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы до 5 лет.
За дробление налоговая пересчитает отчисления в бюджет так, если бы блогер применял ОСНО — доначислит НДФЛ и НДС, а еще оштрафует на 40% от суммы неуплаченных налогов.
За уклонение от уплаты налогов можно получить штраф до 300 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 2 лет.
А еще важно не просто зарегистрировать и платить налоги, но и не ошибаться с ведением учета и подачей отчетности. Например, если не подать декларацию вовремя, то блогера оштрафуют на 5-30% от невыплаченной суммы, и будут начислять пени, если не погасить сумму долга сразу.
Кажется, что платите слишком много налогов и взносов?
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHGBnAc
Начать дискуссию