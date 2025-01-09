Как в России стала работать система безналичных расчетов для автопарков

Что было до системы безналичных расчетов
В 1990-х владельцы транспортных фирм выдавали водителям в рейсы крупные суммы наличных. Банковскими картами пользовались редко, терминалы в магазинах и на АЗС почти не встречались.
С наличными было связано несколько проблем:
дальнобойщиков часто грабили — преступники знали, что у них с собой много денег;
водителям приходилось брать чеки с каждой заправки и хранить их до возвращения — если не было документов, подтверждающих расходы на бензин, бухгалтерия вычитала эту сумму из зарплаты;
бизнес рисковал — нечестные водители подделывали чеки, завышали расход топлива, сливали бензин и продавали, а доказать или предотвратить это было невозможно.
Проблемы привлекли внимание «Передовых Платежных Решений» (ППР). Сейчас это крупная компания, которая предоставляет готовые комплексные решения для бизнеса с автопарком. В 1990-х ППР только начинали работу и решили создать систему, которая сделает работу транспортных фирм удобнее.
Какую систему создали
Первую версию системы создали в начале 1990-х годов. Изначально она предназначалась не для заправок, а для мусорных полигонов. Система позволяла отслеживать, какие машины приехали, сколько мусора они привезли и выгрузили. Затем решили переключиться на топливные компании.
Сейчас система безналичных расчетов PetrolPlus работает следующим образом.
Клиенты могут пополнить счет сразу или работать по постоплате
Система решила несколько проблем:
Освободила водителей от наличных, а компании — от мошенничества и лишних расходов.
Сделала прозрачной систему учета. Теперь руководитель и бухгалтер могут посмотреть расходы по каждой машине автопарка в едином личном кабинете. Также там есть информация по каждому сотруднику, машине и всем топливным картам компании.
Сэкономила компаниям время на отчетности. Каждый месяц в личном кабинете автоматически формируются закрывающие документы по всем операциям.
Дала автопаркам больше выгоды. Клиенты могут сэкономить до 30% суммы расходов за счет возмещения 20% НДС и скидок на топливо, мойку и шиномонтаж — в зависимости от подписки, которой пользуется компания.
По карте ППР можно оплачивать топливо, шиномонтаж, автомойки, парковки и платные дороги
Все услуги доступны в в едином личном кабинете: не нужно разбираться во множестве различных программ
Как начали продавать систему другим
Система безналичных расчетов ППР стала первой в своем роде — конкуренты появились только спустя десять лет. Именно поэтому многие компании захотели использовать PetrolPlus у себя.
Первыми систему установили сети АЗС. Затем подключились предприятия из других отраслей: например, магазин электроинструментов, алкомаркет и несколько пансионатов. Карты использовали даже в русском городе Баренцбурге на норвежском архипелаге Шпицберген — ими оплачивали питание в столовой. Однако топливный бизнес остался основным направлением: в других отраслях оборот низкий.
В 2000 году ППР начали сотрудничать с ВИНК. Это вертикально интегрированные нефтяные компании, которые берут на себя все этапы в нефтяной отрасли: от добычи до продажи продукта. Финансирование проектов резко выросло, а ППР перешли на новые технологии.
Как развивали систему и вводили новые функции
Клиентов становилось все больше, система росла и нуждалась в развитии. Поэтому ППР регулярно внедряли в нее новые опции.
Специальные RFID-метки. На них записывали данные о карте клиента, затем клеили на бак или стекло автомобиля. Например, если метка стояла на бензобаке, во время заправки информация считывалась при помощи пистолета, а в систему передавались данные, каким бензином заправился водитель и на сколько литров.
Заправка по телефону. Клиент мог позвонить, сказать номер своей карты и сделать заказ, например, на 30 литров 95-го. После оплаты топливо начинало литься автоматически, и необходимости идти в будку оператора не было.
Терминалы самообслуживания. В этом случае с оператором можно было не общаться вообще. Клиент подъезжал к колонке, прикладывал карту и заправлялся сам.
Все три решения придумали, чтобы сэкономить время водителей и снизить нагрузку на операторов АЗС — например, в час пик. Но клиенты не доверяли машинам отпуск топлива и предпочитали сами контролировать процесс, поэтому метки, заправка по телефону и терминалы самообслуживания не стали популярными.
Однако были и удачные решения, которые понравились клиентам.
Автоматическая инкассация терминалов. Изначально данные от терминалов до единого бэк-офиса передавали на носителях — пластиковых картах, которые выполняли роль флешек. Сотрудник вместе с ними объезжал каждый терминал и вручную снимал информацию. Это занимало много времени, поэтому ППР настроили автоматическую инкассацию. Задали расписание, по которому терминалы сами выходили на связь в определенное время и передавали данные в центральный офис. Такое решение стало прорывом в 1990-х, когда автоматизация была редкостью.
Многоэмитентная система заправок. Система безналичных расчетов стояла на многих заправках, но клиенты одной сети не могли заправляться на другой, поэтому ППР интегрировали сети друг с другом. Водитель мог уехать на другой конец страны и заправиться по своей топливной карте на любой партнерской АЗС.
В Москве карту ППР принимают примерно на 700 заправках, по всей стране их около 18 тысяч
Сначала по топливной карте можно было только заправляться, но со временем ППР добавили больше 20 услуг — например, оплату штрафов и командировок, заказ запчастей и каршеринг. Ввели бесконтактную оплату через мобильное приложение — так водитель может оплатить услуги, даже если забыл карту.
Результат
ППР начали с системы безналичных расчетов для заправок, а в итоге стали одной из самых крупных независимых компаний. Текущие результаты:
более 25 сервисов для автопарка;
80 000 клиентов и более 5,5 млн транзакций ежемесячно;
больше сотни компаний, работающих на системе ППР, среди них — заправочные сети «Нефтьмагистраль», «Трасса», «Ирбис» и другие;
в одной сети объединено около 20 000 станций техобслуживания, из них 18 000 АЗС, остальное — мойки и шиномонтажи.
В личном кабинете ППР удобно контролировать все расходы бизнеса на автопарк
Можно просматривать транзакции, настраивать лимиты по автомобилям и сотрудникам, а также оплачивать услуги с единого счета компании. Отчетные документы для налоговой формируются автоматически каждый месяц
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