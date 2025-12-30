Что открыть в 2026 году: ИП или ООО

Эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии» проанализировали законодательство 2026 года и разобрали, кому лучше регистрировать ИП, а кому сразу оформлять статус компании.
Что безопаснее открыть для владельца бизнеса
Большинство предпринимателей на старте думают про негативный исход событий, и это нормально, особенно в период кризиса и нестабильной макроэкономической ситуации. Главную мысль при выборе можно сформулировать так: «ИП отвечает всем своим имуществом (квартирой, машиной), а учредитель ООО — только уставным капиталом в 10 000 рублей».
В 2026 году нельзя полагаться на это правило, так как механизм субсидиарной ответственности работает безотказно. Если компания накопила долги перед налоговой или контрагентами, и будет доказано, что к банкротству привели действия владельца, суд заставит его платить из личного кармана.
Вывод: с точки зрения защиты личных активов разница между ИП и ООО стала минимальной. Защищает конкретная организационно-правовая форма, а грамотный бухгалтерский учет, который не допускает долгов.
Налоговая реформа, УСН и НДС
С 2026 самый популярный налоговый режим России — упрощенная система налогообложения (УСН) — изменился радикально. Это коснулось и ИП, и ООО. Если ваш доход превышает 20 млн рублей в год, вы обязаны платить НДС независимо от организационно-правовой формы.
В итоге, если ИП будет платить НДС, то его уровень отчетности приблизится к ООО — предприниматель обязан заниматься администрированием НДС: книги покупок/продаж, счета-фактуры, электронный документооборот.
Таким образом, с учетом положений налоговой реформы и простоты учета, ИП стоит открывать, если у вас бизнес с оборотом до 20 миллионов в год, вы оказываете услуги самостоятельно, а ваши клиенты — небольшие компании или физические лица.
В остальных случаях лучше сразу открывать ООО — можно взять в долю партнеров, легче масштабировать бизнес и привлекать крупных контрагентов, а еще — нанять управляющего и получать пассивный доход.
Кому легче выводить деньги на личные нужды
Цель любого бизнеса — получение прибыли.
ИП может в любой момент перевести прибыль на личную карту и купить продукты или подарки. Никаких дополнительных налогов, кроме уже уплаченного налога по УСН/патенту и фиксированных страховых взносов за себя платить не нужно.
Деньги ООО — это деньги компании, а не учредителя. Чтобы их получить, нужно:
Сдать отчетность и убедиться, что есть чистая прибыль.
Принять решение о выплате дивидендов (обычно раз в квартал) или начислить заработную плату руководителю.
Заплатить НДФЛ с дивидендов или заработной платы.
Вывод: налоговая нагрузка на прибыль ООО — больше, а путь для получения денег в личное пользование — сложнее.
Кому проще искать поставщиков и контрагентов
ИП по умолчанию воспринимается как малый бизнес. Некоторые крупные компании (особенно с госучастием) неохотно работают с ИП, считая их менее надежными, хотя юридических препятствий нет.
ООО и статус юридического лица выглядит солиднее. Полезно, если вы планируете искать крупных поставщиков, участвовать в тендерах и электронных аукционах или привлекать инвесторов.
Что легче продать
Бизнес в форме ООО можно продать целиком — как бренд, клиентскую базу и юрлицо.
ИП продать нельзя — можно лишь распродать имущество, например, станки или товары по отдельности.
Ограничения по видам деятельности
Для ИП доступно большинство видов деятельности: розница, услуги, перевозки, IT, общепит. Но с лицензией на алкоголь для ИП есть сложности.
Есть виды деятельности только для ООО: производство и продажа крепкого алкоголя, страховая деятельность, ломбарды, инвестиционные фонды, производство лекарств.
Что легче закрыть
Закрыть ИП можно за 5 дней. Достаточно подать заявление, заплатить пошлину 160 рублей или сделать все бесплатно онлайн. Даже с долгами можно быстро «умертвить» бизнес — долги просто переходят на вас, как на физлицо.
Процесс закрытия ООО занимает от 3,5 месяцев до года. Нужно публиковать сообщение в «Вестнике», уведомлять кредиторов, составлять промежуточный и ликвидационный балансы. Если есть долги перед бюджетом, закрыть ООО «по-тихому» не выйдет.
Независимо от того, выберете вы ИП или ООО, в 2026 году вам не обойтись без профессионального учета. Ошибки с НДС, новыми ставками НДФЛ и кассами могут стоить бизнесу миллионы. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы берем на себя всю рутину: от регистрации бизнеса до расчета налогов по новым правилам налоговой реформы. Занимайтесь развитием, а мы подхватим бухгалтерию и кадры.
Сводная таблица: ИП vs ООО в реалиях 2026 года
Критерий
ИП (Индивидуальный предприниматель)
ООО (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрация
Простая, госпошлина 800 ₽ (0 ₽ онлайн)
Сложнее, нужен Устав, пошлина 4000 ₽ (0 ₽ онлайн)
Вывод денег
Свободный, в любой момент без доп. налогов
Дивиденды (раз в квартал) или заработная плата руководителю, с уплатой НДФЛ
НДС (с 2025–2026)
Платится при доходе > 20 млн ₽
Платится при доходе > 20 млн ₽
Ответственность
Личным имуществом
Уставным капиталом (но есть риск субсидиарной ответственности)
Партнеры
Нельзя официально оформить долю партнера
Можно до 50 учредителей, доли прописаны в Уставе
Продажа бизнеса
Нельзя продать (только активы по отдельности)
Можно продать компанию целиком как бренд и юрлицо
Бухучет
Не обязателен (только налоговый учет — КУДиР)
Строго обязателен, нужен бухгалтер
Чек-лист для выбора
Выбирайте ИП в 2026 году, если:
Вы работаете один или с небольшой командой. Нет партнеров-соучредителей, с которыми нужно делить доли юридически.
Ваш оборот до 20 млн рублей, вы не хотите/вам не придется платить и отчитываться по НДС.
Вам важна «быстрая наличка». Хотите снимать заработанное сразу, не теряя, например, на налоге с дивидендов.
Бизнес связан с услугами, большинство клиентов — физлица. Бытовые услуги, мелкая розница, консалтинг, фриланс.
Выбирайте ООО в 2026 году, если:
У вас есть партнеры/инвесторы. Вам нужно четко зафиксировать, например: «Иванов вложил 30% денег, Петров — 70%, прибыль делим так же». В ИП такие договоренности держатся только на честном слове.
Вы планируете в итоге продать бизнес. Вырастить компанию и продать долю можно только с ООО.
Вы хотите быстро масштабироваться, выйти на рынок с госучастием, участвовать в электронных аукционах и тендерах, открывать филиалы в регионах.
