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Ведение бизнеса

Запрет вывесок на иностранном языке: что делать бизнесу

Станет нельзя писать SALE, название компании на иностранном языке или транслитом — можно получить штраф. Эксперты «ПЭБ» подсказали, chto delat’ dalshe.
Запрет вывесок на иностранном языке: что делать бизнесу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему запрещают иностранные слова на вывесках магазинов

Потому что 24 июня 2025 года Президент подписал законопроект о защите русского языка — он ограничивает использование иностранных слов. Пока вывески можно не трогать, так как бизнесу дали время подготовиться. Требования вступят в силу в марте 2026 года.

Сейчас законопроект направили для публикации в Госдуму, а поправки законодательно закрепили в законе от 24.06.2025 № 168-ФЗ. Суть изменений — нельзя использовать иностранные слова на вывесках, особенно без перевода. Такой подход компаний и ИП ущемляет права граждан страны, в которой официальный язык — русский. Потенциальный покупатель может не знать языков других стран, а, значит, получает неполную или искаженную информацию о товаре или магазине.

Некоторые представители бизнеса не согласны с такими изменениями — направили письмо, где просят сохранить названия и вывески. По словам владельцев компаний и предпринимателей, на изготовление и замену русифицированных вывесок и логотипов надо потратить миллиарды рублей. Авторы законопроекта в ответ пообещали доработать его.

Эксперт обращает внимание: лазейка, которая поможет бизнесу — регистрация в Роспатенте. Фирменное название или товарный знак, которые прошли регистрацию и «устоялись» у покупателя, не воспринимаются, как описание товара или бизнеса. Таким образом, «Rostic’s», «Zolla» или «Gloria Jeans» останутся без изменений, так как информация об их правообладателях есть в государственном реестре. Такие слова можно размещать на вывесках без изменений и дублирования на русском языке. Основание — ч. 3 ст. 3 закона о № 38-ФЗ

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Как оформлять вывески с учетом закона

До вступления новых поправок в силу, юристы рекомендуют опираться на положения закона № 53-ФЗ (ред. от 22.04.2024) «О государственном языке Российской Федерации».

Если вывеска информационная, и на ней есть название компании или Ф. И. О. ИП, адрес и время работы, то помимо иностранного языка, рядом должна быть продублирована вся информация на русском. 

Если вывеска рекламная, и на ней размещена информация о компании и ее товарах/услугах, то все данные, включая слоган и наименование логотипа, должны быть продублированы на русский. Причем размер, цвет и сам тип шрифта на двух или более языках не должны различаться.

Учитывать придется не только федеральные, но и региональные законы. Например, в Москве есть запрет не только на надписи, но и на товарные знаки и знаки обслуживания на иностранном языке. Исключение — такие знаки зарегистрированы в Роспатенте. То есть, пользователь может найти их в поиске реестра, прочитать информацию о владельцах, самой компании — его права не ущемляются.

В Краснодаре и Саратове без регистрации нельзя использовать вывески на иностранном языке и транслитерацию — ее пример мы показали в первом абзаце к этому тексту.

Юристы «Первой Экспертной Бухгалтерии» отлично разбираются в федеральных и региональных законах, которые накладывают ограничения или дают возможности бизнесу разной величины. Выберите тариф с юридической поддержкой, чтобы получить не только устные и письменные консультации, но и разработку индивидуальных договоров, помощь при заключении сделок, подготовку претензий на контрагентов. 

Что бизнесу грозит за вывеску на иностранном языке

Компанию или предпринимателя оштрафуют по ст. 14.3, ч. 2 ст. 4.1.2., ст. 2.4 КоАП:

  • руководителя или ИП на сумму от 4000 до 20 000 рублей;

  • представителя малого бизнеса на сумму от 50 000 до 250 000 рублей;

  • средний или крупный бизнес на сумму от 100 000 до 500 000 рублей.

При этом штраф может получить не только предприниматель, который разместил вывеску над своим магазином, но и рекламное агентство, которое изготовило такой товар. Контролирующие органы будут проверять договоры на изготовление, чтобы установить степень вины той или иной стороны. Кроме штрафа, власти потребуют снять вывеску, а если представитель бизнеса откажется, то снимут ее самостоятельно. Нарушитель будет вынужден возместить расходы на демонтажные работы.

Как подготовиться к изменениям в законе прямо сейчас:

  • Если только открываете или масштабируете бизнес — постарайтесь подобрать русский аналог слова на вывеске. Транслитерацию использовать тоже нельзя.

  • Если иностранное слово уже есть — рядом надо написать перевод на русский, тем же шрифтом и тем же размером букв.

  • Если иностранное название очень важно, например, для узнаваемости бренда, то придется зарегистрировать его, как товарный знак. Надо успеть до марта 2026 года.

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