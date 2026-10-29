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Что изменится для бизнеса на ПСН, АУСН и НПД в 2027 году: вызовы, требования, идеи

Что изменится для бизнеса на ПСН, АУСН и НПД в 2027 году: вызовы, требования, идеи

После публикаций программы из 52 инициатив «Деловой России» интернет наводнили алармические новости вроде «спецрежимы отменяют». Но у предложений нет пока даже статуса законопроекта, это общественная дискуссия. А вот другие нововведения уже готовы либо принимаются в Госдуме прямо сейчас. Разбираем, к чему готовиться в 2027 году, а что пока на уровне слухов.

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Новые лимиты для ПСН

В 2027 году для патентной системы налогообложения начнут действовать новые лимиты — 15 млн рублей. Это переходный этап перед очередным снижением до 10 млн рублей в 2028 году.

Как сейчас: 20 млн рублей.

Основание: от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Важно! В расчет примут заработанное в 2026 году. Если ИП заработал 16 млн рублей, право на ПСН в 2027 году он теряет. 

Что делать

Прикиньте объемы выручки. При превышении лимита заранее подайте уведомление в местную налоговую, чтобы вовремя перейти на УСН. Иначе ФНС автоматически переведет вас на ОСНО после Нового года. С вытекающими налоговыми последствиями.

Напоминаем также, что при совмещении режимов (УСН+ПСН, ОСНО+ПСН) выручка суммируется. Так, если заработали по 12 млн рублей на ПСН и на УСН, ПСН в следующем году также недоступна.

Изменения для АУСН

В следующем году взносы на травматизм составят 3160 рублей в год.

Как сейчас: 2959 рублей.

Основание: Постановление Правительства № 1729.

В Госдуме обсуждают передачу администрирования этого платежа ФНС. Законопроект № 617-9 на момент публикации статьи рассматривают в первом чтении.

Что делать

Если по какой-то причине хотите сменить АУСН на другой режим в следующем году, уведомить налоговую нужно заранее, до конца 2026 года. Эксперимент по АУСН официально заканчивается 31 декабря 2027 года.

Что нового для плательщиков НПД и их клиентов

На первый взгляд, изменений никаких. Пока продолжает действовать лимит в 2,4 млн рублей в год по выручке.

В то же время налоговая пристальнее наблюдает за компаниями, которые постоянно работают с самозанятыми. Так, уже с октября 2026 года действует норма, по которой на заказчика нельзя работать больше 60 часов в месяц. Иначе высоки риски переквалификации соглашений ГПХ в трудовые. 

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Что делать

Компаниям. Изучите внимательно и приведите в порядок договоры с самозанятым. В документе не должно быть и намека на:

  • правила внутреннего распорядка или график работы;

  • требования к внешнему виду;

  • социальные гарантии (оплата больничного или компенсация отпуска);

  • оплату вне зависимости от сделанного — например, периодические выплаты дважды в месяц;

  • подчинение начальнику отдела.

Желательно подчеркнуть в договоре результат или KPI, по аналогии с агентским соглашением, ввести обязательную форму отчетности. 

Также поинтересуйтесь, сколько клиентов-юрлиц и физлиц обслуживает самозанятый. Если контрагентов несколько, вероятность переквалификации значительно снижается.

Самозанятым. Отслеживайте риски перехода. Если в какой-то момент случилось превышение лимита в 2,4 млн рублей, у вас 20 дней на то, чтобы перейти на УСН и не доплачивать НДФЛ.

На уровне идеи и инициативы 

Новый «единый переходный специальный налоговый режим»

Законодатели уже сейчас задумываются о том, что будет, когда эксперимент по отдельным режимам закончится. Для АУСН следующий год последний, срок НПД истекает в конце 2028 года.

Идею озвучил на Всероссийском налоговом форуме ТПП замглавы ФНС Дмитрий Сатин. По его мнению, переходный режим нужен, чтобы стимулировать бизнес оставаться в правовом поле, а не уходить в тень из-за резко выросшей налоговой нагрузки.

По мнению главы ФНС Даниила Егорова, предметного разговора об упразднении специальных режимов по пока нет. Но в будущем систему планируется перевести «нормальные налоги». Например, перевести плательщиков НПД на УСН в будущем.

Новые лимиты для НПД

В разработке законопроект по повышению лимита по заработку для самозанятых до 3,4 млн рублей. Текущий лимит в 2,4 млн рублей не меняли с момента запуска эксперимента в 2019 году.

Ограничения для НПД

Из-за несовершенства законодательства Минфин также хочет сократить часть услуг, которые плательщики НПД могут оказывать бизнесу — чтобы снизить риски злоупотреблений. 

Что делать

Если вы на спецрежимах «в зоне повышенного внимания» (ПСН, АУСН, НПД), отслеживайте новости, подкрепленные законодательными решениями. В конце 2026-го — начале 2027-го года должна появиться определенность. 

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