Технологический сбор в России

Что такое технологический сбор
20 ноября 2025 года Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении технологического сбора — нового обязательного платежа для производителей и импортеров электроники. С 1 сентября 2026 года этот новый налог на электронику станет реальностью для тысяч российских компаний, которые работают с электротехникой, компьютерами, смартфонами и другими устройствами с электронной компонентной базой.
Для многих предпринимателей это изменение означает серьезную переоценку бизнес-модели, пересчет рентабельности и поиск новых решений для сохранения конкурентоспособности.
Каким будет технологический сбор в 2026 году
Технологический сбор — это новый косвенный налог, который будут платить юридические лица и индивидуальные предприниматели при ввозе или производстве продукции с электронной компонентной базой на территории России.
Ключевые параметры нового налога на электронику:
Дата вступления в силу: 1 сентября 2026 года.
Максимальный размер: до 5 000 рублей за каждую единицу продукции или компонента.
Плательщики: все производители и импортеры электроники, независимо от степени локализации производства.
Куда идут деньги: в федеральный бюджет, затем — на развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.
Важно понимать: сбор платят не только импортеры электроники, но и российские производители, даже если компания использует отечественные компоненты. Исключением не являются даже те, кто локализовал производство в России — этот новый налог универсален.
Прогноз поступлений в бюджет от технологического сбора
Минфин ожидает, что технологический сбор принесет в бюджет около 218 млрд рублей за период 2026–2028 годов. Основная мысль — в 2026 будут взимать сбор за продукцию и комплектующие по определенному списку, но год от года список будет расширяться — пропорционально поступлениям в бюджет.
Год
Сумма поступлений
2026 (4 месяца)
20 млрд руб.
2027
88 млрд руб.
2028
110 млрд руб.
Правительство будет утверждать перечень товаров, которые подлежат обложению технологическим сбором, поэтапно. Точный список пока не опубликован, но уже известны основные категории.
Кому платить технологический сбор
С 1 сентября 2026 года новый налог на электронику коснется готовых изделий электронной и радиоэлектронной промышленности:
Смартфоны и мобильные телефоны.
Ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры.
Серверное оборудование.
Светотехнические изделия с электронными компонентами.
Бытовая техника с электроникой — телевизоры, холодильники, стиральные машины, посудомойки.
Игровые консоли и аксессуары.
Умные устройства, например, смарт-часы, фитнес-браслеты.
Периферийное оборудование для ПК и ноутбуков — мыши, клавиатуры, веб-камеры.
По оценкам экспертов, технологический сбор может коснуться до 90% всей электротехники и бытовой техники с электронными компонентами.
Классификация товаров по кодам ТН ВЭД для электронных компонентов
Скорее всего, предположительно, в 2027–2028 годах, планируют распространить сбор на электронные компоненты — те самые детали и модули, которые являются «начинкой» для готовой продукции:
Процессоры и микросхемы.
Платы и модули памяти.
SSD-накопители.
Системные платы/материнские платы.
Видеокарты и графические модули.
Сенсоры и датчики.
Блоки питания с электронной начинкой.
Технологический сбор будет распространяться на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. Это означает, что государство нацеливается на создание конкурентных условий для развития российской электроники именно в тех сегментах, где сейчас доминирует импорт.
Какие риски бизнесу несет технологический сбор
Для предпринимателей, работающих в сфере электроники, новый налог на электронику означает целый комплекс изменений, каждое из которых требует внимания и подготовки. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» проанализировала новый косвенный сбор и перечислила основные риски.
1. Рост себестоимости и снижение рентабельности — как рассчитать технологический сбор
Каждая единица импортируемой или производимой продукции будет облагаться технологическим сбором до 5 000 рублей. Для товаров с невысокой маржинальностью это может означать существенное сокращение прибыли.
Практический пример расчета технологического сбора:
Что это означает для условного ООО «ТехноИмпорт», которое ввозит ноутбуки среднего ценового сегмента:
Средняя закупочная цена ноутбука: 45 000 руб.
Текущая себестоимость с учетом логистики, таможенных пошлин, НДС: 52 000 руб, а розничная цена: 65 000 руб.
Маржа: 13 000 руб. (28,88%).
После введения технологического сбора, например, 3 500 руб. за единицу:
Новая себестоимость: 52 000 + 3 500 = 55 500 руб.
При сохранении цены для потребителя маржа: 65 000 - 55 500 = 9 500 руб. (21,11%).
Потеря маржи: 7,77%.
Если компания завозит 1 000 ноутбуков в месяц, дополнительные расходы на технологический сбор составят 3,5 млн рублей ежемесячно, или 42 млн рублей в год.
2. Неизбежный рост цен для конечного потребителя
Большинство экспертов сходятся во мнении, что производители и импортеры будут вынуждены переложить возросшие издержки на покупателей.
По оценкам аналитиков, каждый рубль увеличения себестоимости трансформируется в 4 рубля к розничной цене. Это означает, что даже технологический сбор в 3 000–4 000 рублей может привести к удорожанию техники на 12 000–16 000 рублей.
Если для ООО «ТехноИмпорт» из нашего примера повышение себестоимости на 3 500 руб. переложить на покупателя с коэффициентом х4, розничная цена ноутбука вырастет на 14 000 рублей — с 65 000 до 79 000 рублей.
3. Усложнение документооборота и учета: как классифицировать товары
Технологический сбор — это новый платеж. Возможно, он потребует отдельного учета, отчетности и взаимодействия с контролирующими органами.
Что придется делать бизнесу:
Классифицировать каждую единицу товара по кодам ТН ВЭД, чтобы определить размер сбора.
Вести раздельный учет продукции, подлежащей обложению технологическим сбором.
Заполнять и подавать новые формы отчетности, правда, их еще предстоит утвердить.
Своевременно уплачивать технологический сбор в установленные сроки — порядок и сроки утвердит Правительство.
Хранить документы, которые будут подтверждать уплату сбора.
Для небольших компаний без собственного бухгалтера или отдела ВЭД это может стать серьезной административной нагрузкой.
«Первая Экспертная Бухгалтерия» предлагает комплексное решение для бизнеса, который столкнется с технологическим сбором. Наши специалисты по ВЭД и налогообложению проведут полный аудит вашей номенклатуры и определят, какие товары попадут под технологический сбор. Подскажем, как оптимизировать налогообложение и навести порядок в учете — это поможет сократить затраты и подготовиться к изменениям.
4. Риск двойного налогообложения на втором этапе введения сбора
Если компания производит готовые изделия из закупаемых электронных компонентов, на втором этапе введения технологического сбора возникает риск двойного обложения — когда сбор берется и с импортируемых деталей, и с готового продукта.
Например, ООО «ТехноИмпорт» закупает в Китае системные платы, процессоры, корпуса и собирает из них персональные компьютеры в России.
Первый этап в 2026: сбор на электронные компоненты платится только за готовые ПК.
Второй этап в 2027–2028: технологический сбор может взиматься и с импортируемых плат, и с процессоров, и с готового ПК.
Минпромторг обещает проработать механизм, чтобы избежать такой ситуации, но пока конкретики нет.
Как бизнесу подготовиться к технологическому сбору
Эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии перечислили самые важные мероприятия.
1. Стоит провести аудит номенклатуры и классификацию товаров по ТН ВЭД.
Составьте полный список всех товаров, которые вы производите или импортируете.
Определите, какие из них содержат электронную компонентную базу и могут попасть под технологический сбор.
Классифицируйте товары по кодам ТН ВЭД.
Оцените долю «рисковых» товаров в общем обороте компании.
Эксперт обращает внимание: если вы не уверены в правильности классификации товаров по кодам ТН ВЭД, обратитесь к специалистам. Неправильная классификация может привести к ошибкам в расчете сбора и штрафам.
2. Можно заранее рассчитать финансовое влияние сбора.
Дождитесь публикации официального перечня товаров и ставок сбора от Правительства первой половине 2026 года. Рассчитайте прогнозную сумму технологического сбора на каждую единицу продукции и умножьте на плановые объемы продаж на сентябрь-декабрь 2026 года.
3. Пересмотрите ценовую политику с учетом нового налога.
Вот, как это можно сделать:
Проанализируйте, насколько можно повысить цены без потери конкурентоспособности.
Изучите, как конкуренты планируют реагировать на технологический сбор.
Подготовьте несколько сценариев ценообразования:. Например, полное переложение сбора на покупателя или частичное. А еще — поглощение части сбора за счет маржи.
Договоритесь с ключевыми клиентами о пересмотре условий контрактов с сентября 2026 года. Не откладывайте переговоры с клиентами на последний момент. Чем раньше вы обсудите повышение цен, тем больше шансов сохранить партнерские отношения.
4. Оптимизируйте бизнес-процессы и влияние технологического сбора на импортеров.
Что можно делать:
Пересмотрите логистические цепочки — возможно, стоит перейти на прямые поставки от производителей, минуя посредников.
Проанализируйте возможность локализации производства отдельных компонентов в России. Если российские производители тоже будут платить технологический сбор, то они могут получить меры господдержки.
Рассмотрите переход на альтернативные рынки закупок, где цены ниже, чтобы компенсировать рост расходов.
Оцените возможность снижения других операционных расходов для сохранения рентабельности. Например, отдать часть функций на аутсорсинг.
5. Подготовьте бухгалтерский и налоговый учет.
Подготовьте бухгалтеров к новым требованиям — обучите их работе с новым сбором.
Настройте автоматизацию расчета технологического сбора в вашей учетной программе, например, 1С, SAP и другие.
Подготовьте шаблоны документов для отчетности по сбору, как только будут утверждены формы.
6. Рассмотрите вопрос о мерах господдержки и меры поддержки производителей электроники.
Что тут можно сделать:
Если ваша компания производит электронику в России, изучите возможность получения мер государственной поддержки. Проверьте, соответствует ли ваше производство критериям локализации.
Подайте заявку на участие в государственных программах поддержки электронной промышленности.
Команда «ПЭБ» знает все про меры государственной поддержки и законные методы оптимизации учета и налогов без вопросов со стороны контрольных органов. Пониманием, что следить за изменениями налоговой реформы и новыми сборами тяжело — передайте учет профессионалам, а сами занимайтесь бизнесом.
Частые вопросы о технологическом сборе
Когда точно вступит в силу технологический сбор?
Технологический сбор вступает в силу с 1 сентября 2026 года. До этой даты платить сбор не нужно. Однако точные перечни товаров и ставки технологического сбора Правительство должно утвердить заранее, предположительно, весной-летом 2026 года.
Какой именно размер технологического сбора будет установлен?
Максимальный размер технологического сбора не может превышать 5 000 рублей за единицу продукции. Точные ставки для каждой категории товаров утвердит Правительство. Они будут зависеть от вида товара и, возможно, от его стоимости.
Распространяется ли сбор на технику, если ее завезли на склад до 1 сентября 2026 года?
Этот вопрос пока остается открытым. В законе не уточняется, будет ли технологический сбор распространяться на товары, ввезенные или произведенные до даты вступления закона в силу. Рекомендуем дождаться разъяснений от Минпромторга и ФНС.
Можно ли учесть технологический сбор в расходах при расчете налога на прибыль или УСН?
Пока нет официальных разъяснений по этому вопросу. Предположительно, технологический сбор, как и другие обязательные платежи, можно будет включить в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу. Однако окончательное решение зависит от формулировок в нормативных актах Правительства.
Касается ли сбор продукции, купленной для собственных нужд компании, например, компьютеры для офиса?
По текущей информации, технологический сбор уплачивают производители и импортеры электроники, а не конечные покупатели. Если ваша компания не занимается импортом или производством электроники, а просто покупает технику для офиса у российских поставщиков, платить сбор напрямую вы не будете.
Как будет работать второй этап введения сбора на электронные компоненты?
Второй этап планируется после 2026 года. Минпромторг обещает провести тестирование механизма и консультации с бизнес-сообществом, чтобы избежать двойного налогообложения — когда сбор берется и с компонента, и с готового изделия. Точные сроки и условия второго этапа будут объявлены позже.
