Как учитывать специфику бухучета фермерам и сельхозпроизводителям

Учет сезонного производства в бухучете КФХ

Фермеры часто забывают разносить расходы по периодам. В итоге прибыль и налоги искажают. Это самая частая ошибка при учёте на ЕСХН.



Сельхозработы идут по сезонам: весной сеют, осенью собирают, зимой — тишина. Доходы появляются неравномерно, а затраты могут копиться месяцами. Поэтому бухгалтерия фермерского хозяйства должна уметь:

делить расходы на текущие и будущие;

учитывать расходы в период простоя (аренда, амортизация, зарплаты);

рассчитывать себестоимость продукции на конец сезона.

Прямые затраты отражают на счете 20 «Основное производство» с аналитикой по культуре и году (например, 20.1 «Пшеница-2025»).

Расходы, относящиеся к будущему урожаю, можно вести на отдельном субсчете 20 или счете 97 «Расходы будущих периодов».