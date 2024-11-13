Как работать с электронными путевыми листами в 2024–2025: правила и нюансы

Путевые листы нужны всем юрлицам и предпринимателям, которые пользуются автомобилями для коммерческих целей — например, перевозят грузы или пассажиров. Причем неважно, на каких правах бизнес использует авто: в аренде ли машина, в лизинге или в собственности.

Путевые листы не требуются, когда:

Машина принадлежит компании или ИП, но применяется только для личных поездок — на работу, в отпуск и т. д.

В деятельности используется личное авто работника или собственника бизнеса.

Если компания компенсирует расходы сотрудника на топливо и обслуживание его личного авто, нужно оформить договор аренды ТС. В этом случае путевые листы оформляются.

Часто у бухгалтеров возникает вопрос, следует ли составлять путевой лист на руководителя организации.

По приказу Минтранса от 28.09.2022 № 390 путевой лист нужен, если директор пользуется машиной для служебных целей, в том числе для доставки грузов или перевозки персонала. Если директор едет сам и без груза, документ не понадобится.

Это подтверждает и судебная практика (пример — решение Омского областного суда от 09.02.2016 № 77-80/2016), которая указывает, что использование авто в интересах компании можно подтверждать другими документами — актами, справками. Но безопаснее — оформить путевой лист.