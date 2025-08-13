ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
ПЭБ
Бухгалтерский учет
Как учитывать специфику бухучета фермерам и сельхозпроизводителям

Как учитывать специфику бухучета фермерам и сельхозпроизводителям

Земля с разными категориями, посевы и урожай, сезонные работы и внутреннее потребление продукции — эта и другая специфика сильно усложняет бухгалтерию КФХ. Один неверный расчет — и уже искажена себестоимость, а управленческие решения принимают на основе неточных данных. Рассказали о главных рисках и как себя защитить от ошибок.

Чек-лист типичных ошибок в бухучете КФХ

  1. Не распределили расходы по сезонам — прибыль искажена: в одном году убыток, в другом — завышение.

  2. Не учли внутреннее потребление — занижена себестоимость и рентабельность.

  3. Пропустили затраты на ремонт в межсезонье — налоговая база по ЕСХН завышена.

  4. Вся продукция проведена как реализованная — в учете нет остатков, хотя они есть на складе.

  5. Неверно оформлен учет земли (категория, кадастровый номер, право) — риск вопросов от налоговой и потери льгот.

Если хоть один пункт вам знаком, то пора доверить учёт специалистам. Команда Первой Экспертной Бухгалтерии помогает аграриям и фермерам по всей стране справляться с этим — мы ведем бухгалтерию КФХ, фермерских хозяйств и сельхозпредприятий на всех режимах налогообложения: Свяжитесь с нами и мы закроем ваши бухгалтерские вопросы от и до. 

Сложности бухучета и налогообложения в КФХ

В КФХ бухгалтерский и налоговый учет сильно отличаются от стандартного бизнеса. Ваша бухгалтерия должна учитывать:

  • Сезонность — между посевом и продажей может пройти почти год.

  • Природные циклы — урожай одного года может начинаться в прошлом.

  • Внутреннее потребление — часть продукции идет не на продажу, а в корм или на семена.

  • Совместные затраты — одна и та же корова дает и молоко, и теленка.

  • Нестандартные активы — земля, многолетники, молодняк животных.

Именно поэтому бухгалтерия ЕСХН в КФХ — это всегда про планирование и разнесение затрат, а не просто про «учет денег».

Учет сезонного производства в бухучете КФХ

Фермеры часто забывают разносить расходы по периодам. В итоге прибыль и налоги искажают. Это самая частая ошибка при учёте на ЕСХН.

Сельхозработы идут по сезонам: весной сеют, осенью собирают, зимой — тишина. Доходы появляются неравномерно, а затраты могут копиться месяцами. Поэтому бухгалтерия фермерского хозяйства должна уметь:

  • делить расходы на текущие и будущие;

  • учитывать расходы в период простоя (аренда, амортизация, зарплаты);

  • рассчитывать себестоимость продукции на конец сезона.

Прямые затраты отражают на счете 20 «Основное производство» с аналитикой по культуре и году (например, 20.1 «Пшеница-2025»).

Расходы, относящиеся к будущему урожаю, можно вести на отдельном субсчете 20 или счете 97 «Расходы будущих периодов».

Пример: вы сеете озимую пшеницу осенью 2024 года. Урожай будет летом 2025-го. Эти затраты нужно «перенести» в учете — либо на отдельный субсчет 20 «Основное производство», либо на счет 97 «Расходы будущих периодов».

Особенности учета земельных участков

Земля — главный актив для фермера. Она не амортизируется, не изнашивается и не может быть заменена. В бухгалтерии КФХ ее нужно учитывать отдельно:

  • Если она в собственности — счет 01 «Основные средства» (по ФСБУ 6/2020 амортизация не начисляется).

  • Если в аренде — учет на забалансовом счете 001.

  • В аналитике обязательно указываем вид угодий (пашня, пастбище, сенокос) и кадастровый номер.

Эксперт обращает внимание: форма 401-АПК устарела для бухучета. Теперь данные о землях идут в статистические формы, например 29-СХ или 1-КФХ.

Как учитывать циклы производства

Главное в сельхозучете — не потерять связь между урожаем и затратами. Если сделать ошибку, налог может вырасти вдвое.

Урожай одного года может начать формироваться в прошлом: посев озимых осенью, сбор — летом. Затраты распределяются по годам:

  • под урожай текущего года;

  • под урожай будущего;

  • из прошлых лет на урожай этого года.

На счете 20 открывают субсчета, например, 20/урожай-2025. В течение года затраты учитывают по плановой себестоимости, а в конце корректируют до фактической. Без этого бухучет на ЕСХН будет искажен.

Не уверены правильно ли вы ведете бухучет в КФХ?

Наши бухгалтеры проведут аудит и подскажут, где возможны ошибки, за которые налоговая может оштрафовать

Оставьте контакты, и мы вам перезвоним:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Внутрихозяйственный оборот в бухучете фермеров

Внутрихозяйственный оборот — это использование произведенной продукции внутри самого хозяйства, а не на продажу.

Для бухгалтерии фермерского хозяйства это обычное явление: зерно идет на корм, молоко — на выпойку телят, часть урожая оставляют на семена, а молодняк переводят в основное стадо.

В бухгалтерии ЕСХН и налоговом учете КФХ это выглядит так:

1. Передача зерна в корма:

  • Дт 10.7 «Корма» Кт 43 «Готовая продукция»
    (Оприходовали зерно на склад кормов по себестоимости).

2. Списание кормов на откорм скота:

  • Дт 20.2 «Животноводство» Кт 10.7 «Корма»
    (Списали корм на расходы животноводства).

3. Оставление семян для посева:

  • Дт 10.1 «Семена» Кт 43 «Готовая продукция»
    (Отразили семена как материалы, которые пойдут в посевную).

4. Перевод молодняка в основное стадо:

  • Дт 01 «Основные средства» Кт 11 «Животные на выращивании»
    (Животные достигли продуктивного возраста и стали частью основного стада).

Эксперт обращает внимание: без таких проводок бухгалтерия в сельском хозяйстве будет неполной: не получится правильно распределить затраты и определить рентабельность.

Как платить налоги на ЕСХН в 2025 году

Ставка ЕСХН — 6% с разницы «доходы − расходы».

Сроки уплаты налога КФХ на ЕСХН в 2025 году:

  • за 2024 год — 28 марта 2025 года;

  • аванс за полугодие 2025 года — 28 июля 2025 года;

  • итоговая уплата и декларация за 2025 год — 30 марта 2026 года.

Если нет работников:

  • КФХ на ЕСХН платит только сам налог и фиксированные страховые взносы за себя.

  • Взносы за работников отсутствуют, но взносы главы КФХ платятся всегда — даже если дохода не было.

  • В 2025 году это фиксированная сумма + 1% с дохода свыше 300 000 руб. (ст. 430 НК).

Что это значит для владельца КФХ

Многие КФХ и фермеры выбирают спецрежим — ЕСХН (глава 26.1 НК РФ). Он действительно упрощает налогообложение:

  • Освобождает от налога на прибыль (для организаций) или от НДФЛ по доходам от деятельности на ЕСХН (для ИП).

  • Освобождает от налога на имущество. Организации и ИП не платят налог за имущество, которое используют при производстве, переработке или оказании услуг, связанных с сельским хозяйством.

  • Освобождает от НДС, кроме отдельных случаев — импорта, добровольной регистрации или если НДС прописан в договоре. Налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 145 НК РФ.

  • Освобождает от налога на имущество только для объектов, используемых в сельхозпроизводстве (склады, ангары, теплицы и т. п.). Остальное имущество облагается на общих основаниях.

ЕСХН — хороший способ снизить нагрузку, но он не «обнуляет» все налоги. Придётся вести учёт расходов и доходов, чтобы правильно рассчитать базу, и вовремя платить фиксированные взносы.

Лучше работайте в поле, а не в проводках

1С Бухгалтерия в сельском хозяйстве может решить часть проблем, но даже она не избавит от необходимости разбираться в нормах учета, сезонности и отчетных формах. Тем более если вы не бухгалтер по образованию.

Если хотите, чтобы бухгалтерия КФХ была в порядке, не подводила под штрафы и помогала экономить на налогах, передайте ее на аутсорс.

ООО «Первая Экспертная Бухгалтерия» ведет бухгалтерию фермерского хозяйства по всей России: на ЕСХН, УСН, ОСНО. Уже более 800 компаний доверили нам учёт, в том числе агробизнес.

Работайте на урожай — мы все учтем за вас.

Шпаргалка: ключевые документы для бухучета в КФХ

 Федеральные законы и стандарты:

  • ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» — основа бухучета в России.

  • Налоговый кодекс РФ:
    • гл. 26.1 — ЕСХН
    • гл. 23 — НДФЛ
    • гл. 21 — НДС
    • гл. 30 — налог на имущество

  • Приказ Минфина № 94н — План счетов и инструкция по его применению.

  • ПБУ и ФСБУ — в т. ч. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

 Отраслевые документы Минсельхоза:

  • Приказ № 792 — учет затрат и себестоимости в сельхозорганизациях.

  • Приказ № 6 (11.01.2010) — методические рекомендации по бухучету в КФХ.

  • Приказ № 68 — корреспонденция счетов для аграриев.

 Методические материалы:

  • Рекомендации ИПБ России по упрощенным формам учета.

  • Письма Минфина и ФНС по ЕСХН и сельхозбухучету.

Статистическая отчетность:

  • Форма 29-СХ — «Сведения о производстве и отгрузке продукции сельского хозяйства».

  • Форма 1-КФХ — «Сведения о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства».

Хотите избежать ошибок в учете?

Получите бесплатную консультацию бухгалтера «ПЭБ» по учету КФХ и сельхозпредприятий

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHw5eyW

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 222 подписчика310 постов

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум