Что открыть в 2026 году: ИП или ООО

Что безопаснее открыть для владельца бизнеса

Большинство предпринимателей на старте думают про негативный исход событий, и это нормально, особенно в период кризиса и нестабильной макроэкономической ситуации. Главную мысль при выборе можно сформулировать так: «ИП отвечает всем своим имуществом (квартирой, машиной), а учредитель ООО — только уставным капиталом в 10 000 рублей».

В 2026 году нельзя полагаться на это правило, так как механизм субсидиарной ответственности работает безотказно. Если компания накопила долги перед налоговой или контрагентами, и будет доказано, что к банкротству привели действия владельца, суд заставит его платить из личного кармана.

Вывод: с точки зрения защиты личных активов разница между ИП и ООО стала минимальной. Защищает конкретная организационно-правовая форма, а грамотный бухгалтерский учет, который не допускает долгов.