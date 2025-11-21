Технологический сбор в России

Что такое технологический сбор

20 ноября 2025 года Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении технологического сбора — нового обязательного платежа для производителей и импортеров электроники. С 1 сентября 2026 года этот новый налог на электронику станет реальностью для тысяч российских компаний, которые работают с электротехникой, компьютерами, смартфонами и другими устройствами с электронной компонентной базой.

Для многих предпринимателей это изменение означает серьезную переоценку бизнес-модели, пересчет рентабельности и поиск новых решений для сохранения конкурентоспособности.