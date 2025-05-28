Реестр воинских повесток заработал: что делать работодателю

Что такое реестр повесток и электронные повестки

Реестр повесток — это единая база данных, которая содержит сведения обо всех призывниках и военнообязанных. Это мужчины, которые проживают в России, не проходят военную службу в данный момент, но не освобождены от нее. Еще к военнообязанным относятся женщины, которые получили военно-учетную специальность, например, врач.

В реестр собрана вся информация, которая есть в ведомственных базах данных ФНС, ФСБ, МВД, ГИБДД, Росреестра и «Госуслуг». Таким образом, если компания-работодатель подавала сведения о работниках в ФНС, то военкомат определит — является ли она работодателем для военнообязанных. И если да, то ведет ли такая компания воинский учет.

На основании данных единого электронного реестра повесток будут формировать электронные повестки на замену классическим бумажным версиям. Это официальный документ, который имеет такую же юридическую силу, но за него не нужно расписываться при вручении.

Сам реестр находится по адресу https://реестр повесток.рф — в личный кабинет можно войти через учетную запись портала «Госуслуги» и запросить выписки. Физическому лицу можно посмотреть — есть ли на его повестка прямо сейчас, и какие данные по воинскому учету внес по нему работодатель.

Если запросить выписку по повесткам, то ответ из Реестра приходит в течение 5 минут.