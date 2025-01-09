Как в России стала работать система безналичных расчетов для автопарков

Клиентов становилось все больше, система росла и нуждалась в развитии. Поэтому ППР регулярно внедряли в нее новые опции.

Специальные RFID-метки. На них записывали данные о карте клиента, затем клеили на бак или стекло автомобиля. Например, если метка стояла на бензобаке, во время заправки информация считывалась при помощи пистолета, а в систему передавались данные, каким бензином заправился водитель и на сколько литров.

Заправка по телефону. Клиент мог позвонить, сказать номер своей карты и сделать заказ, например, на 30 литров 95-го. После оплаты топливо начинало литься автоматически, и необходимости идти в будку оператора не было.

Терминалы самообслуживания. В этом случае с оператором можно было не общаться вообще. Клиент подъезжал к колонке, прикладывал карту и заправлялся сам.

Все три решения придумали, чтобы сэкономить время водителей и снизить нагрузку на операторов АЗС — например, в час пик. Но клиенты не доверяли машинам отпуск топлива и предпочитали сами контролировать процесс, поэтому метки, заправка по телефону и терминалы самообслуживания не стали популярными.

Однако были и удачные решения, которые понравились клиентам.

Автоматическая инкассация терминалов. Изначально данные от терминалов до единого бэк-офиса передавали на носителях — пластиковых картах, которые выполняли роль флешек. Сотрудник вместе с ними объезжал каждый терминал и вручную снимал информацию. Это занимало много времени, поэтому ППР настроили автоматическую инкассацию. Задали расписание, по которому терминалы сами выходили на связь в определенное время и передавали данные в центральный офис. Такое решение стало прорывом в 1990-х, когда автоматизация была редкостью.

Многоэмитентная система заправок. Система безналичных расчетов стояла на многих заправках, но клиенты одной сети не могли заправляться на другой, поэтому ППР интегрировали сети друг с другом. Водитель мог уехать на другой конец страны и заправиться по своей топливной карте на любой партнерской АЗС.

В Москве карту ППР принимают примерно на 700 заправках, по всей стране их около 18 тысяч

Сначала по топливной карте можно было только заправляться, но со временем ППР добавили больше 20 услуг — например, оплату штрафов и командировок, заказ запчастей и каршеринг. Ввели бесконтактную оплату через мобильное приложение — так водитель может оплатить услуги, даже если забыл карту.