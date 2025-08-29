Как стать резидентом «Сколково» и зачем это бизнесу

Кто может стать резидентом

Сегодня в проекте уже более 5000 участников: стартапы с идеями на ранней стадии, быстрорастущие IT-компании, исследовательские центры крупных корпораций. Но в «Сколково» принимают не всех. Проект должен относиться к одному из пяти направлений:

IT и цифровые технологии — от искусственного интеллекта до финтеха и кибербезопасности.

Биомедицина — новые лекарства, приборы для диагностики, медицинские технологии.

Космос — спутники, материалы, системы управления.

Энергетика — технологии энергосбережения и альтернативные источники.

Промышленные технологии — робототехника, автоматизация, новые материалы.

Главные требования: разработка должна быть инновационной, иметь коммерческий потенциал и сильную команду.