Конференция v7748 12.09 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
ПЭБ
Бухгалтерский аутсорсинг
Почему аутсорсинг в 2025 дешевле штатного бухгалтера. Зарплаты VS тарифы

Почему аутсорсинг в 2025 дешевле штатного бухгалтера. Зарплаты VS тарифы

В 2025 году содержание бухгалтера в штате обходится бизнесу в 120–150 тыс. ₽ в месяц. При этом тарифы аутсорса начинаются от 5–10 тыс. ₽ и могут включать бухучет, отчетность, кадровое сопровождение, воинский учет, общение с банками, налоговой и контролирующими органами. Разберем, из чего складываются траты и когда выгоднее платить зарплату, а когда — тариф.

Зарплаты бухгалтеров в 2025 году: сколько это стоит бизнесу

По данным сервисов по вакансиям и аналитике рынка труда, средняя зарплата бухгалтера в Москве в 2025 году составляет 111 789 ₽, по России в целом — около 70 720 ₽. Для главного бухгалтера цифры выше — примерно 150 000 ₽.

Эта сумма — только «грязная» зарплата. Для работодателя фактическая нагрузка выше:

  • налоги и страховые взносы — примерно +30% к ФОТ;

  • отпускные и больничные;

  • поиск и замена на время отсутствия;

  • дополнительное обучение и проф. курсы.

В Москве итоговые затраты на штатного бухгалтера могут достигать 120–150 тыс. ₽ в месяц, в регионах — 80–100 тыс. ₽.

Дополнительно бизнес несет «скрытые» расходы: рабочее место, софт и его обновления, обучение, риски штрафов при ошибках, текучку. Именно они часто делают штатного бухгалтера дороже, чем кажется на первый взгляд.

Плюсы и минусы штатного бухгалтера

Плюсы штатного бухгалтера

Минусы штатного бухгалтера

Бухгалтер внутри компании, вовлечен в процессы, может сразу реагировать на задачи.

Высокая стоимость для бизнеса: зарплата + налоги, взносы, рабочее место, обучение (итого 120–150 тыс. ₽/мес).

Глубокое знание специфики бизнеса: отрасль, клиенты, внутренние правила.

Зависимость от одного человека: увольнение или болезнь — поиск и адаптация нового специалиста.

Прямой контакт с руководителем, можно быстро обсудить нестандартные ситуации.

Риск «закостенелости»: некоторые бухгалтера работают «по привычке» и сопротивляются изменениям.

Для крупных компаний с большим документооборотом штатная команда часто удобнее.

При ошибках ответственность фактически несет сама компания, компенсировать убытки придется из собственного бюджета.

Боитесь ошибок бухгалтера и штрафов от ФНС?

В ПЭБ ответственность застрахована на 100 млн ₽, а ошибки компенсируются в течение 24 часов

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Аутсорсинг: что это и зачем бизнесу

Аутсорсинг бухгалтерии — это передача учета и отчетности внешней компании. Для бизнеса это способ сократить расходы на штат, освободить ресурсы и снизить кадровые риски. Вместо одного бухгалтера, который может заболеть или уйти в отпуск, предприниматель получает команду специалистов: бухгалтеров, кадровиков, юристов, консультантов.

Но важно понимать: рынок аутсорсинга неоднородный. Есть компании с отлаженными процессами и сильными командами, а есть и слабые игроки, которые могут подвести. Поэтому к выбору подрядчика стоит подходить так же серьезно, как к найму штатного сотрудника.

Плюсы и минусы аутсорсинга

Плюсы аутсорсинга

Минусы аутсорсинга

Стоимость ниже, чем содержание штатного сотрудника (экономия в 2–3 раза).

Рынок неоднородный: есть слабые игроки, которые теряют документы или перегружают клиента бюрократией.

Нет затрат на рабочее место, отпускные, больничные, налоги и взносы.

Меньше «личного присутствия» и вовлеченности: бухгалтер не сидит рядом, часть коммуникаций идет через систему или мессенджеры.

Команда вместо одного человека: бухгалтеры, кадровики, налоговые консультанты, юристы.

При прекращении сотрудничества возможны сложности с передачей данных и переходом.

Масштабируемость: тариф можно увеличивать или уменьшать в зависимости от оборота и задач.

Стандартизированный подход: не всегда учитываются индивидуальные особенности бизнеса.

Гарантии: у ПЭБ, например, ответственность застрахована на 100 млн ₽, штрафы компенсируются в течение 24 часов

Конфиденциальность: не все предприниматели готовы делиться финансовыми данными с внешними подрядчиками.

Более подробно о том, что лучше для бизнеса — бухгалтер в штате или передача дел на аутсорс мы разбирали в статье «Штатный бухгалтер или аутсорсинг: как сделать правильный выбор для бизнеса».

 Как устроен аутсорсинг в ПЭБВ Первой Экспертной Бухгалтерии мы выстраиваем аутсорсинг так, чтобы клиент получал не только экономию, но и уверенность в качестве.

  • Тарифы. Пакеты начинаются от 8 990 ₽/мес для малого бизнеса и доходят до 32 989 ₽/мес в пакете «Бизнес». Это заметно ниже полной стоимости штатного бухгалтера (120–150 тыс. ₽ в месяц с налогами и расходами).

  • Команда. С клиентами работает более 150 экспертов — бухгалтера, кадровики, налоговые консультанты, аудиторы, юристы, программисты 1С. Команду подбираем под отрасль клиента: от маркетплейсов до производства и ВЭД.

  • Прозрачность. У каждой компании есть куратор, руководитель группы и SLA по срокам. Владелец видит, что задачи выполняются в срок, и может сосредоточиться на бизнесе.

  • Налоги. Внутренние аудиторы помогают законно снижать нагрузку. Из практики: одному клиенту удалось сэкономить 1 млн ₽ за счет корректировки декларации по УСН.

  • Ответственность. Наша ответственность застрахована на 100 млн ₽. Если ошибка все же произойдет, штраф компенсируем в течение 24 часов. Мы отвечаем за учет не только за время сотрудничества, но и за полтора года до него.

Таким образом, сотрудничая с ПЭБ, бизнес получает не «чужого бухгалтера на удаленке», а полноценную аутсорсинговую команду с экспертизой и гарантиями.

Зарплаты VS тарифы

Показатель

Штатный бухгалтер (среднее значение)

Аутсорсинг ПЭБ

Зарплата (Москва)

111 789 ₽

Зарплата (регионы)

70 720 ₽

Полная стоимость для бизнеса (с налогами, взносами, рабочим местом)

120 000–150 000 ₽

Пакет «Эконом» ПЭБ

от 8 990 ₽/мес

Пакет «Стандарт» ПЭБ

от 11 759 ₽/мес

Пакет «Эксперт» ПЭБ

от 18 139 ₽/мес

Пакет «Бизнес» ПЭБ

от 32 989 ₽/мес

Экономия по тарифам ПЭБ в сравнении с полной стоимостью штатного бухгалтера составляет в 3–5 раз, в зависимости от пакета и сложности бизнеса. Но важно помнить: цифры — усредненные, и в конкретной компании картина может отличаться.

Когда выгоднее аутсорсинг

  • Малый и средний бизнес, особенно с небольшим и средним документооборотом, когда премиум-услуги и консультации не постоянны.

  • Если есть сезонность, нестабильность в объемах — тарификация ПЭБ позволяет регулировать пакет.

  • Стартапы и предприниматели, которым важна предсказуемость расходов и снижение рисков на старте.

  • Когда штатный бухгалтер — не универсал, и бизнесу нужен доступ к команде экспертов (налоги, кадры, IT-учет и др.).

Когда выгоднее штатный бухгалтер

  • Если компания большая, процессы сложные, свою специфику много: ВЭД, большое число сотрудников, сменный график, вахтовики, северный стаж и др.

  • Если качество, доверие и автоматизация уже выстроены, и бухгалтер глубоко погружен в специфику бизнеса.

  • Если нужен оперативный контроль без согласований через третью сторону, когда задачи требуют личного присутствия.

Заключение

По тарифам ПЭБ видно: аутсорсинг в 2025 году может быть в несколько раз дешевле штатного бухгалтера, особенно для малого и среднего бизнеса. Но окончательное решение зависит от задач и специфики компании.

Штатный бухгалтер остается важным стратегическим ресурсом — особенно если это проверенный специалист, хорошо знающий бизнес изнутри. Аутсорсинг же часто выигрывает в цене, гибкости и широте экспертизы.

Для большинства компаний оптимален смешанный подход: базовые функции на аутсорсе, стратегию и контроль — через своего бухгалтера. Такой вариант снижает затраты, но сохраняет вовлеченность и доверие.

Подхватим ваш учет на любом этапе или поможем настроить бухгалтерию с нуля

Бесплатно проверим бухгалтерский, налоговый и кадровый учет — выявим ошибки, налоговые переплаты и риски доначислений

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJLzthE

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 241 подписчик327 постов

Комментарии

1
Главная Тарифы