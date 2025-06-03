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Бухгалтерский аутсорсинг

Как передать бухгалтерскую базу 1С на аутсорсинг

Собственники компаний и ИП часто переживают в моменте перехода на аутсорсинг — боятся, что штатный бухгалтер затаит обиду, удалит данные из базы или заблокирует доступ, оставив их один на один с проблемой. Разобрались, как помогают передать базу 1С в «Первой Экспертной Бухгалтерии».

Почему руководители и ИП боятся передать базу 1С на аутсорсинг

Многие клиенты «ПЭБ» признаются, что не хотят портить отношения со штатным бухгалтером — специалист долго проработал в компании, знает специфику бизнеса, а на новость об аутсорсинге бухгалтерии и дополнительном доступе в базу для других бухгалтеров реагирует не всегда спокойно.

Какие страхи чаще всего встречаются у наших клиентов:

  • Штатный бухгалтер воспримет аутсорсинг, как угрозу и саботирует процесс — удалит или испортит данные в 1С, не передаст пароли, заблокирует доступ.

  • Непонятно, как организовать переход и не остановить бизнес-процессы, взаимодействие с поставщиками и подрядчиками.

  • Страх потерять личный контроль над финансовыми потоками и документами.

Клиентские страхи понятны, но с современными технологиями и налаженными процессами все риски можно устранить или минимизировать. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» не бросают клиента на сложном этапе перехода. Подготовку к передаче базы и другие сложные решения мы можем обсудить на совместной удаленной видеовстрече. Специалисты по трудовому законодательству подскажут вам оптимальные варианты, если вы решили совместить аутсорсинг со штатным бухгалтером или уволить его, а IT-специалисты предложат варианты переноса или защиты информации от недовольных сотрудников.

Как решить вопрос с бухгалтером

Чтобы избежать проблем, можно поговорить с бухгалтером про перемены и перечислить ему актуальные причины изменения структуры учета:

  • Компания выросла и нужен доступ к более широкой экспертизе — специалисты по кадровому праву, воинскому учету, IT-безопасности.

  • У собственника есть желание автоматизировать рутину, уйти от зависимости в бухгалтерии от одного специалиста — это вопрос устойчивости бизнеса, а не недостатка доверия.

  • Аутсорсинг не равно увольнение штатного бухгалтера, а может быть командой помощников.

  • Составить локальный акт, где будут закреплены процедуры переходного периода, если бухгалтера решили уволить. Например, свериться с контрагентами, составить список доступов в учетные и отчетные программы: 1С, клиент-банк и прочие. 

Договоренности, которых удалось достичь в процессе разговора, можно закрепить в отдельном соглашении или акте-приема передачи:

  • Прописать формат взаимодействия с командой аутсорсинга: внутренний аудитор, главный бухгалтер, старший специалист. Например, «Первая Экспертная Бухгалтерия» может прислать в подмогу как узкопрофильных специалистов, которые будут согласовывать действия с вашим бухгалтером, так и главного бухгалтера, который поможет штатному эксперту со сложными задачами.

  • Установить совместный период использования базы, например, 1–2 недели или месяц.

  • Разработать форму акта-приема передачи базы данных 1С, логинов, паролей, архивов.

  • Зафиксировать задачи переходного периода с датами.

В «Первой Экспертной Бухгалтерии» могут помочь на всех этапах — устроить первичный аудит базы 1C, выстроить процесс совмещения или обсудить процедуру увольнения бухгалтера. Подскажем, как разработать форму передаточного акта, обговорим с вами удобные сроки.

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Как мы решаем проблему перехода на аутсорсинг и переноса базы

Организуем процесс перехода на аутсорсинг по безопасному сценарию — от вас достаточно только согласия, а о технической стороне вопроса позаботятся IT-специалисты «ПЭБ». Вот как это работает:

1. Делаем предаудит и диагностируем текущую ситуацию:

  • Анализируем клиентскую учетную систему — версию, обновления, критические ошибки.

  • Проверяем доступы к базе 1С, резервное копирование, наличие облачного хранилища.

  • Оцениваем объем и сложность учетной информации. Это позволяет нам оценить риски и выбрать стратегию миграции.

2. Организуем резервное копирование и защиту данных, чтобы предупредить возможный саботаж со стороны действующего сотрудника. Что входит в этот блок мероприятий: 

  • Многоуровневая защита от DDoS атак на стороне дата-центра и на стороне провайдеров подключенных каналов связи.

  • Постоянный мониторинг аппаратно-программного комплекса используемых технологических решений.

  • Ежедневное резервное копирование на 2 технологические площадки, которые разнесены географически.

  • Гибридная модель резервного копирования, которая позволяет сохранить копии данных глубиной восстановления от 6 месяцев до 2 лет.

  • Регулярная проверка целостности копий, чтобы обеспечить надежное хранение данных.

3. Переносим базу 1С на наш сервер или облако клиента, перезапускаем учет:

  • Учитываем непрерывность бизнес-процессов.

  • Делаем настройки безопасности: VPN, HTTPS, двухфакторную аутентификацию.

4. Настраиваем коммуникацию с клиентом:

  • Клиентский веб-портал с доступом к отчетам, задачам, уведомлениям, документам.

  • Мобильное приложение, где можно передавать документ с помощью фото, проверять статус задач, получать уведомления об уплате налогов и сдаче отчетности, общаться с ответственным бухгалтером, службой онбординга или поддержки клиентов.

Что собственник бизнеса может получить после переноса базы 1C

В нашем случае бухгалтерию и все операции Настроим бухгалтерский и другой софт под ваши бизнес-задачи.не просто «будет вести другой бухгалтер», но учет стандартизируют и прокачают современными функциями — это поможет сэкономить на оплате труда штатных сотрудников. 

Например:

  • Будем использовать технологию Service Desk для обработки задач. Так, обращения или поручения клиента проведут через программу автоматизации работы сервисной службы — попадут в учетную систему, где им назначат исполнителя, приоритет обработки и срок выполнения.

  • Будем использовать RPA-технологии. Например, RPA-роботов для обработки типовых операций: загрузка банковских выписок, актов, счетов, УПД. А с помощью технологии OCR можно распознавать «первичку» — клиент просто загружает фото или скан, а система автоматически распознает и подставляет данные в 1С. Разумеется, работу роботов и технологий будут контролировать люди.

Звучит довольно сложно, но ИИ и автоматизация помогают сэкономить деньги бизнесам разного уровня прямо сейчас. Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» будут заниматься технологиями, а вы — высвободившимися ресурсами, которые, например, можно направить на расширение компании. Если вы хотите понять, как это будет работать именно у вас, то обратитесь за бесплатной консультацией — мы все расскажем.

Как безболезненно передать базу 1С на аутсорсинг: чек-лист

Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» на первой видеовстрече узнают у клиента о причинах передачи бухгалтерии на аутсорсинг, вникнут в особенности бизнеса. Достигнув договоренности, мы предложим вам универсальный чек-лист для перехода, который поможет вам понять — что и как мы будем делать. 

Чек-лист подходит для любого типа бизнеса, но можем сократить, расширить или изменить его с учетом потребностей вашей компании.

1. Аудит текущей учетной системы.

  • Проверить, где и как хранится база 1С, например, локально, на сервере или в облаке.

  • Составить список всех пользователей и ролей с доступом к 1С.

  • Сделать резервную копию текущей базы. Лучше всего — несколько копий. 

  • Проверить наличие архива первичных документов.

  • Заключить договор с аутсорсинговой компанией, где будут прописаны условия конфиденциальности, защиты информации, ответственность и этапы внедрения.

2. Организация технической защиты.

  • Создать «зеркальную» копию базы для работы в тестовом режиме.

  • Отключить неконтролируемый удаленный доступ к серверу, это могут быть программы TeamViewer, AnyDesk.

  • Ограничить полномочия текущего бухгалтера до уровня «без удаления». Например, можно поставить полномочия «только чтение/операции», без возможности уничтожения данных.

3. Миграция и запуск.

  • Согласовать перенос базы 1С на сервер аутсорсера или работать на стороне клиента.

  • Настроить права доступа для клиента.

  • Запустить первичный учет и сверку остатков.

  • Настроить работу через Service Desk и портал.

4. Автоматизация и обучение.

  • Подключить OCR для обработки документов.

  • Установить мобильное приложение для передачи документов и контроля задач.

  • Провести инструктаж или обучение для сотрудников, которые будут взаимодействовать с аутсорсинговой компанией.

Штатные эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии» по 1С разбираются не только в типовых версиях программы, но и умеют работать в отраслевых версиях. Благодаря помощи партнеров 1С:Франчайзинг, мы можем предложить любые решения для вашей компании или ИП.

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