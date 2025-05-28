Реестр воинских повесток заработал: что делать работодателю

Что такое реестр повесток и электронные повестки
Реестр повесток — это единая база данных, которая содержит сведения обо всех призывниках и военнообязанных. Это мужчины, которые проживают в России, не проходят военную службу в данный момент, но не освобождены от нее. Еще к военнообязанным относятся женщины, которые получили военно-учетную специальность, например, врач.
В реестр собрана вся информация, которая есть в ведомственных базах данных ФНС, ФСБ, МВД, ГИБДД, Росреестра и «Госуслуг». Таким образом, если компания-работодатель подавала сведения о работниках в ФНС, то военкомат определит — является ли она работодателем для военнообязанных. И если да, то ведет ли такая компания воинский учет.
На основании данных единого электронного реестра повесток будут формировать электронные повестки на замену классическим бумажным версиям. Это официальный документ, который имеет такую же юридическую силу, но за него не нужно расписываться при вручении.
Сам реестр находится по адресу https://реестр повесток.рф — в личный кабинет можно войти через учетную запись портала «Госуслуги» и запросить выписки. Физическому лицу можно посмотреть — есть ли на его повестка прямо сейчас, и какие данные по воинскому учету внес по нему работодатель.
Если запросить выписку по повесткам, то ответ из Реестра приходит в течение 5 минут.
Реестр воинских повесток: что делать компаниям
На сайте реестра можно использовать личный кабинет, чтобы менять личные сведения о военнообязанных, отражать факты приема или увольнения.
Чтобы войти в личный кабинет реестра воинских повесток, понадобится учетная запись компании на Госуслугах — можно сделать доступ на сотрудника, который будет ответственен за воинский учет.
Эксперт обращает внимание: если хотите начать работать с электронным реестром повесток, начать следует с регистрации личного кабинета компании на Госуслугах. Это может сделать руководитель или ответственный сотрудник с подтвержденной учетной записью физлица и документами, которые подтверждают его полномочия. Кроме того, понадобится ЭЦП. Из личного кабинета Госуслуг можно перейти в раздел для организаций, пройти путь в верхнем меню «Кабинет организации» → «Добавить организацию». В дальнейшем можно непосредственно из кабинета дать доступ для бухгалтера или кадровика, который будет отвечать за ведение ВУ через раздел «Управление доступом».
Какие сведения надо вносить:
о приеме и увольнении военнообязанных;
об изменении сведений о военнообязанных;
о гражданах, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете;
о гражданах мужского пола, которые подлежат первичной постановке на воинский учет при достижении ими 17 лет.
В личном кабинете реестр подсветит сроки, в которые нужно уложиться, чтобы отразить изменения, — 5 дней с момента наступления события.
Что делать работнику и компании, если пришла повестка
Если сотруднику компании пришла электронная повестка, то надо прийти в военкомат в течение 20 календарных дней. Можно избежать визита, только если есть уважительная причина, например, смерть ближайшего родственника или стихийное бедствие. Также можно обжаловать вручение повестки, если есть отсрочка — направить заявление через портал «Госуслуги», приложив подтверждающий документ.
Как только придет повестка, на работника наложат разные ограничения. Например, ФНС запретит регистрировать ИП или самозанятость, Росреестр — регистрировать право собственности, а ГИБДД — регистрировать автомобиль.
Работодателю надо внимательно рассмотреть все ограничения, например, если сотрудник управляет автомобилем. На срок до 20 дней можно отстранить сотрудника от работы с автомобилем или перевести на другую должность.
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