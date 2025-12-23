Налоговые уведомления в 2026 году

Как сейчас надо подавать уведомления

Все компании и ИП платят налоги и взносы единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). Каждому налогоплательщику, независимо от системы налогообложения, такой счет ФНС открывает в Федеральном казначействе. Это упростило работу по сравнению с прошлыми периодами, когда надо было заполнять отдельные платежки по большинству налогов и взносов.

Уведомления нужны, чтобы налоговики смогли правильно распределить сумму ЕНП по конкретным налогам.

В 2025 году уведомлений все еще довольно много. Их надо подавать до того, как перечислили деньги и укладываться в сроки:

НДФЛ:

До 3-го числа — за период с 23-го по 30-е (31-е) число предыдущего месяца.

До 25-го числа — за период с 1-го по 22-е число текущего месяца.

До 31 декабря — за период с 23-го по 31 декабря.

Страховые взносы — до 25-го числа месяца, который следует за расчетным.

По имущественным налогам, например, за транспорт, землю или имущество организаций, — до 25-го числа месяца, который следует за отчетным кварталом.

Эксперт обращает внимание: уведомление подавать не нужно, когда вы отправляете декларацию — там уже есть рассчитанная сумма налога. Это относится, например, к НДС, налогу на прибыль и авансовым платежам по налогу на прибыль, страховые взносы за 3 квартал, УСН за год, АУСН, водный налог, туристический налог.

