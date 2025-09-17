Почему аутсорсинг в 2025 дешевле штатного бухгалтера. Зарплаты VS тарифы

Зарплаты бухгалтеров в 2025 году: сколько это стоит бизнесу
По данным сервисов по вакансиям и аналитике рынка труда, средняя зарплата бухгалтера в Москве в 2025 году составляет 111 789 ₽, по России в целом — около 70 720 ₽. Для главного бухгалтера цифры выше — примерно 150 000 ₽.
Эта сумма — только «грязная» зарплата. Для работодателя фактическая нагрузка выше:
налоги и страховые взносы — примерно +30% к ФОТ;
отпускные и больничные;
поиск и замена на время отсутствия;
дополнительное обучение и проф. курсы.
В Москве итоговые затраты на штатного бухгалтера могут достигать 120–150 тыс. ₽ в месяц, в регионах — 80–100 тыс. ₽.
Дополнительно бизнес несет «скрытые» расходы: рабочее место, софт и его обновления, обучение, риски штрафов при ошибках, текучку. Именно они часто делают штатного бухгалтера дороже, чем кажется на первый взгляд.
Плюсы и минусы штатного бухгалтера
Плюсы штатного бухгалтера
Минусы штатного бухгалтера
Бухгалтер внутри компании, вовлечен в процессы, может сразу реагировать на задачи.
Высокая стоимость для бизнеса: зарплата + налоги, взносы, рабочее место, обучение (итого 120–150 тыс. ₽/мес).
Глубокое знание специфики бизнеса: отрасль, клиенты, внутренние правила.
Зависимость от одного человека: увольнение или болезнь — поиск и адаптация нового специалиста.
Прямой контакт с руководителем, можно быстро обсудить нестандартные ситуации.
Риск «закостенелости»: некоторые бухгалтера работают «по привычке» и сопротивляются изменениям.
Для крупных компаний с большим документооборотом штатная команда часто удобнее.
При ошибках ответственность фактически несет сама компания, компенсировать убытки придется из собственного бюджета.
Боитесь ошибок бухгалтера и штрафов от ФНС?
В ПЭБ ответственность застрахована на 100 млн ₽, а ошибки компенсируются в течение 24 часов
Аутсорсинг: что это и зачем бизнесу
Аутсорсинг бухгалтерии — это передача учета и отчетности внешней компании. Для бизнеса это способ сократить расходы на штат, освободить ресурсы и снизить кадровые риски. Вместо одного бухгалтера, который может заболеть или уйти в отпуск, предприниматель получает команду специалистов: бухгалтеров, кадровиков, юристов, консультантов.
Но важно понимать: рынок аутсорсинга неоднородный. Есть компании с отлаженными процессами и сильными командами, а есть и слабые игроки, которые могут подвести. Поэтому к выбору подрядчика стоит подходить так же серьезно, как к найму штатного сотрудника.
Плюсы и минусы аутсорсинга
Плюсы аутсорсинга
Минусы аутсорсинга
Стоимость ниже, чем содержание штатного сотрудника (экономия в 2–3 раза).
Рынок неоднородный: есть слабые игроки, которые теряют документы или перегружают клиента бюрократией.
Нет затрат на рабочее место, отпускные, больничные, налоги и взносы.
Меньше «личного присутствия» и вовлеченности: бухгалтер не сидит рядом, часть коммуникаций идет через систему или мессенджеры.
Команда вместо одного человека: бухгалтеры, кадровики, налоговые консультанты, юристы.
При прекращении сотрудничества возможны сложности с передачей данных и переходом.
Масштабируемость: тариф можно увеличивать или уменьшать в зависимости от оборота и задач.
Стандартизированный подход: не всегда учитываются индивидуальные особенности бизнеса.
Гарантии: у ПЭБ, например, ответственность застрахована на 100 млн ₽, штрафы компенсируются в течение 24 часов
Конфиденциальность: не все предприниматели готовы делиться финансовыми данными с внешними подрядчиками.
Более подробно о том, что лучше для бизнеса — бухгалтер в штате или передача дел на аутсорс мы разбирали в статье «Штатный бухгалтер или аутсорсинг: как сделать правильный выбор для бизнеса».
Как устроен аутсорсинг в ПЭБВ Первой Экспертной Бухгалтерии мы выстраиваем аутсорсинг так, чтобы клиент получал не только экономию, но и уверенность в качестве.
Тарифы. Пакеты начинаются от 8 990 ₽/мес для малого бизнеса и доходят до 32 989 ₽/мес в пакете «Бизнес». Это заметно ниже полной стоимости штатного бухгалтера (120–150 тыс. ₽ в месяц с налогами и расходами).
Команда. С клиентами работает более 150 экспертов — бухгалтера, кадровики, налоговые консультанты, аудиторы, юристы, программисты 1С. Команду подбираем под отрасль клиента: от маркетплейсов до производства и ВЭД.
Прозрачность. У каждой компании есть куратор, руководитель группы и SLA по срокам. Владелец видит, что задачи выполняются в срок, и может сосредоточиться на бизнесе.
Налоги. Внутренние аудиторы помогают законно снижать нагрузку. Из практики: одному клиенту удалось сэкономить 1 млн ₽ за счет корректировки декларации по УСН.
Ответственность. Наша ответственность застрахована на 100 млн ₽. Если ошибка все же произойдет, штраф компенсируем в течение 24 часов. Мы отвечаем за учет не только за время сотрудничества, но и за полтора года до него.
Таким образом, сотрудничая с ПЭБ, бизнес получает не «чужого бухгалтера на удаленке», а полноценную аутсорсинговую команду с экспертизой и гарантиями.
Зарплаты VS тарифы
Показатель
Штатный бухгалтер (среднее значение)
Аутсорсинг ПЭБ
Зарплата (Москва)
111 789 ₽
—
Зарплата (регионы)
70 720 ₽
—
Полная стоимость для бизнеса (с налогами, взносами, рабочим местом)
120 000–150 000 ₽
—
Пакет «Эконом» ПЭБ
—
от 8 990 ₽/мес
Пакет «Стандарт» ПЭБ
—
от 11 759 ₽/мес
Пакет «Эксперт» ПЭБ
—
от 18 139 ₽/мес
Пакет «Бизнес» ПЭБ
—
от 32 989 ₽/мес
Экономия по тарифам ПЭБ в сравнении с полной стоимостью штатного бухгалтера составляет в 3–5 раз, в зависимости от пакета и сложности бизнеса. Но важно помнить: цифры — усредненные, и в конкретной компании картина может отличаться.
Когда выгоднее аутсорсинг
Малый и средний бизнес, особенно с небольшим и средним документооборотом, когда премиум-услуги и консультации не постоянны.
Если есть сезонность, нестабильность в объемах — тарификация ПЭБ позволяет регулировать пакет.
Стартапы и предприниматели, которым важна предсказуемость расходов и снижение рисков на старте.
Когда штатный бухгалтер — не универсал, и бизнесу нужен доступ к команде экспертов (налоги, кадры, IT-учет и др.).
Когда выгоднее штатный бухгалтер
Если компания большая, процессы сложные, свою специфику много: ВЭД, большое число сотрудников, сменный график, вахтовики, северный стаж и др.
Если качество, доверие и автоматизация уже выстроены, и бухгалтер глубоко погружен в специфику бизнеса.
Если нужен оперативный контроль без согласований через третью сторону, когда задачи требуют личного присутствия.
Заключение
По тарифам ПЭБ видно: аутсорсинг в 2025 году может быть в несколько раз дешевле штатного бухгалтера, особенно для малого и среднего бизнеса. Но окончательное решение зависит от задач и специфики компании.
Штатный бухгалтер остается важным стратегическим ресурсом — особенно если это проверенный специалист, хорошо знающий бизнес изнутри. Аутсорсинг же часто выигрывает в цене, гибкости и широте экспертизы.
Для большинства компаний оптимален смешанный подход: базовые функции на аутсорсе, стратегию и контроль — через своего бухгалтера. Такой вариант снижает затраты, но сохраняет вовлеченность и доверие.
Подхватим ваш учет на любом этапе или поможем настроить бухгалтерию с нуля
Бесплатно проверим бухгалтерский, налоговый и кадровый учет — выявим ошибки, налоговые переплаты и риски доначислений
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJLzthE
Комментарии1
некорректный заголовок