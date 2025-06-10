Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных: топ ошибок

Какие ошибки в уведомлении допускают чаще всего

Вот, на что надо обратить внимание при заполнении:

1. Корректно заполнить реквизит «адрес». Ошибки участились, потому что ранее у РКН была форма, в которой было указано «адрес местонахождения и почтовый адрес». Теперь надо указывать почтовый или юридический адрес для компании, а у ИП — адрес по прописке. Чтобы не было ошибок, можно свериться с данными из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Эксперты рекомендуют позвонить в территориальное отделение Роскомнадзора, чтобы узнать — нужно ли дополнительно указывать адрес местонахождения.

Кроме того, компании и ИП часто не указывают почтовый индекс или номер корпуса, если он есть. Здесь важно обратить внимание на поле «Филиалы» — проставить там корпуса, адреса обособленных зданий и других подразделений, если они входят в состав бизнеса ИП или компании.

2. Правильно указать обоснование для сбора и обработки персданных. Обратите внимание на поле «Правовое основание обработки персональных данных». Компании и ИП часто указывают только закон № 152-ФЗ, но сам по себе законодательный акт не дает право работодателям работать с личными сведениями сотрудников. В поле обоснования надо указать нормативно-правовые акты с указанием реквизитов. Это могут быть:

ТК;

Устав ООО;

положение;

лицензия;

локальные акты, которые принял оператор в соответствии с законом о персональных данных;

приказы, которые выпустил ИП или руководитель ООО;

инструкции.

3. Указать цель обработки в соответствии с внутренними документами. Цель обработки данных у каждой компании или ИП может быть своя, но работодатели часто ошибаются — пишут цель общими словами или пропускают поле. Важно корректно отразить информацию, позаимствовав формулировку, например, из Устава. Так как компания ведет налоговый и бухгалтерский учет, то можно написать «Подача отчетности в федеральные органы исполнительной власти».

4. Указать в поле «Категории персональных данных» именно категории, а не носителей данных. Некоторые работодатели пишут в этом разделе: «работники» или «клиенты». Другая частая ошибка — писать способ получения данных, например, анкеты или форма на сайте.

Чтобы заполнить поле без ошибок, надо перечислить: Ф. И. О., дата и место рождения, адрес, образование, профессию, доходы, состояние здоровья и т. д. Чтобы не ошибиться, можно свериться с названиями разделов в анкете или другой опросной форме работодателя.

5. Правильно заполнить поле с указанием мер, которые направлены на обеспечение безопасности персональных данных. Роскомнадзор указывает, что самая частая ошибка — скопировать меры из образца или написать про все существующие. Важно указать только те, что действительно применяются в компании или у ИП. Например:

издали приказ о назначении ответственного за обработку данных;

приняли положение и политику обработки персональных данных;

осуществляем внутренний контроль и оценку вреда при обработке персональных данных;

отслеживаем факты несанкционированного доступа к персональным данным.

Таким образом, не стоит писать о том, чего в компании или у ИП нет. Если указать, например, применение усиленных квалифицированных электронных подписей для доступа к персданным, то надо указать и их наименование, производителя, уровни защиты.

«Первая Экспертная Бухгалтерия» может не только помочь заполнить и отправить уведомление в Роскомнадзор, но и с нуля создать систему защиты персональных данных в вашей компании или доработать имеющуюся в соответствии с изменениями закона. Обеспечим правовую защиту бизнеса и СЕО компании от штрафов и репутационных рисков в сфере персональных данных — предлагаем оптимальную цену за полный пакет мероприятий и документов.