Корпоративные карты в 2026 году: что и как можно оплачивать, какие документы сохранять

Что изменилось

Некоторые ИП и компании на УСН с объектом "Доходы" спокойно тратили средства с корпоративных карт на личные нужды. Руководители были уверены, что налоговая такими расходами не интересуется, так как налогооблагаемой базой являются доходы бизнеса, но не траты.

Для многих собственников оказалось сюрпризом, что они не вправе использовать корпоративные средства на новые шторы в дом, детские товары или отпускные билеты. В этом случае граница между личными деньгами и средствами бизнеса размывается.

Комментарий эксперта ПЭБ:

Налоговая раньше такие траты малого бизнеса практически не проверяла, так как это требовало бы слишком много ресурсов.

Все изменилось из-за очень высокого уровня цифровизации и автоматизации налоговых органов. ФНС реализует риск-ориентированный подход (ищет риски и несостыковки) благодаря интеграции систем АИС «Налог-3», СУР АСК НДС-2, АСК ДФЛ (для контроля реальных зарплат), фискальных баз, расчетных счетов, банковских счетов сотрудников и пр.

Цель одна — максимально опрозрачить экономику и получить как можно больше налогов.