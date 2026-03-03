КПП ОСНО Акц моб
Пояснение к бухотчетности за 2025 год

С 2026 года вступили в силу новые правила. Всю отчетность необходимо оформлять по новым стандартам, а пояснения стали обязательными. О сути нововведений, о последствии несдачи пояснений и о том, что именно проверить в работе бухгалтера — читайте в статье

Что изменилось

В 2026 году впервые сдаем отчетность за 2025 год по новым правилам — действует ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Изменился состав и правила предоставления отчетности.

Обратите внимание на следующие моменты. 

1. Теперь отчетность представляет собой целостный комплект. Отсутствие одной из частей автоматически влечет штраф, внимание контролирующих органов и отметку о неисполнении обязанности компании по раскрытию информации.

Пояснения к бухотчетности — неотъемлемая часть комплекта отчетности по новым правилам! Некоторые программы по сдаче бухгалтерской отчетности не позволят отправить неполную отчетность без файла с пояснениями.

2. Отчетность по новому стандарту ФСБУ 4/2023 сдают даже малые компании на УСН. Раньше это было необязательно: отчетность ограничивалась бухбалансом и отчетом о финрезультатах, а пояснения были опциональными.

3. В ФСБУ 4/2023 перечислен обязательный к раскрытию минимум (п. 9). Рекомендуем придерживаться его. Опасаясь проверок, бухгалтер может начать вносить в отчетность избыточную информацию о компании.

4. Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, а также другие компании, например эмитенты ценных бумаг на бирже, теперь должны составлять промежуточную отчетность. Сроки сдачи — до 30 апреля, до 30 июля и до 30 октября за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев соответственно. В ГИР БО, помимо годовой отчетности и аудиторского заключения, появляется промежуточная отчетность и аудиторские заключения к ней.

5. Уточнены принципы классификации активов. Теперь оборотным считается актив, который используют до 12 месяцев включительно.

6. Если компания проводит реорганизацию, заключительная и вступительная отчетности упраздняются. То есть год не прерывается. 

7. В отчетности следует приводить информацию за предыдущие годы так, как если бы отчетность за 2023–24 гг. составлялась по новым правилам. Это требует высокой квалификации бухгалтеров.

Пояснения к бухотчетности

Пояснения, упрощенные или полные, содержат информацию, которой нет в бухотчетности.

Полные, детализированные пояснения сдают организации, у которых нет права на упрощенную отчетность. Требования к раскрытию более жесткие.

Упрощенные сдают предприятия — субъекты МСП, а также НКО (кроме тех, что перечислены в п.5 ст. 6 № 402-ФЗ) и резиденты «Сколково». Перечень обязательных элементов для них перечислены в п. 54 ФСБУ 4/2023.

Оформить обязательные пункты можно в виде чередования текста и таблиц. Средний объем — 2,5–4 листа А4.

Документ упрощенных пояснений состоит из семи пунктов. В шапке документа — полное, без сокращений, наименование компании и название документа: «Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год».

Распишем далее подробнее.

1. Раздел «Краткая характеристика деятельности организации»

Что написать:

  • сокращенное наименование компании;

  • юридический адрес с индексом;

  • дата госрегистрации;

  • ОГРН, ИНН;

  • основной вид деятельности по ОКВЭД;

  • численность сотрудников на последний день отчетного года;

  • размер уставного капитала, число и имена участников — с распределением долей в компании;

  • кто генеральный директор и главный бухгалтер;

  • важные уточнения: есть ли обособленные подразделения, подлежит ли деятельность компании обязательному аудиту и т.д.

2. Раздел «Стандарты, по которым составлена отчетность»

Что написать: 

  • в соответствии с какими стандартами РСБУ компания оформляет отчетность, полные или упрощенные способы ведения бухучета использует — со ссылкой на пункты закона № 402-ФЗ о бухучете

  • какие стандарты ФСБУ и ПБУ применяет, в том числе отраслевые;

  • какие стандарты ПБУ не применяет (для тех, кто ведет упрощенный учет);

  • получала ли компания государственную поддержку, о которой должна отчитаться (если да, то прописать обоснование и перечень отчетности);

  • как в учете отражаете операции, связанные с арендой и внеоборотными активами. Если таких операций не было в отчетном году, так и напишите.

3. Раздел «Учетная политика»

Не следует копировать учетную политику компании — достаточно основных моментов.

Что написать. Как организована учетная политика относительно таких объектов учета: 

  • основные средства: на какие стандарты ориентируетесь, а на какие нет, как оцениваете ОС в бухучете, производите ли переоценку ОС, по какому принципу начисляете амортизацию;

  • материально-производственные запасы: что включаете в себестоимость, как отражаете затраты на закупки, как оцениваете запасы при выбытии или списании, как учитываете запасы для административных нужд;

  • проценты по займам на покупку ОС;

  • расходы: периодичность списания.

По каждому пункту приведите обоснование — соответствующий пункт из ФСБУ, ПБУ, инструкции Минфина по плану счетов и т.д.

4. Раздел «Расшифровка изменений в выручке и чистой прибыли», или «Расшифровка ключевых показателей баланса», или «Основные факторы, которые повлияли на результаты деятельности»

Что написать. Все, что считаете существенным:

  • размер выручки, чистой прибыли, зафиксирована прибыль или убыток; покажите и объясните динамику относительно прошлого (и, возможно, позапрошлого) года: что со спросом, на сколько выросли цены, как сказалась инфляция, санкции и т.д.;

  • сколько ОС купили или продали, какую сумму амортизации начислили (если такие операции были);

  • состав дебиторской и кредиторской задолженности компании (кто должен вам, кому должны вы, сроки и суммы выплат).

5. Раздел «Информация о дальнейших планах» или «Информация о деятельности»

Что написать: 

  • планируете ли работать в 2026 году;

  • намечаете ли реорганизацию или ликвидацию;

  • насколько соблюден принцип непрерывной деятельности;

  • какие важные сделки, планы или проекты компании случились в первом квартале 2026 года — для понимания траектории движения компании;

  • если финансовые результаты неудовлетворительные (убыточные, нулевые или сильно просела прибыль), кратко опишите, как будете преодолевать кризис.

Компании, подающие полные пояснения, включают также раздел «Информация о связанных сторонах». Так государство отслеживает вывод активов. 

Упрощенный режим не предусматривает этого раздела (п. 3 ПБУ 11/2008), если только по каким-то причинам вы сами не захотите раскрыть операции в пользу учредителей, директоров или главбуха. 

Что написать:

  • есть ли связанные стороны: дочерние организации, связь управленцев с другими компаниями, участники совместной деятельности;

  • характер взаимосвязи (ограничьтесь общими словами);

  • общий объем операций и их типы;

  • совокупный размер вознаграждений руководству и учредителям.

6. Раздел «Информация об инвентаризации»

Что написать: по каким объектам учета была инвентаризация в течение года и когда именно. Это удобно сделать в форме таблицы.

Если расхождений не было, напишите об этом. Если выявили недостачи или излишки, прокомментируйте, каким образом устранили их.

7. Раздел «Дата составления документа пояснений»

Что написать: 

  • дата составления должна совпадать с датой подписания отчетности;

  • уполномоченное лицо (генеральный директор), подпись.

Чек-лист для руководителя:

  1. уточните, готовит ли вообще бухгалтер пояснения и в курсе ли изменений (актуально для компаний на «упрощенке»);

  2. сверьте документ с приведенной выше структурой, все ли пункты освещены;

  3. подписывайте только после ознакомления.

Скачайте образец упрощенных пояснений к бухгалтерской отчетности.

Что будет, если не подать пояснения

Пренебрежение новыми правилами грозит неприятностями для компании и ее руководства.

  • Штрафы. Отсутствие пояснений налоговая квалифицирует как непредставление сведений. Штраф за нарушение — 3–5 тысяч рублей. 

  • Сами по себе штрафы не так обременительны, как внимание налоговой, которого можно было избежать. Растут риски внеплановой проверки, и в итоге размер штрафов может увеличиться в разы.

  • Репутационные риски. Назначение штрафа за сокрытие информации может попасть в открытые реестры. Этот сигнал — «Что-то с компанией не в порядке» — могут считать контрагенты, партнеры и инвесторы и, например, отказаться от сотрудничества.

Если ваша компания еще не сталкивалась с новым форматом подачи отчетности или только начинает работать с НДС, вероятность ошибки велика.

