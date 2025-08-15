Обязательная маркировка звонков для ИП и компаний: что делать бизнесу

Почему бизнесу пора заняться маркировкой звонков уже сегодня

С 1 сентября 2025 года холодный звонок в России станет «именным»: без подписи клиент может не увидеть, кто звонит, а оператор — пометить вызов как спам. Обязательная маркировка звонков закреплена законом № 41‑ФЗ (закон о маркировке звонков как части антимошеннических мер) и распространяется на компании, ИП и самозанятых.

Что значит маркировка звонков для собственника? При вызове абонент видит название вашей компании/ИП и в ряде сценариев — тип звонка («доставка», «реклама», «банк» и т. д.). Это повышает доверие, улучшает дозвоны и снижает риск блокировок номеров. Откладывать внедрение нельзя: операторы и ваши процессы должны быть готовы заранее.