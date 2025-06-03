Как передать бухгалтерскую базу 1С на аутсорсинг

Почему руководители и ИП боятся передать базу 1С на аутсорсинг

Многие клиенты «ПЭБ» признаются, что не хотят портить отношения со штатным бухгалтером — специалист долго проработал в компании, знает специфику бизнеса, а на новость об аутсорсинге бухгалтерии и дополнительном доступе в базу для других бухгалтеров реагирует не всегда спокойно.

Какие страхи чаще всего встречаются у наших клиентов:

Штатный бухгалтер воспримет аутсорсинг, как угрозу и саботирует процесс — удалит или испортит данные в 1С, не передаст пароли, заблокирует доступ.

Непонятно, как организовать переход и не остановить бизнес-процессы, взаимодействие с поставщиками и подрядчиками.

Страх потерять личный контроль над финансовыми потоками и документами.