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Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных: топ ошибок

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных: топ ошибок

Если у ИП или компании есть наемные работники, то бизнес занимается обработкой персональных данных. Это значит, что необходимо направить уведомление в Роскомнадзор, чтобы не получить штраф до 300 тысяч рублей. Рассказали, как сделать это правильно.

Как составить уведомление в Роскомнадзор

Работодателю необходимо уведомить, если он начал собирать, обрабатывать и хранить данные сотрудников. При этом необходимо уведомить контрольный орган, даже при оформлении пропусков в офис. Прежде чем составлять уведомление, рекомендуем проверить — занесли ли компанию или ИП-работодателя в реестр Роскомнадзора. 

Проверить информацию о своем бизнесе можно на официальном сайте ведомства в разделе «Реестр операторов», сделав переход с главной страницы. Далее — найти свою компанию по названию или ОГРН в поисковой строке раздела. Если ИП или ответственное лицо компании не обнаружили информацию по своему бизнесу, то надо подать уведомление, иначе можно получить штраф. Основание — ч. 10 ст. 13.11 КоАП.

Посмотреть форму уведомления и порядок заполнения можно в приказе Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 и в части 3 статьи 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Скачать заполненный образец уведомления в РКН.

Чтобы заполнить уведомление, надо указать:

  • наименование или фамилию, имя, отчество; 

  • адрес работодателя;

  • цель обработки персональных данных;

  • описание мер, которые принимаете для защиты персданных и выполнения обязанностей закона о персданных;

  • фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, которые отвечают за организацию обработки персональных данных, номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

  • дату начала обработки персональных данных;

  • срок или условие прекращения обработки персональных данных;

  • сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

  • сведения о месте нахождения базы данных;

  • сведения об обеспечении безопасности персданных в соответствии с требованиями к защите.

Какие ошибки в уведомлении допускают чаще всего

Вот, на что надо обратить внимание при заполнении:

1. Корректно заполнить реквизит «адрес». Ошибки участились, потому что ранее у РКН была форма, в которой было указано «адрес местонахождения и почтовый адрес». Теперь надо указывать почтовый или юридический адрес для компании, а у ИП — адрес по прописке. Чтобы не было ошибок, можно свериться с данными из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Эксперты рекомендуют позвонить в территориальное отделение Роскомнадзора, чтобы узнать — нужно ли дополнительно указывать адрес местонахождения.

Кроме того, компании и ИП часто не указывают почтовый индекс или номер корпуса, если он есть. Здесь важно обратить внимание на поле «Филиалы» — проставить там корпуса, адреса обособленных зданий и других подразделений, если они входят в состав бизнеса ИП или компании.

2. Правильно указать обоснование для сбора и обработки персданных. Обратите внимание на поле «Правовое основание обработки персональных данных». Компании и ИП часто указывают только закон № 152-ФЗ, но сам по себе законодательный акт не дает право работодателям работать с личными сведениями сотрудников. В поле обоснования надо указать нормативно-правовые акты с указанием реквизитов. Это могут быть:

  • ТК;

  • Устав ООО;

  • положение;

  • лицензия;

  • локальные акты, которые принял оператор в соответствии с законом о персональных данных;

  • приказы, которые выпустил ИП или руководитель ООО;

  • инструкции.

3. Указать цель обработки в соответствии с внутренними документами. Цель обработки данных у каждой компании или ИП может быть своя, но работодатели часто ошибаются — пишут цель общими словами или пропускают поле. Важно корректно отразить информацию, позаимствовав формулировку, например, из Устава. Так как компания ведет налоговый и бухгалтерский учет, то можно написать «Подача отчетности в федеральные органы исполнительной власти».

4. Указать в поле «Категории персональных данных» именно категории, а не носителей данных. Некоторые работодатели пишут в этом разделе: «работники» или «клиенты». Другая частая ошибка — писать способ получения данных, например, анкеты или форма на сайте. 

Чтобы заполнить поле без ошибок, надо перечислить: Ф. И. О., дата и место рождения, адрес, образование, профессию, доходы, состояние здоровья и т. д. Чтобы не ошибиться, можно свериться с названиями разделов в анкете или другой опросной форме работодателя.  

5. Правильно заполнить поле с указанием мер, которые направлены на обеспечение безопасности персональных данных. Роскомнадзор указывает, что самая частая ошибка — скопировать меры из образца или написать про все существующие. Важно указать только те, что действительно применяются в компании или у ИП. Например:

  • издали приказ о назначении ответственного за обработку данных; 

  • приняли положение и политику обработки персональных данных;

  • осуществляем внутренний контроль и оценку вреда при обработке персональных данных;

  • отслеживаем факты несанкционированного доступа к персональным данным.

Таким образом, не стоит писать о том, чего в компании или у ИП нет. Если указать, например, применение усиленных квалифицированных электронных подписей для доступа к персданным, то надо указать и их наименование, производителя, уровни защиты.

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Как подать уведомление

Есть три способа:

  • Составить на бумаге, отнести лично в территориальное отделение Роскомнадзора по месту регистрации или отправить по Почте России с описью вложения.

  • Сделать в электронном виде, подписать УКЭП и отправить через форму на сайте Роскомнадзора. Перед началом важно проверить — установлен ли плагин КриптоПро для работы с ЭЦП.

  • Подать в электронном виде через портал «Госуслуги». У компании должна быть своя подтвержденная учетная запись.

Эксперт обращает внимание: подавать уведомление придется только один раз, но если сведения, которые указаны в документе, изменились, то надо отправить еще одно уведомление. Срок — не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.

Если вы заполнили уведомление без ошибок, то Роскомнадзор внесет работодателя в  реестр операторов в течение 30 дней с момента, когда ему пришел документ. Для самопроверки можно просмотреть информацию о себе на официальном сайте ведомства.

Когда можно не отправлять уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор

Есть несколько исключений:

  • Сведения обрабатывают вручную, не используют средства автоматизации. При этом, если вносить данные на ПК и работать с ними в текстовых редакторах или кадровых программах учета, то считается автоматизацией.

  • Работодатель обрабатывает персональные данные сотрудников в системах, которые включены в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка.

  • Работодатель обрабатывает сведения в целях обеспечения транспортной безопасности, устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

Что будет, если не подать уведомление

Компании или ИП-работодателю грозят крупные штрафы — с 30 мая 2025 года их размеры кратно выросли. Основание — поправки в ст. 13.11 КоАП по закону от 30.11.2024 № 420-ФЗ

  • Физические лица или самозанятые могут заплатить от 5 000 до 10 000 рублей.

  • Должностные лица могут заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.

  • ИП или юридические лица могут заплатить от 100 000 до 300 000 рублей.

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