Как учитывать специфику бухучета фермерам и сельхозпроизводителям

Чек-лист типичных ошибок в бухучете КФХ
Не распределили расходы по сезонам — прибыль искажена: в одном году убыток, в другом — завышение.
Не учли внутреннее потребление — занижена себестоимость и рентабельность.
Пропустили затраты на ремонт в межсезонье — налоговая база по ЕСХН завышена.
Вся продукция проведена как реализованная — в учете нет остатков, хотя они есть на складе.
Неверно оформлен учет земли (категория, кадастровый номер, право) — риск вопросов от налоговой и потери льгот.
Сложности бухучета и налогообложения в КФХ
В КФХ бухгалтерский и налоговый учет сильно отличаются от стандартного бизнеса. Ваша бухгалтерия должна учитывать:
Сезонность — между посевом и продажей может пройти почти год.
Природные циклы — урожай одного года может начинаться в прошлом.
Внутреннее потребление — часть продукции идет не на продажу, а в корм или на семена.
Совместные затраты — одна и та же корова дает и молоко, и теленка.
Нестандартные активы — земля, многолетники, молодняк животных.
Именно поэтому бухгалтерия ЕСХН в КФХ — это всегда про планирование и разнесение затрат, а не просто про «учет денег».
Учет сезонного производства в бухучете КФХ
Фермеры часто забывают разносить расходы по периодам. В итоге прибыль и налоги искажают. Это самая частая ошибка при учёте на ЕСХН.
Сельхозработы идут по сезонам: весной сеют, осенью собирают, зимой — тишина. Доходы появляются неравномерно, а затраты могут копиться месяцами. Поэтому бухгалтерия фермерского хозяйства должна уметь:
делить расходы на текущие и будущие;
учитывать расходы в период простоя (аренда, амортизация, зарплаты);
рассчитывать себестоимость продукции на конец сезона.
Прямые затраты отражают на счете 20 «Основное производство» с аналитикой по культуре и году (например, 20.1 «Пшеница-2025»).
Расходы, относящиеся к будущему урожаю, можно вести на отдельном субсчете 20 или счете 97 «Расходы будущих периодов».
Пример: вы сеете озимую пшеницу осенью 2024 года. Урожай будет летом 2025-го. Эти затраты нужно «перенести» в учете — либо на отдельный субсчет 20 «Основное производство», либо на счет 97 «Расходы будущих периодов».
Особенности учета земельных участков
Земля — главный актив для фермера. Она не амортизируется, не изнашивается и не может быть заменена. В бухгалтерии КФХ ее нужно учитывать отдельно:
Если она в собственности — счет 01 «Основные средства» (по ФСБУ 6/2020 амортизация не начисляется).
Если в аренде — учет на забалансовом счете 001.
В аналитике обязательно указываем вид угодий (пашня, пастбище, сенокос) и кадастровый номер.
Эксперт обращает внимание: форма 401-АПК устарела для бухучета. Теперь данные о землях идут в статистические формы, например 29-СХ или 1-КФХ.
Как учитывать циклы производства
Главное в сельхозучете — не потерять связь между урожаем и затратами. Если сделать ошибку, налог может вырасти вдвое.
Урожай одного года может начать формироваться в прошлом: посев озимых осенью, сбор — летом. Затраты распределяются по годам:
под урожай текущего года;
под урожай будущего;
из прошлых лет на урожай этого года.
На счете 20 открывают субсчета, например, 20/урожай-2025. В течение года затраты учитывают по плановой себестоимости, а в конце корректируют до фактической. Без этого бухучет на ЕСХН будет искажен.
Внутрихозяйственный оборот в бухучете фермеров
Внутрихозяйственный оборот — это использование произведенной продукции внутри самого хозяйства, а не на продажу.
Для бухгалтерии фермерского хозяйства это обычное явление: зерно идет на корм, молоко — на выпойку телят, часть урожая оставляют на семена, а молодняк переводят в основное стадо.
В бухгалтерии ЕСХН и налоговом учете КФХ это выглядит так:
1. Передача зерна в корма:
Дт 10.7 «Корма» Кт 43 «Готовая продукция»
(Оприходовали зерно на склад кормов по себестоимости).
2. Списание кормов на откорм скота:
Дт 20.2 «Животноводство» Кт 10.7 «Корма»
(Списали корм на расходы животноводства).
3. Оставление семян для посева:
Дт 10.1 «Семена» Кт 43 «Готовая продукция»
(Отразили семена как материалы, которые пойдут в посевную).
4. Перевод молодняка в основное стадо:
Дт 01 «Основные средства» Кт 11 «Животные на выращивании»
(Животные достигли продуктивного возраста и стали частью основного стада).
Эксперт обращает внимание: без таких проводок бухгалтерия в сельском хозяйстве будет неполной: не получится правильно распределить затраты и определить рентабельность.
Как платить налоги на ЕСХН в 2025 году
Ставка ЕСХН — 6% с разницы «доходы − расходы».
Сроки уплаты налога КФХ на ЕСХН в 2025 году:
за 2024 год — 28 марта 2025 года;
аванс за полугодие 2025 года — 28 июля 2025 года;
итоговая уплата и декларация за 2025 год — 30 марта 2026 года.
Если нет работников:
КФХ на ЕСХН платит только сам налог и фиксированные страховые взносы за себя.
Взносы за работников отсутствуют, но взносы главы КФХ платятся всегда — даже если дохода не было.
В 2025 году это фиксированная сумма + 1% с дохода свыше 300 000 руб. (ст. 430 НК).
Что это значит для владельца КФХ
Многие КФХ и фермеры выбирают спецрежим — ЕСХН (глава 26.1 НК РФ). Он действительно упрощает налогообложение:
Освобождает от налога на прибыль (для организаций) или от НДФЛ по доходам от деятельности на ЕСХН (для ИП).
Освобождает от налога на имущество. Организации и ИП не платят налог за имущество, которое используют при производстве, переработке или оказании услуг, связанных с сельским хозяйством.
Освобождает от НДС, кроме отдельных случаев — импорта, добровольной регистрации или если НДС прописан в договоре. Налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 145 НК РФ.
Освобождает от налога на имущество только для объектов, используемых в сельхозпроизводстве (склады, ангары, теплицы и т. п.). Остальное имущество облагается на общих основаниях.
ЕСХН — хороший способ снизить нагрузку, но он не «обнуляет» все налоги. Придётся вести учёт расходов и доходов, чтобы правильно рассчитать базу, и вовремя платить фиксированные взносы.
Шпаргалка: ключевые документы для бухучета в КФХ
Федеральные законы и стандарты:
ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» — основа бухучета в России.
Налоговый кодекс РФ:
• гл. 26.1 — ЕСХН
• гл. 23 — НДФЛ
• гл. 21 — НДС
• гл. 30 — налог на имущество
Приказ Минфина № 94н — План счетов и инструкция по его применению.
ПБУ и ФСБУ — в т. ч. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Отраслевые документы Минсельхоза:
Приказ № 792 — учет затрат и себестоимости в сельхозорганизациях.
Приказ № 6 (11.01.2010) — методические рекомендации по бухучету в КФХ.
Приказ № 68 — корреспонденция счетов для аграриев.
Методические материалы:
Рекомендации ИПБ России по упрощенным формам учета.
Письма Минфина и ФНС по ЕСХН и сельхозбухучету.
Статистическая отчетность:
Форма 29-СХ — «Сведения о производстве и отгрузке продукции сельского хозяйства».
Форма 1-КФХ — «Сведения о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства».
