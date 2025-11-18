Как изменить Устав ООО в 2026 году

в 2028 г. — до 10 млн рублей.

Устав — это основной учредительный документ общества с ограниченной ответственностью, который определяет ключевые правила работы компании. Все сведения в нем должны соответствовать реальной ситуации и действующему законодательству.​

Зачем менять Устав ООО в 2026 году: главные причины

Эксперт обращает внимание: есть важное требование закона, которое стоит изменить в Уставе. Это положения статьи 67.1 ГК — нотариально удостоверять решения общего собрания участников общества, которое будет действовать по умолчанию. Если сильно затянуть с изменениями, то это может обернуться штрафами, проблемами с контрагентами и даже исключением компании из ЕГРЮЛ.​

Изменения в корпоративном законодательстве требуют актуализации учредительных документов. Например, с 1 марта 2025 года вступили в силу обновленные требования к протоколам общих собраний участников. Если в вашем Уставе содержатся устаревшие положения или противоречия с действующими нормами, их необходимо устранить.​

Если в вашем Уставе указан полный юридический адрес (с улицей и номером дома), при переезде нужно будет внести изменения. Если же в Уставе указан только населенный пункт, а вы переезжаете в пределах того же города — корректировать Устав не требуется.​

Некоторые компании в целях оптимизации расходов переезжают в другие локации, например, в офис или на производственные площадки с меньшей платой за аренду.

Эксперт обращает внимание: с 1 сентября 2025 года в Уставе ООО можно предусмотреть особые правила о преимущественном праве покупки доли, что дает дополнительную гибкость собственникам.​

Налоговая реформа вынуждает многих собственников бизнеса заниматься перераспределением долей между участниками. Например, увеличивать уставный капитал за счет дополнительных взносов или добавлять нового участника, чтобы инвестировать в развитие компании в непростых экономических условиях.

Если в вашем Уставе виды деятельности прописаны конкретно, не общей формулировкой «любые виды деятельности, не запрещенные законом», то при их изменении потребуется корректировка учредительного документа.​

В условиях реформы многие предприниматели пересматривают стратегию развития: добавляют новые направления или меняют основной вид деятельности на более рентабельный.

Если ваша компания в 2026 году превысит новый лимит по НДС, возможно, потребуется пересмотреть финансовую структуру. Например, некоторые общества принимают решение об увеличении уставного капитала, чтобы усилить финансовую устойчивость в условиях возросшей налоговой нагрузки. Любое изменение размера уставного капитала надо отразить в Уставе и зарегистрировать в налоговом органе.​

Перечислили случаи, когда без правок главного документа компании не обойтись.

Изменения оформляют письменно, одобряют большинством голосов и только потом новый Устав или приложение к нему проходят процедуру государственной регистрации. Единственный участник оформляет единоличное решение о внесении изменений.

Кстати, при переходе на типовой Устав, если он подходит для вашей компании, отпадает необходимость вносить изменения при смене адреса, наименования или размера уставного капитала.​

Меняете паспортные данные участников или руководителя — эти сведения вносятся только в ЕГРЮЛ или в целом происходят изменения, которые касаются только ЕГРЮЛ, но не затрагивают содержание Устава.

Вы добавляете новые коды ОКВЭД, а в Уставе прописана общая формулировка о праве заниматься любыми видами деятельности​.

Вы меняете адрес в пределах одного населенного пункта, а в Уставе указан только город, без конкретной улицы и дома.​

В Устав не нужно вносить изменения, если:

Не всегда изменения в работе компании требуют корректировки Устава. Понимание этих нюансов сэкономит вам время и деньги.

Когда можно обойтись без изменения Устава ООО

Важно: лист изменений не скрепляется с Уставом — это отдельный документ.​

Наименование ООО, к Уставу которого он относится​.

Стоит выбрать именно этот вариант, если вносятся единичные, точечные правки, например, меняете только адрес или название компании.​

На титульном листе новой редакции нужно указать документ, которым она утверждается — протокол или решение с датой и номером.​

Возможность привести весь документ в соответствие с современными требованиями​.

Удобство работы с единым документом без необходимости сверять несколько версий​.

Стоит выбрать именно этот вариант, если надо внести несколько существенных изменений, затрагивающих разные разделы документа, или если хотите полностью обновить Устав с учетом актуальной практики и законодательства.​

Когда вы приняли решение изменить Устав, перед вами встает выбор: утвердить полностью новую редакцию документа или оформить лист изменений приложением.

Проверить, внесены ли изменения в ЕГРЮЛ, можно на сайте ФНС — сформировать выписку из реестра в электронном виде.​

Указать в заявлении Р13014 , что хотите получить результат на бумажном носителе​.

Если требуется бумажная копия Устава с отметкой налоговой, можно:

Один экземпляр Устава в новой редакции (или листа изменений) с отметкой налогового органа.

После завершения регистрации на электронную почту организации, указанную в ЕГРЮЛ, придут:​

Регистрация изменений в Уставе занимает не более 5 рабочих дней с момента подачи документов.​

При личной подаче вам выдадут расписку о получении документов с указанием даты их приема.​

В электронном виде через сайт ФНС или портал Госуслуг с использованием электронной подписи.

По почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Квитанция об уплате госпошлины, если ее оплатили.

Квитанция об уплате госпошлины не является обязательным документом для налоговой, но рекомендуется приложить ее к пакету документов.​

Госпошлину можно не платить, если документы подаются:​

За регистрацию изменений в Устав ООО необходимо уплатить госпошлину в размере 800 рублей.​

«3» — если общество переходит на типовой устав или наоборот​.

На титульном листе в пункте 2 «Причина представления заявления» нужно указать:

Форма Р13014 — это заявление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица.​

«Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и разделен на доли следующим образом:

В новой редакции Устава раздел «Уставный капитал» будет выглядеть так:

Пример оформления для ООО «Лето». ООО «Лето» работает на УСН и в 2025 году получило доход 25 млн рублей. С учетом нового лимита в 20 млн рублей в 2026 году компания станет плательщиком НДС. Собственники приняли решение об увеличении уставного капитала с 10 000 до 100 000 рублей, чтобы укрепить финансовую позицию компании.​

На титульном листе укажите, каким документом (протокол или решение с датой и номером) утвержден Устав.

После принятия решения нужно подготовить обновленный текст Устава или лист изменений в двух экземплярах.​

Если в ООО единственный участник , то надо оформить письменное решение единственного участника о внесении изменений в Устав. Протокол в этом случае не требуется. В решении указать те же сведения, что и в протоколе, но без информации о голосовании.​

Подписи председателя и секретаря или всех участников.

Результаты голосования по каждому вопросу — кто проголосовал «за» и «против».

Повестку дня с вопросом о внесении изменений в Устав.

Список участников с указанием ФИО и паспортных данных (для физлиц) или полного наименования (для юрлиц).

Для принятия решения об изменении Устава требуется не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников (если Уставом не установлено большее количество). Некоторые изменения, например, касающиеся дополнительных прав участников, порядка выхода из общества, распределения прибыли, требуют единогласного решения.​

Если в ООО несколько участников. Необходимо провести общее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении Устава. Участников нужно уведомить о собрании заблаговременно — за 30 дней до даты проведения, если иное не предусмотрено вашим Уставом.​

Первый и обязательный этап — принятие решения участниками общества о внесении изменений.​

Пошаговая инструкция: как внести изменения в Устав ООО в 2026 году

FAQ: частые вопросы об изменении Устава ООО

Сколько времени занимает регистрация изменений в Уставе?

Регистрация изменений в налоговой инспекции занимает не более 5 рабочих дней с момента подачи документов. Общий срок процедуры с учетом подготовки документов, проведения собрания и нотариального оформления обычно составляет 9–10 рабочих дней. При уменьшении уставного капитала срок увеличивают до 3 месяцев из-за необходимости уведомления кредиторов.​

Обязательно ли менять Устав при превышении нового лимита по НДС?

Само по себе превышение лимита не требует изменения Устава. Однако налоговая реформа может стать поводом для пересмотра бизнес-стратегии: увеличения уставного капитала, диверсификации видов деятельности или изменения структуры управления. Если такие решения будут приняты — изменения в Устав нужно внести обязательно.​

Что будет, если не внести изменения в Устав вовремя?

Несвоевременное внесение изменений может привести к наложению штрафа на должностное лицо, проблемам при проверках ФНС, отказу в налоговых вычетах и даже исключению компании из ЕГРЮЛ. Кроме того, несоответствие Устава реальной деятельности компании создает репутационные риски и может быть использовано конкурентами.​

Можно ли внести изменения в Устав, если один из участников против?

Если Устав предусматривает принятие решений большинством голосов (не менее 2/3), возражения одного участника не блокируют изменения. Однако некоторые изменения (дополнительные права участников, особый порядок распределения прибыли, изменения в управлении) требуют единогласного решения. Если доля возражающего участника позволяет блокировать решения, вопрос придется решать через суд.​

Нужно ли заверять у нотариуса новую редакцию Устава?

Сам Устав заверять у нотариуса не нужно. Нотариальному заверению подлежит только подпись заявителя (директора) на форме Р13014. По общему правилу, протокол общего собрания участников или решение единственного участника требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, если альтернативный способ принятия протокола общего собрания участников или решения единственного участника не требует нотариального удостоверения.​

Как проверить, что изменения в Устав зарегистрированы?