Обязательная маркировка звонков для ИП и компаний: что делать бизнесу

Почему бизнесу пора заняться маркировкой звонков уже сегодня
С 1 сентября 2025 года холодный звонок в России станет «именным»: без подписи клиент может не увидеть, кто звонит, а оператор — пометить вызов как спам. Обязательная маркировка звонков закреплена законом № 41‑ФЗ (закон о маркировке звонков как части антимошеннических мер) и распространяется на компании, ИП и самозанятых.
Что значит маркировка звонков для собственника? При вызове абонент видит название вашей компании/ИП и в ряде сценариев — тип звонка («доставка», «реклама», «банк» и т. д.). Это повышает доверие, улучшает дозвоны и снижает риск блокировок номеров. Откладывать внедрение нельзя: операторы и ваши процессы должны быть готовы заранее.
Как внедрить обязательную маркировку звонков
Чтобы к 1 сентября работать без перебоев, идём короткими шагами — так, чтобы не тормозить продажи и не усложнять жизнь отделу:
Аудит телефонии. Соберите все номера для исходящих: офисные линии, SIP‑транки, номера колл‑центра, мобильные менеджеров. Уберите личные номера из клиентских коммуникаций — звонок без маркировки с них почти гарантирован.
Связь с оператором. Уточните, как подключить маркировку телефонных звонков сейчас (часто в платном режиме) и как будет выглядеть переход на обязательную маркировку с 1 сентября 2025.
Пакет данных. Подготовьте: юр.название/ФИО ИП, ИНН, перечень номеров. Держите один контактный e‑mail/веб‑кабинет для управления всеми номерами.
Согласия абонентов. Проверьте в CRM поле «согласие на звонок/СМС», добавьте дату и источник. Это критично для доказательной базы, даже если закон о маркировке звонков не вводит прямых штрафов за отсутствие подписи.
Тесты. После подключения — серия тестовых вызовов с каждого номера: корректность названия, читаемость, поведение антиспам‑фильтров.
Регламенты. Закрепите правило: звонки клиентам — только с маркированных номеров. Добавьте контроль в чек‑лист руководителя отдела продаж.
Не уверены, что работа с персональными данными клиентов в вашей компании полностью соответствует требованиям закона?
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы поможем выстроить прозрачный документооборот и учет так, чтобы при любой проверке не возникало вопросов к вашей отчетности и процессам. Заполните свои данные, и мы свяжемся с вами.
Как работает маркировка звонков в России на практике
Суть проста: при звонке от юрлица или ИП оператор связи сверяет номер с базой и добавляет на экран получателя подпись: «Банк», «Служба доставки», «Магазин мебели». Если маркировки нет — номер может отобразиться как «Неизвестен» или «Возможно спам».
С сентября 2025 года маркировка звонков в России станет бесплатной, но обязательной. Исключений для малого бизнеса, ИП или самозанятых нет.
Эксперт обращает внимание: Частые ошибки при подключении:
Передали не все телефоны (забыли мобильные курьеров/менеджеров) — часть вызовов идёт без подписи.
Несогласованное переименование компании — у абонентов всплывает «старое» название.
Нет централизованного контроля: три разных подразделения управляют номерами по‑своему.
В CRM не отмечают согласия — растёт риск претензий при жалобах клиентов.
ООО «Первая Экспертная Бухгалтерия» помогает бизнесу оставаться в правовом поле и без сбоев работать даже в условиях новых требований. Мы ведем бухгалтерию, настраиваем налоговый учет, помогаем клиентам адаптироваться к изменениям законодательства, чтобы отчетность, договоры и работа с персональными данными не стали причиной штрафов или блокировок. Оставьте заявку на бесплатную консультацию и занимайтесь развитием бизнеса, пока мы берём на себя всю рутину.
Что будет за звонок без маркировки с 1 сентября 2025 года
Каждый отдельный вызов без согласия — это отдельный штраф. Хотя в законе о маркировке звонков пока и нет прямых штрафов за сам факт «звонка без маркировки», зато есть серьезные санкции за обзвоны без согласия клиента — и именно их будут применять в случае нарушений:
ИП и руководители — от 20 000 до 100 000 ₽;
малый бизнес — от 150 000 до 500 000 ₽;
средний и крупный бизнес — от 300 000 до 1 000 000 ₽.
Плюс технические последствия: звонки могут блокироваться на уровне оператора, а номер попадёт в чёрные списки антиспам-систем.
Эксперт обращает внимание: маркировка звонков тесно связана с требованиями по персональным данным и рекламным обзвонам. Если вы звоните клиенту без его согласия, то маркировка вас не спасет от штрафа — наоборот, она упростит идентификацию нарушителя. Поэтому готовясь к 1 сентября, стоит провести ревизию базы клиентов, обновить согласия и исключить из рассылок контакты, которые их не давали.
С осени меняются правила работы с персональными данными. Многие компании уверены, что они «и так всё делают правильно» — и рискуют получить штрафы до 700 тысяч рублей за формальности, на которые даже не обратили внимания.
Мы подробно разобрали эти изменения и собрали рекомендации, как быстро привести бизнес в порядок.
Читайте нашу статью: «Изменения в законе о персональных данных с 1 сентября».
Маркировка звонков в 2025 году — это не бюрократическая формальность, а инструмент, от которого зависит, дозвонитесь ли вы до клиента и будут ли у вас продажи.
Не хотите, чтобы новые требования к бизнесу обернулись штрафами и проверками?
Мы поможем навести порядок в отчетности и документообороте, проверим, как оформлены согласия клиентов, и подскажем, что исправить, чтобы инспекции не нашли нарушений.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHYi7kL
Начать дискуссию