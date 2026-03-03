Пояснение к бухотчетности за 2025 год

Что изменилось
В 2026 году впервые сдаем отчетность за 2025 год по новым правилам — действует ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Изменился состав и правила предоставления отчетности.
Обратите внимание на следующие моменты.
1. Теперь отчетность представляет собой целостный комплект. Отсутствие одной из частей автоматически влечет штраф, внимание контролирующих органов и отметку о неисполнении обязанности компании по раскрытию информации.
Пояснения к бухотчетности — неотъемлемая часть комплекта отчетности по новым правилам! Некоторые программы по сдаче бухгалтерской отчетности не позволят отправить неполную отчетность без файла с пояснениями.
2. Отчетность по новому стандарту ФСБУ 4/2023 сдают даже малые компании на УСН. Раньше это было необязательно: отчетность ограничивалась бухбалансом и отчетом о финрезультатах, а пояснения были опциональными.
3. В ФСБУ 4/2023 перечислен обязательный к раскрытию минимум (п. 9). Рекомендуем придерживаться его. Опасаясь проверок, бухгалтер может начать вносить в отчетность избыточную информацию о компании.
4. Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, а также другие компании, например эмитенты ценных бумаг на бирже, теперь должны составлять промежуточную отчетность. Сроки сдачи — до 30 апреля, до 30 июля и до 30 октября за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев соответственно. В ГИР БО, помимо годовой отчетности и аудиторского заключения, появляется промежуточная отчетность и аудиторские заключения к ней.
5. Уточнены принципы классификации активов. Теперь оборотным считается актив, который используют до 12 месяцев включительно.
6. Если компания проводит реорганизацию, заключительная и вступительная отчетности упраздняются. То есть год не прерывается.
7. В отчетности следует приводить информацию за предыдущие годы так, как если бы отчетность за 2023–24 гг. составлялась по новым правилам. Это требует высокой квалификации бухгалтеров.
Нет времени следить за сроками платежей и подачи отчетности?
Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Пояснения к бухотчетности
Пояснения, упрощенные или полные, содержат информацию, которой нет в бухотчетности.
Полные, детализированные пояснения сдают организации, у которых нет права на упрощенную отчетность. Требования к раскрытию более жесткие.
Упрощенные сдают предприятия — субъекты МСП, а также НКО (кроме тех, что перечислены в п.5 ст. 6 № 402-ФЗ) и резиденты «Сколково». Перечень обязательных элементов для них перечислены в п. 54 ФСБУ 4/2023.
Оформить обязательные пункты можно в виде чередования текста и таблиц. Средний объем — 2,5–4 листа А4.
Документ упрощенных пояснений состоит из семи пунктов. В шапке документа — полное, без сокращений, наименование компании и название документа: «Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год».
Распишем далее подробнее.
1. Раздел «Краткая характеристика деятельности организации»
Что написать:
сокращенное наименование компании;
юридический адрес с индексом;
дата госрегистрации;
ОГРН, ИНН;
основной вид деятельности по ОКВЭД;
численность сотрудников на последний день отчетного года;
размер уставного капитала, число и имена участников — с распределением долей в компании;
кто генеральный директор и главный бухгалтер;
важные уточнения: есть ли обособленные подразделения, подлежит ли деятельность компании обязательному аудиту и т.д.
2. Раздел «Стандарты, по которым составлена отчетность»
Что написать:
в соответствии с какими стандартами РСБУ компания оформляет отчетность, полные или упрощенные способы ведения бухучета использует — со ссылкой на пункты закона № 402-ФЗ о бухучете;
какие стандарты ФСБУ и ПБУ применяет, в том числе отраслевые;
какие стандарты ПБУ не применяет (для тех, кто ведет упрощенный учет);
получала ли компания государственную поддержку, о которой должна отчитаться (если да, то прописать обоснование и перечень отчетности);
как в учете отражаете операции, связанные с арендой и внеоборотными активами. Если таких операций не было в отчетном году, так и напишите.
Многие компании даже не подозревают о льготах, на которые могут претендовать. Узнайте подробнее о мерах государственной поддержки.
3. Раздел «Учетная политика»
Не следует копировать учетную политику компании — достаточно основных моментов.
Что написать. Как организована учетная политика относительно таких объектов учета:
основные средства: на какие стандарты ориентируетесь, а на какие нет, как оцениваете ОС в бухучете, производите ли переоценку ОС, по какому принципу начисляете амортизацию;
материально-производственные запасы: что включаете в себестоимость, как отражаете затраты на закупки, как оцениваете запасы при выбытии или списании, как учитываете запасы для административных нужд;
проценты по займам на покупку ОС;
расходы: периодичность списания.
По каждому пункту приведите обоснование — соответствующий пункт из ФСБУ, ПБУ, инструкции Минфина по плану счетов и т.д.
4. Раздел «Расшифровка изменений в выручке и чистой прибыли», или «Расшифровка ключевых показателей баланса», или «Основные факторы, которые повлияли на результаты деятельности»
Что написать. Все, что считаете существенным:
размер выручки, чистой прибыли, зафиксирована прибыль или убыток; покажите и объясните динамику относительно прошлого (и, возможно, позапрошлого) года: что со спросом, на сколько выросли цены, как сказалась инфляция, санкции и т.д.;
сколько ОС купили или продали, какую сумму амортизации начислили (если такие операции были);
состав дебиторской и кредиторской задолженности компании (кто должен вам, кому должны вы, сроки и суммы выплат).
5. Раздел «Информация о дальнейших планах» или «Информация о деятельности»
Что написать:
планируете ли работать в 2026 году;
намечаете ли реорганизацию или ликвидацию;
насколько соблюден принцип непрерывной деятельности;
какие важные сделки, планы или проекты компании случились в первом квартале 2026 года — для понимания траектории движения компании;
если финансовые результаты неудовлетворительные (убыточные, нулевые или сильно просела прибыль), кратко опишите, как будете преодолевать кризис.
Компании, подающие полные пояснения, включают также раздел «Информация о связанных сторонах». Так государство отслеживает вывод активов.
Упрощенный режим не предусматривает этого раздела (п. 3 ПБУ 11/2008), если только по каким-то причинам вы сами не захотите раскрыть операции в пользу учредителей, директоров или главбуха.
Что написать:
есть ли связанные стороны: дочерние организации, связь управленцев с другими компаниями, участники совместной деятельности;
характер взаимосвязи (ограничьтесь общими словами);
общий объем операций и их типы;
совокупный размер вознаграждений руководству и учредителям.
6. Раздел «Информация об инвентаризации»
Что написать: по каким объектам учета была инвентаризация в течение года и когда именно. Это удобно сделать в форме таблицы.
Если расхождений не было, напишите об этом. Если выявили недостачи или излишки, прокомментируйте, каким образом устранили их.
7. Раздел «Дата составления документа пояснений»
Что написать:
дата составления должна совпадать с датой подписания отчетности;
уполномоченное лицо (генеральный директор), подпись.
Чек-лист для руководителя:
уточните, готовит ли вообще бухгалтер пояснения и в курсе ли изменений (актуально для компаний на «упрощенке»);
сверьте документ с приведенной выше структурой, все ли пункты освещены;
подписывайте только после ознакомления.
Скачайте образец упрощенных пояснений к бухгалтерской отчетности.
Кажется, что платите слишком много налогов и взносов?
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Что будет, если не подать пояснения
Пренебрежение новыми правилами грозит неприятностями для компании и ее руководства.
Штрафы. Отсутствие пояснений налоговая квалифицирует как непредставление сведений. Штраф за нарушение — 3–5 тысяч рублей.
Сами по себе штрафы не так обременительны, как внимание налоговой, которого можно было избежать. Растут риски внеплановой проверки, и в итоге размер штрафов может увеличиться в разы.
Репутационные риски. Назначение штрафа за сокрытие информации может попасть в открытые реестры. Этот сигнал — «Что-то с компанией не в порядке» — могут считать контрагенты, партнеры и инвесторы и, например, отказаться от сотрудничества.
Если ваша компания еще не сталкивалась с новым форматом подачи отчетности или только начинает работать с НДС, вероятность ошибки велика. Обратитесь за консультацией к специалистам «Первой Экспертной Бухгалтерии» — мы подскажем, как снизить риски штрафов и доначислений.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGoxWTs
Начать дискуссию