Что изменится для бизнеса на ПСН, АУСН и НПД в 2027 году: вызовы, требования, идеи

Новые лимиты для ПСН

В 2027 году для патентной системы налогообложения начнут действовать новые лимиты — 15 млн рублей. Это переходный этап перед очередным снижением до 10 млн рублей в 2028 году.

Как сейчас: 20 млн рублей.

Основание: от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Важно! В расчет примут заработанное в 2026 году. Если ИП заработал 16 млн рублей, право на ПСН в 2027 году он теряет.