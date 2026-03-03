Пояснение к бухотчетности за 2025 год

Что изменилось

В 2026 году впервые сдаем отчетность за 2025 год по новым правилам — действует ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Изменился состав и правила предоставления отчетности.

Обратите внимание на следующие моменты.

1. Теперь отчетность представляет собой целостный комплект. Отсутствие одной из частей автоматически влечет штраф, внимание контролирующих органов и отметку о неисполнении обязанности компании по раскрытию информации.

Пояснения к бухотчетности — неотъемлемая часть комплекта отчетности по новым правилам! Некоторые программы по сдаче бухгалтерской отчетности не позволят отправить неполную отчетность без файла с пояснениями.

2. Отчетность по новому стандарту ФСБУ 4/2023 сдают даже малые компании на УСН. Раньше это было необязательно: отчетность ограничивалась бухбалансом и отчетом о финрезультатах, а пояснения были опциональными.

3. В ФСБУ 4/2023 перечислен обязательный к раскрытию минимум (п. 9). Рекомендуем придерживаться его. Опасаясь проверок, бухгалтер может начать вносить в отчетность избыточную информацию о компании.

4. Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, а также другие компании, например эмитенты ценных бумаг на бирже, теперь должны составлять промежуточную отчетность. Сроки сдачи — до 30 апреля, до 30 июля и до 30 октября за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев соответственно. В ГИР БО, помимо годовой отчетности и аудиторского заключения, появляется промежуточная отчетность и аудиторские заключения к ней.

5. Уточнены принципы классификации активов. Теперь оборотным считается актив, который используют до 12 месяцев включительно.

6. Если компания проводит реорганизацию, заключительная и вступительная отчетности упраздняются. То есть год не прерывается.

7. В отчетности следует приводить информацию за предыдущие годы так, как если бы отчетность за 2023–24 гг. составлялась по новым правилам. Это требует высокой квалификации бухгалтеров.