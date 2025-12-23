Налоговые уведомления в 2026 году

Как сейчас надо подавать уведомления
Все компании и ИП платят налоги и взносы единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). Каждому налогоплательщику, независимо от системы налогообложения, такой счет ФНС открывает в Федеральном казначействе. Это упростило работу по сравнению с прошлыми периодами, когда надо было заполнять отдельные платежки по большинству налогов и взносов.
Уведомления нужны, чтобы налоговики смогли правильно распределить сумму ЕНП по конкретным налогам.
В 2025 году уведомлений все еще довольно много. Их надо подавать до того, как перечислили деньги и укладываться в сроки:
НДФЛ:
До 3-го числа — за период с 23-го по 30-е (31-е) число предыдущего месяца.
До 25-го числа — за период с 1-го по 22-е число текущего месяца.
До 31 декабря — за период с 23-го по 31 декабря.
Страховые взносы — до 25-го числа месяца, который следует за расчетным.
По имущественным налогам, например, за транспорт, землю или имущество организаций, — до 25-го числа месяца, который следует за отчетным кварталом.
Эксперт обращает внимание: уведомление подавать не нужно, когда вы отправляете декларацию — там уже есть рассчитанная сумма налога. Это относится, например, к НДС, налогу на прибыль и авансовым платежам по налогу на прибыль, страховые взносы за 3 квартал, УСН за год, АУСН, водный налог, туристический налог.
Как надо подавать уведомления в 2026 году
С 1 сентября 2026 года можно будет сократить количество уведомлений по НДФЛ и взносам — подавать вперед на несколько месяцев сразу или на год. Эксперты «ПЭБ» обращают внимание, что изменение вступает в силу с начала осени, а не с 1 января 2026 года. Если с начала года начать подавать «общие» уведомления, то их не примут.
Одно уведомление на несколько месяцев или год не означает, что надо сразу заплатить налоги или взносы за этот срок. По досрочному уведомлению инспекторы сами будут резервировать суммы на ЕНС по окончаниям отчетного периода. В таблице указали сроки — как инспекторы будут работать с вашим ЕНС и списывать деньги по общему уведомлению.
Вид платежа
Когда зачтут
Пример
НДФЛ
На второй день после окончания периода или не позднее трех дней, как сальдо ЕНС станет положительным
НДФЛ по досрочному уведомлению за период с 1 по 22 марта зачтут 24 марта
Взносы
Не позднее 3-го числа месяца, в котором установлен срок их уплаты или в течение трех дней, как пополните ЕНС, если денег оказалось недостаточно
Взносы по досрочному уведомлению за март зачтут 3 апреля
Кому это пригодится. Предпринимателям, у которых сформирован штат, а сотрудники работают без кадровых перемещений с фиксированным окладом. В итоге, в 2026 году вместо ежемесячных уведомлений можно подать уведомление один раз до конца года, указав, что сумма ежемесячного платежа не будет меняться.
Если сумма изменится, например, сотрудник ушел на больничный или получил премию, то можно подать новое уведомление, которое скорректирует данные.
Эксперт обращает внимание: подавать досрочные уведомления на несколько месяцев или год — право, а не обязанность. Предприниматель или бухгалтер может как и раньше подавать уведомления ежемесячно. Если подать досрочное уведомление и ежемесячное сразу, то суммы зачтут на основании второго. Сам порядок заполнения уведомления остается прежним — заполняете отдельные блоки с начислениями по разным КБК и отчетному периоду.
Как подготовиться к работе с налоговыми уведомлениями в 2026 году
Сделайте анализ ваших платежей по налогам и взносам, проведите инвентаризацию кадровых документов. Так вы поймете, как часто меняется размер выплат сотрудникам — можно ли подать одно уведомление на несколько месяцев или год.
Обновите внутренние локально-нормативные акты. Внесите изменения — например, можно подавать общее уведомление на год, а повторное — только при изменении суммы.
Настройте автоматизированную систему оповещений, если сумма платежей изменится. Ответственный сотрудник будет знать, что надо подать новое уведомление.
