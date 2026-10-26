От агентского к трудовому: как суды переквалифицируют договоры и чем это чревато для компании

Кто такие агенты
Агент — это посредник между принципалом (компанией) и покупателем. Принципал платит агенту вознаграждение. Покупатель оплачивает товар или услугу в пользу агента, а тот переводит средства за вычетом своей комиссии принципалу.
Чаще всего к агентам обращаются, если:
требуется особое сопровождение сделок — так, при покупке ПО для кассового оборудования многие производители работают не с потребителями напрямую, а через посредников — региональные сервисные центры, которые оказывают услуги по обслуживанию, регистрации и ремонту ККТ;
компания выходит на новый рынок, а у агента есть свои контакты, клиентская база или физическое присутствие в нужном регионе;
работа проектная или сезонная — нет постоянной загрузки и от агента не требуется серьезного вникания в процессы.
Комментарий эксперта ПЭБ:
С агентом заключают особый договор — агентский. Однако бизнес часто злоупотребляет этой схемой для ухода от уплаты налогов. И тогда налоговая переквалифицирует договоры в трудовые соглашения, договоры поставки, а также уличает компании в дроблении.
Трудовой vs. агентский
Агентский и трудовой договоры относятся к разным правовым плоскостям. Первый устанавливает отношения гражданско-правовые, второй — трудовые.
Агентский
Трудовой
Чем регулируется
Ст. 1005 Гражданского кодекса
Ст. 56 Трудового кодекса
Предмет
Закреплен результат в интересах принципала. Итог деятельности подкреплен документально
У исполнителя есть функция. Важен процесс труда
Подчинение
Действует самостоятельно. Докладывает об итогах в отчетах (см. ст. 1008 ГК РФ), принципал только контролирует результат
Работник подчиняется правилам внутреннего распорядка: график работы, участие в совещаниях, дресс-код, пропуск на проходной. Непосредственный начальник контролирует процесс
Оплата
Вознаграждение привязано к результату (процент или фикс)
Согласно установленной системе (оклад, сделка плюс премии и тарифы). Но всегда — дважды в месяц
Гарантии
Риски на исполнителе, если нет иных договоренностей
По закону положен отпуск, компенсации больничного, выходные пособия, соблюдение правил охраны труда, другие гарантии — в зависимости от статуса, должности сотрудника, внутренних НПА
Рабочее место
Действует своими силами, иногда получает компенсацию за потраченные расходы
Полностью обустраивает работодатель (удаленным сотрудникам предоставляет технику либо компенсирует амортизацию личного оборудования)
Комментарий эксперта ПЭБ:
Как видно из таблицы, логика взаимодействия сторон принципиально разная. Налоговая и трудовая инспекции квалифицируют отношения на основе перечисленных аспектов — насколько соответствует «вывеске» соглашения его суть. И если в агентском договоре прописан график появления на рабочем месте, подчинение и обязанности (а не результат), его могут переквалифицировать в трудовой. Со всеми вытекающими последствиями.
Почему переквалифицируют сделки
Проверяющие анализируют цепочку соглашений и выясняют, была реальная хозяйственная необходимость в агенте или договор создали только ради экономии.
Вот что налоговая «ищет» в агентских договорах:
деловую цель: если выгода только в экономии на налогах, риск переквалификации резко растет;
искажение сути сделки (подмена отношений), типичные признаки трудового договора;
нетипичные суммы — сильно заниженное или завышенное вознаграждение «кричит» о взаимозависимости.
Тогда налоговая переквалифицирует сделки. Это значит, что договору присваивается другой юридический статус (ст. 54.1 НК РФ), чтобы скорректировать налоговую базу.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Ряд работодателей заключают агентский договор с сотрудниками, доход которых сильно зависит от выполнения плана (например, «агент по поиску клиентов» вместо «менеджера по продажам»). Но это рискованная схема, и разоблачить ее просто, если сотрудник ходит на работу в офис компании, дважды в месяц получает зарплату или хоть раз расписался в журнале за те, кто инструктаж по охране труда.
Риски переквалификации
Бизнесу грозят финансовые и операционные последствия переквалификации договоров:
доначисление НДФЛ, страховых взносов (агентское вознаграждение приравнивают к зарплате);
пени и штрафы — до 40% от суммы налога, если ФНС докажет умысел;
подозрение в дроблении бизнеса;
обязанность выполнить трудовые обязательства задним числом: начислить и выплатить больничные, отпускные, компенсации; а также сдать всю корректирующую отчетность по кадрам (6-НДФЛ, ЕФС-1, РСВ) и выплатить штрафы за их несдачу вовремя (от 20 до 40% от суммы неуплаченного);
восстановить на работе в случае резкого прекращения агентского соглашения;
административные штрафы за нарушение трудового законодательства;
репутационные риски — если дело дойдет до суда, могут возникнуть проблемы с банками и гостендерами.
Помимо агентских договоров в трудовые, налоговая также может переквалифицировать, например:
агентский — в договор поставки (если у агента своя розничная сеть, расходы на реализацию принципал не возмещает, а агент самостоятельно устанавливает наценку);
договор займа (особенно в пользу учредителя) в скрытое распределение прибыли — и доначислить налог на прибыль и НДС;
договор подряда в договор поставки — и доначислить НДС, так как при подряде аванс не облагается НДС до подписания акта, а при поставке НДС нужно начислить сразу.
Неприятности ждут не только бизнес, но и агента. Он теряет статус независимого подрядчика, что для некоторых сфер чревато репутационным ущербом и невозможностью продолжать деятельность с другими заказчиками.
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Как снизить риски
Зачастую компании подводят тексты договоров, в которых налоговая находит признаки других отношений. Подписывать такие соглашения следует только после консультации с юристом — внешним или штатным.
Вот рекомендации от экспертов ПЭБ, как улучшить агентский договор:
Результат (KPI) — четкий и измеримый (число сделок, объем продаж и пр.). Сроки исполнения плана и подачи отчета — конкретные. Условие о выплате вне зависимости от результатов — красный флаг.
Вознаграждение должно быть четко привязано к результатам: объем продаж, число сделок и пр.
В тексте не должно быть ни слова о соблюдении правил внутреннего распорядка (график работы, обеденные перерывы, планерки, отпуска и пр.). Например: «агент самостоятельно определяет режим работы, но обязан предоставить отчет по форме до…».
Пропишите уровень автономности. К примеру, использование собственных рабочих инструментов: ноутбук — агента, а CRM с доступом предоставляет принципал. При этом внесите пункт о порядке компенсации расходов, которые агент потратил для достижения KPI (например, транспортные).
Особое внимание — отчетности. Критерии должны быть четкими, в приложении — форма отчета, шаблоны коммерческих предложений, протоколы встреч, форма актов с расшифровкой и отчета о расходах.
Формулировки в агентском договоре не должны совпадать с теми, что встречаются в трудовых договорах и в должностных инструкциях. В штате не должно быть человека, выполняющего аналогичные функции.
Судебные кейсы
Официальной статистики по числу и доле переквалификаций агентских договоров в трудовые не публикуется. Но в профессиональном сообществе отмечают рост числа таких решений за последние годы.
Вот несколько показательных кейсов из арбитражной практики.
Дело ООО «Эллара» (дело №А11-2304/2022)
Компания заключила агентский договор с ИП, который искал клиентов.
Суд пришел к выводу об искусственных агентских отношениях, так как:
вознаграждение не зависело от результатов;
были все признаки подконтрольности и зависимости, так как ИП связан с руководителем ООО;
ООО включало выплаты агенту в расходы, хотя по сути тот выполнял работу, аналогичной отделу продаж, который в компании был;
отчеты были формальными;
агент был признан несамостоятельным, так как агент не платил расходы, обычные для ИП.
Арбитражный суд Волго‑Вятского округа переквалифицировал агентский договор в трудовой, доначислил налоги (НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль), а также пени и штраф. Схему признали необоснованной налоговой выгодой.
Дело о бывшем генеральном директоре
Генеральный директор компании открыл ИП и уволился из компании. Бывший работодатель заключил с ним соглашение на оказание услуг по управлению.
Суд переквалифицировал договор в трудовой (решение от 23.04.2026 № Ф05-1332/26), потому что:
фактически обязанности человек исполнял те же, что и во время работы;
вознаграждение не было привязано к результатам компании;
ИП не нес типичных расходов (коммунальные, арендные платежи, оплата связи и пр.), не выполнял работу для других заказчиков.
В кассационной жалобе компании отказали.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Принципиальную роль сыграло отсутствие изменений в деятельности, организации труда без привязки к KPI, а также обычных бизнес-рисков.
Отметим, что привлечение управляющего в статусе ИП не означает, что с ним вступили в трудовые отношения. Так, в деле № А35-11083/2023 об ООО «Крегис» бизнесу удалось отстоять в суде право на деятельность ИП-управляющего, так как привязку к внутреннему распорядку, графику отпусков и исполнение трудовых гарантий налоговой в суде доказать не удалось. Компания избежала доначислений.
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