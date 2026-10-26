От агентского к трудовому: как суды переквалифицируют договоры и чем это чревато для компании

Кто такие агенты

Агент — это посредник между принципалом (компанией) и покупателем. Принципал платит агенту вознаграждение. Покупатель оплачивает товар или услугу в пользу агента, а тот переводит средства за вычетом своей комиссии принципалу.

Чаще всего к агентам обращаются, если:

требуется особое сопровождение сделок — так, при покупке ПО для кассового оборудования многие производители работают не с потребителями напрямую, а через посредников — региональные сервисные центры, которые оказывают услуги по обслуживанию, регистрации и ремонту ККТ;

компания выходит на новый рынок, а у агента есть свои контакты, клиентская база или физическое присутствие в нужном регионе;

работа проектная или сезонная — нет постоянной загрузки и от агента не требуется серьезного вникания в процессы.