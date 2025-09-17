Почему аутсорсинг в 2025 дешевле штатного бухгалтера. Зарплаты VS тарифы

Зарплаты бухгалтеров в 2025 году: сколько это стоит бизнесу

По данным сервисов по вакансиям и аналитике рынка труда, средняя зарплата бухгалтера в Москве в 2025 году составляет 111 789 ₽, по России в целом — около 70 720 ₽. Для главного бухгалтера цифры выше — примерно 150 000 ₽.

Эта сумма — только «грязная» зарплата. Для работодателя фактическая нагрузка выше:

налоги и страховые взносы — примерно +30% к ФОТ;

отпускные и больничные;

поиск и замена на время отсутствия;

дополнительное обучение и проф. курсы.

В Москве итоговые затраты на штатного бухгалтера могут достигать 120–150 тыс. ₽ в месяц, в регионах — 80–100 тыс. ₽.

Дополнительно бизнес несет «скрытые» расходы: рабочее место, софт и его обновления, обучение, риски штрафов при ошибках, текучку. Именно они часто делают штатного бухгалтера дороже, чем кажется на первый взгляд.